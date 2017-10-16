الصحافة الفرنسية تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017 عودة الوطنية الإسبانية.. ومغادرة أميركا لليونسكو لوفيغارو واعتبر الكاتب أن زعيم الانفصاليين رئيس الحكومة المحلية في إقليم كتالونيا كارليس بويغديمونت يبدو أنه قد اكتشف هو أيضاً ضعف موقفه، وهو ما دفعه للاكتفاء بالإعلان عن انفصال رمزي، وأوقفه عن المضي بعيداً في الإعلان عن اتخاذ أية قرارات انفصالية من جانب واحد، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع أن يبادر به خلال الأسبوع الماضي. وقد مثل تردد موقفه أيضاً اعترافاً ضمنياً بالفشل والإخفاق في المسعى الانفصالي في النهاية. ومن هنا فقد عززت كل هذه التطورات موقف الحكومة المركزية في مدريد التي وجدت دعماً شعبياً واسعاً حتى في إقليم كتالونيا نفسه، حيث خرج عشرات الآلاف للشوارع في مدينة برشلونة وغيرها من مدن الإقليم رافضين الانفصال، ورافعين الأعلام والشعارات المعبرة بوضوح عن تعلقهم بوحدة البلاد. وهذا يثبت أن نسبة المقاطعة الكبيرة لاستفتاء الأول من أكتوبر داخل إقليم كتالونيا كانت عن وعي، وبالتالي فإن الأغلبية امتنعت عن المشاركة فيه رفضاً للانفصال. والأرجح الآن، في رأي الكاتب، أن تخرج مدريد منتصرة من هذه المواجهة بعدما أثبتت التطورات أن الموقف الحكومي يتطابق مع موقف الأغلبية الشعبية في كتالونيا، وفي بقية أقاليم إسبانيا الأخرى. هذا فضلاً عن افتقار دعاة الانفصال لأي دعم دولي، أو خارجي، داخل القارة الأوروبية أو خارجها، على حد سواء. واعتبر «ريوفول» أن عودة تصاعد النزعات القومية والوطنية والانعزالية في القارة الأوروبية تحت دعاوى الدفاع عن الخصوصية والهوية باتت ظاهرة ملفتة فعلاً وتستحق التعامل معها بما تقتضية من سياسات استباقية وسد لذرائع دعاة الانفصال والانعزال. على أن عودة الأمم والشعوب لأخذ زمام المبادرة لتعويض عدم فاعلية النخب السياسية والحكومات بات هو أيضاً خياراً ملفتاً كذلك، وفي الذهن هنا مثلاً حجم الضغوط التي مارستها التظاهرات في بعض المدن الفرنسية مؤخراً على خيارات الحكومة وسياساتها، حيث أوصلت رسالة رفض واضحة لبعض السياسات التي قد تؤثر سلباً الخدمات والمرافق الاجتماعية التي تمس حياة الناس اليومية. ليبراسيون أما في صحيفة ليبراسيون فقد ناقش الكاتب لوران جوفرين في افتتاحية بعنوان: «خطر»، بعض تداعيات التجاذب الراهن بين الحكومة الإسبانية والانفصاليين الكتالونيين، مبرزاً في هذا الصدد أن ما يسعى إليه هؤلاء الأخيرون هو إشهار طلاق نهائي مع بقية البلاد، حتى لو كان الإعلان عن ذلك قد تم تجميده الآن، ولو مؤقتاً فقط. ويبدو أن كارليس بويغديمونت لم يرد فقط المجازفة الآن بالإمعان في لعب دور سيئ وسلبي، وغير مضمون العواقب في الوقت نفسه، ولهذا فضل ترك مجال للتفاوض بدل إشهار الطلاق مباشرة من طرف واحد. ولكن تصريحاته ما زالت أيضاً تعطي انطباعاً عاماً مثيراً للقلق بأنه يريد التفاوض فقط على طريقة وآليات الانفصال وليس على مبدئه من الأساس. وهو هنا يجازف برهان محفوف بالمخاطر. صحيح أن نسبة من السكان الكتالونيين يؤيدون موقفه، ولكن كل المعطيات الداخلية والخارجية تقف أيضاً بقوة أمام تحققه في النهاية. وقد يكون الموقف الصارم الحازم من جانب الحكومة المركزية ورفضها التفاوض على مزيد من الاستقلال الذاتي للإقليم قد صعّب مهمة البحث عن حل يرضي جميع الأطراف. ولكن هذا لا يبرر أيضاً أن تقفز كتالونيا في المجهول. أولاً لأنه لا أحد يعرف أصلاً إن كانت نسبة 50% من سكان الإقليم تريد الانفصال، وهو الحد الأدنى. ولاشك أن الاستفتاء الذي نظم منذ أسبوعين لا يصلح دليلاً على توجهات الرأي العام الكتالوني تجاه الانفصال وذلك بالنظر إلى مقاطعة النسبة الأكبر من السكان لهذا الاقتراع. وثانياً لأن حجم وزخم تظاهرات الأسبوع الماضي المؤيدة للوحدة الإسبانية أظهر أيضاً أن النسبة الأكبر من الكتالونيين تعارض الخروج من البيت الإسباني. وفوق هذا فقد أوهم أيضاً بعض دعاة الانفصال الكتالونيين العاديين بأن الانفصال لن يؤثر على العضوية في الاتحاد الأوروبي في حين ظهر الآن جلياً أن مجرد الخروج من إسبانيا سيجعل الإقليم تلقائياً خارج البيت الأوروبي، وهو ما يعني الكثير من الداعيات السلبية، الاقتصادية والسياسية على الإقليم. ومن هنا فلا حل، من وجهة نظر الكاتب، غير الانخراط في عملية تفاوض جادة وبناءة بين الحكومة والانفصاليين للتوصل إلى تسوية مقبولة. وسيكون أي حل متفق عليه للأزمة، حتى لو كان حلاً بيزنطياً، أفضل بكثير من الجنوح نحو صراع غبي بين المتشددين القوميين على كلا الجانبين. لوموند في افتتاحية لصحيفة لوموند تحت عنوان: «مغادرة اليونسكو: ترامب يوجه ضربة أخرى للسياسات التعددية»، قالت إن الإعلان يوم الخميس الماضي عن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» يمثل في الواقع تعبيراً آخر من إدارة الرئيس دونالد ترامب عن رغبتها في إدارة ظهرها لصيغ وأطر العمل الدولي الجماعي. ففي أقل من عام واحد اختارت واشنطن الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة اليونسكو، وزادت من هشاشة الاتفاق النووي الإيراني. وبإعلانها الآن أنها ستكون خارج منظمة اليونسكو مع نهاية العام المقبل 2018 تجعل هذه المنظمة في وضع أصعب، وخاصة بالنظر إلى أن هذا الانسحاب ستترتب عليه تداعيات سياسية ومالية تؤثر سلباً، بشكل كبير على أداء المنظمة التي اختيرت لها للتو مديرة جديدة هي الفرنسية أودري أزولاي. وقالت لوموند إن الرئيس الأميركي لم يكن يخفي مقاربته السلبية عن المنظمات الدولية، وما يسمى «المجتمع الدولي»، منذ كان مرشحاً للرئاسة. وقد عمل منذ توليه الحكم في البيت الأبيض على الوفاء بتعهداته خلال الحملة الانتخابية، بهذه الانسحابات المتوالية من أطر العمل الدولي متعدد الأطراف. ومع خطورة الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، واحتمال خروج ممكن من الاتفاق النووي الإيراني، يمثل الخروج من اليونسكو أيضاً تحدياً آخر لا يقل خطورة، وذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه الثقافة والتعليم اليوم على صعيد العالم في مواجهة التطرف والتعصب والعنف والإرهاب. وهذا ما يجعل بعض المراقبين والمنتقدين لخيارات واشنطن الأخيرة يرون أنها تسير بهذه الطريقة نحو تقويض بعض دعائم النظام الدولي الذي أسسته، للمفارقة، هي نفسها عند نهاية الحرب العالمية الثانية. إعداد: حسن ولد المختار