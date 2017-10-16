الإمارات والسعودية.. نموذج للتكامل الاقتصادي تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017 ما يميز هذا العام أن الإمارات شهدت تفاعلاً شعبياً كبيراً مع شعار«#معاً_ أبداً» الذي جاء تعبيراً عن قيام دولة الإمارات بمشاركة المملكة العربية السعودية احتفالاتها باليوم الوطني ال 87. المشروعات الكبيرة تبدأ صغيرة وتزداد أهمية عندما تنشأ بإرادة طرفين التقت مصالحهما الاقتصادية والسياسية لتصبح بعدها شراكة اقتصادية خليجية، ومن ثم كتلة اقتصادية ضخمة، تمثل رقماً صعباً إقليمياً ودولياً ما يُمكنها من مواجهة التحديات إزاء الكتل الاقتصادية والدول الصاعدة في آسيا وأوروبا. أعتقد أن البلدين بما يتمتعان به من حكمة ومن خبرة بتداعيات ومشكلات وحروب تمور من حولنا لهي خير دافعٍ لهما أن يبنيا حصناً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً متيناً. والمواقف الحالية التي تتعاون فيها الشقيقتان السعودية والإمارات، وأثبتا بعون من الله وتوفيقه نجاحهما فيها تشكل المنطلق نحو غد مشرق واعد تكونان فيه رافعة خليجية وعربية. شارك في الملتقى أكثر من 1000 من المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال من البلدين. وتم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين. وأكد الدور المهم الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين توافقاً مع «رؤية الإمارات 2021» و«رؤية المملكة 2030». وشهد ملتقى الأعمال الإماراتي- السعودي في أبوظبي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تتعلق بتعزيز التعاون والشراكة، في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني ومجال الحوكمة. وقدم جانب الإمارات للمستثمر السعودي حسومات تتراوح بين 10% و15% وحوافز خاصة. المملكة تعد رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً في عام 2016. وهي ثالث أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية، وثاني أكبر الدول المعاد التصدير إليها، وفي المرتبة 11 المصدرة للإمارات. والإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بقيمة 30 مليار درهم واستثمارات السعودية في الإمارات بلغت نحو 16.5 مليار درهم عام 2015. والتبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ العام الماضي 71.5 مليار درهم. هذه الخلوة الاقتصادية وما تمخض عنها من اتفاقيات وتطلعات نحو استكمال التعاون الاقتصادي إلى جانب التعاون في المجالين السياسي والعسكري بين البلدين بعد سنوات من التجارب المشتركة والتعاون كعضوين بارزين في مجلس التعاون الخليجي، وأخيراً في «التحالف العربي»، حيث يخوض البلدان معركة إعادة الشرعية اليمنية لتحريرها من ربقة الانقلابيين «الحوثيين» والمخلوع علي عبدالله صالح. هذا التعاون الإماراتي- السعودي سيأتي أُكله لأن كل طرف يقدِّمَ ما عنده، ويشد عضد أخيه بإيثار، من أجل تعزيز الشراكة الحقيقية بين البلدين. أحمد الحوسني* *سفير سابق