بريطانيا و«نافتا» تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017 ذكرت جريدة «ديلي تليجراف» البريطانية أن الوزراء البريطانيين يرون أن الوقت ملائم الآن لبحث إمكانية الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في حين تواجه فيه الاتفاقية مستقبلاً مجهولاً. وهذا يدل على اليأس الذي ربما تشعر به الحكومة البريطانية مع اقتراب خروجها من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق تجارة حرة يحل محل الاتفاق الذي ستفقده مع أوروبا. ومن المقرر أن تُستأنف محادثات إعادة التفاوض بين أعضاء «نافتا» في الأيام القليلة المقبلة لكن الرئيس دونالد ترامب أحبط في الآونة الأخيرة الآمال بشأن احتمال التوصل إلى قرار إيجابي. وتقدمت الإدارة الأميركية بعدة مطالب اعتبرها نواب مكسيكيون ومحللون كنديون «خطوطا حمراء» قد تقضي على مشاركتهم في إعادة التفاوض. وهذه المطالب تعزز احتمال أن ينفذ ترامب تهديداته بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق القائم منذ ربع قرن تقريباً. وبعد أن وافق غالبية الناخبين البريطانيين على مغادرة الاتحاد الأوروبي في 23 يوليو العام الماضي أشادت مجموعة من مقالات الرأي في الولايات المتحدة وبريطانيا بفكرة انضمام الجارتين على جانبي الأطلسي إلى اتفاق تجارة حرة كبير. كما أعلن بول راين الرئيس «الجمهوري» الحالي لمجلس النواب الأميركي أنه سيدعم إبرام اتفاق تجارة مع بريطانيا فيما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. بيثاني آلين-ابراهاميان* *صحفية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»