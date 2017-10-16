هموم أميركا المتفاقمة تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017 على رغم الحقيقة القائمة التي تفيد بأن أسعار الأسهم والسندات هي الآن في مستوياتها القياسية من حيث الارتفاع، وبأن معدل البطالة كان قد بدأ رحلة هبوطه القوي خلال عهد إدارة أوباما، ووصل الآن إلى نقطة انخفاض قياسية، إلا أننا أصبحنا نشعر هذه الأيام بأن حياتنا خرجت عن السيطرة. وتؤكد مشاهد البيوت المحترقة في مدينة «سانتا روزا» بولاية كاليفورنيا والتقارير المتعلقة بضحايا حرائق الغابات الذين بلغ عددهم رقماً قياسياً، أنها لا تشكل أكثر من مشهد عابر قبل أن ننتبه إلى ما يحدث في «سان خوان» عاصمة بورتوريكو التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة، وحيث لا زالت مساحة تعادل 85 في المئة من أرض الجزيرة بلا كهرباء أو ماء صالح للشرب. ولعل مما يستثير الألم أكثر أن ولاية هيوستون أصبحت منسيّة في أثناء كفاحها المتواصل لإعادة بناء ما دمره الإعصار الأخير. وهي التي شهدت موت عدد كبير من الناس ودُمّرت فيها المنازل وأصبحت أراض واسعة منها لا تصلح للحياة. ولمدينة لاس فيجاس قصة أخرى تماماً. فقد زرع الرعب فيها رجلاً منفرداً. وعلى رغم الحجم الاستثنائي لهذه المذبحة، فقد ظهر أننا نرفض تصديق الحقيقة التي تؤكد أن حوادث إطلاق النار القاتلة أصبحت شأناً يومياً في الولايات المتحدة. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخراً إحصائية لما يحدث في منطقة تمتد من أورلاندو إلى لاس فيجاس تحدثت فيها عن تسجيل 521 هجوماً بالأسلحة النارية خلال 477 يوماً مما أدى إلى موت 527 ضحية وجرح 2156. ومع كل هذا الرعب الذي يزورنا من دون انقطاع، والذي يكون بعضه من صنع الطبيعة وبعضه الآخر من صنع الإنسان، تولد لدينا شعور دائم بالخوف والرهبة. وأصبحنا وكأننا نستيقظ كل يوم «لننتظر خطراً جديداً». وكما لو كانت كل هذه الأحداث غير سيئة إلى درجة كافية، تبدو سياساتنا وحكومتنا وكأنها فقدت القدرة على التحكم بالأمور. وقد أدى الجنوح العنيف نحو الاستقطاب الحزبي إلى خلق حالة من الشلل الوظيفي حتى أصبح الكونجرس عاجزاً تماماً عن وضع أو تنفيذ أجندة محددة لمواجهة الأزمات. وأصبح قانون الرعاية الصحية في طي النسيان، وبات أكثر من 700 ألف مهاجر في مواجهة مستقبلهم المجهول. ولا توجد توقعات جادة بتحقيق إصلاح شامل في نظام الهجرة ولا للاستثمار في إصلاح البنى التحتية المتهالكة التي كثر الحديث عنها. وأغلب الظنّ أن الكونجرس سيفشل في جلسته المقبلة مرة أخرى في تمرير مشروع الميزانية الجديدة. وبدت إدارة ترامب من جانبها، ساعية لإجهاض كل ما أنجزته إدارة أوباما السابقة، بغض النظر عن العواقب المحتملة لذلك. وخلال هذا الأسبوع وحده، اتخذت إجراءات تنفيذية لإلغاء التشريعات البيئية التي تم التوصل إليها في عهد أوباما، وأجرت تعديلات واسعة على ضوابط منح التأمين الصحي، وبما قد يشكل إضراراً بالفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة. وفي عهد الإدارات الأميركية السابقة، عندما كانت تواجهنا المآسي، كان في وسع الرؤساء أن يعملوا على توحيدنا وزرع الثقة المتبادلة في أنفسنا. وقد لعب الرئيس السابق دوراً كبيراً في تهدئتنا ومساعدتنا على تضميد جراحنا والاحتفاظ باقتناعنا بالأهداف الوطنية التي نسعى إلى تحقيقها. إلا أن الرئيس الحالي لا يفعل هذا بذات الطريقة. وكان الرئيس ترامب قد انتخب على وعد قطعه لناخبيه بأنه سوف «يقلب الأمور رأساً على عقب». ولا يبدو أنه كان يهتم للمقولة التي تقول «هناك وقت ومكان مناسب لكل شيء». وصباح كل يوم، أقوم بالبحث في موقع «تويتر» عن التصريحات التي اعتاد الرئيس على إطلاقها ضد بعض الرؤساء الأجانب أو معارضيه الأميركيين. وقد وجه هذا الأسبوع تهديداً لرئيس كوريا الشمالية، وانتقد الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والقيادة السياسية في بورتوريكو الجريحة بسبب تقصيرها في مواجهة الأعاصير، وهدد بسحب رخصة البث لقناة «إن بي سي نيوز». ومع هذه الفوضى التي يعيشها العالم، ومع سياساتنا الغامضة ومجلس نوابنا المعطل وإدارتنا الذي لا تهتم بالقدر الكافي لمشاكلنا، تتضافر العوامل جميعاً لتكريس همومنا الوطنية، ويكون من المهم بالنسبة لنا ألا نستسلم لليأس. ---------------- مدير المعهد العربي الأميركي- واشنطن