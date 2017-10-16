سيكلوجية الرقم 1 تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017 عندما نلتقي نحن أبناء الإمارات بزوارنا من الخليج والعالم العربي بل حتى من الأجانب، نفرح بعبارات الإطراء التي نسمعها حول الإنجازات التي تحققت على أرض الوطن في زمن قياسي، وعادة ما يكون ختام ذلك الحوار أنتم محظوظون بقيادتكم التي لا ترضى إلا بالرقم 1. في التسعينيات عندما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بنشر ثقافة الجودة، كان ذلك التوجيه محل تساؤل كبير من المدراء التنفيذين، وكان البعض يرى ذلك ضرباً من الخيال، فمن نحن كي نحقق تلك الأحلام! السبب في ذلك أن النفسية العربية في تلك الحقبة قد تم برمجتها بطريقة سلبية، فالإعلام الدولي بل حتى العربي غرس في عقلنا الباطن كل مصطلحات التخلف. فقد تم تقسيم العالم في ذلك الإعلام إلى دول متحضرة متقدمة، وفي ذلك غالبا إشارة إلى الدول الأوروبية وأميركا، وفي مقابلهم دول العالم الثالث أو الدول النامية وهم يقصدون بهذه العبارة الدول المتخلفة، وتمادت أجهزة الإعلام في ضبابيتها حول دول المنطقة فتعمدت نشر وتضخيم كل تجارب الفشل، وفي الوقت نفسه، طمست كل الإنجازات التي قد تكون تحققت على أرض الواقع، فعادة ما يُشار إلى الدول العربية بأنها متخلفة في ميدان التربية والتعليم والاقتصاد والوعي السياسي، أو الحنكة الدولية، ليس لسبب إلا رغبة من بعض الدول في جعل الوطن العربي تابعاً يُقاد إلى حيث أراد الأسياد، والأمر له واقع ملموس في بعض الدول العربية. دولة الإمارات حطمت تلك النظرية، بتجربة ثرية أصولها ثابتة متجذرة في تراث وقيم هذه المنطقة، وأغصانها تكاد تلامس المريخ طموحاً وثمارها يانعة يقطفها كل من يقطنها، بل تجاوز خيرها رقعتها الجغرافية واصلة لمناطق دولية متعددة. لذلك أقول كمتخصص هناك سر في رقم 1 الذي رفعته قيادتنا يتلخص في أن واقعنا متميز، لكننا نريد ما هو أفضل.. كثيرة هي الدول العربية التي في حقبة من تاريخها كانت أفضل منا وأكثر إنجازاً وتميزاً لكنها عندما تحقق لها ذلك اعتقدت قيادتها أن ليس في الأرض من هو أفضل منهم فتوقفوا عن التفكير أو التخطيط للمستقبل وتناسوا القاعدة القرآنية التي تمثل شعاراً في التقدم قال تعالى(لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر)، ففي هذه الآية تجاوز عن مرحلة نعلمها جميعاً، وهي التوقف، فالأصل أن الإنسان إما أن يتأخر أو يقف أو يتقدم، لكن الحكمة الإلهية تلخص الحياة للمتميزين في التقدم، فكل من توقف في حقيقة أمره تأخر هذا ما نتعلمه من التاريخ، لكن هذا الدرس لما تدركه بعض الدول العربية حتى يومنا هذا فعاشوا في سبات عميق حال بينهم وبين التميز. نفسية الرقم واحد تدفع كل مخلص على تراب هذا الوطن كي يتقدم بفكرة جديدة أو رأي متميز يسهم من خلاله في جعل عجلة التقدم في الوطن تتسابق نحو الأفضل والأحسن، وكل من يقف حائلا دون ذلك لا ينبغي أن تكون له صدارة فكرية، فأكبر عدو للتقدم مديرون لا يؤمنون به. د. خليفة علي السويدي* *أكاديمي إماراتي