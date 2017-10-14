حرب «العصابات» في أميركا! تاريخ النشر: السبت 14 أكتوبر 2017 معدلات الهجرة تتباطأ الآن وجرائم العنف في مستوى تاريخي منخفض، ولكن السجال حول هاتين القضيتين على أشد ما يكون. هذا على الرغم من أن عدد المهاجرين الشرعيين الجدد إلى أميركا مستقر منذ الأزمة المالية الأخيرة، والعدد الفعلي لعدد المهاجرين غير الشرعيين يتناقص منذ عام 2007. ومعدلات الجريمة تنخفض بشدة منذ فترة أبعد بكثير، خاصة جرائم العنف، وهي نصف المعدل الذي كانت عليه في عام 1993، وفقاً لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف. بي. أي». ولذا فإذا كان المرء يجهل هذه المعلومات فإنه قد يعتقد أننا نعيش في واقع كابوسي من تفشي الجريمة تستأسد فيه عصابات أجنبية على مواطنين خائفين في مدن ليس فيها قانون. هذا مع أن أبحاثاً أشارت إلى أن المهاجرين يرتكبون نسبة جرائم أقل من الأميركيين المولودين في البلاد. ويجري تصوير عصابة «إم. إس.-13» باعتبارها تهديداً أجنبياً، وقد «سُمح لها بدخول البلاد في فترة قصيرة إلى حد كبير»، و«سيطرت فعلياً على بلدات ومدن في الولايات المتحدة»! ولكن تلك العصابة أميركية تماماً مثل عصابتي «كريبس» و«بلادز». ولم تنشأ في أميركا الوسطى بل في لوس أنجلوس في ثمانينيات القرن الماضي. وتشكلت العصابة من لاجئي الحروب الأهلية في أميركا الوسطى رداً على تحرشات العصابات المحلية الأرسخ قدماً، ثم أصبحت العصابة أكثر عنفاً بكثير بعد مرور عناصرها بتجربة نظام السجون في كاليفورنيا. وفي تسعينيات القرن الماضي، أُعيد تصديرهم إلى أميركا الوسطى بموجب سياسة ترحيل المجرمين التي بدأت في عهد الرئيس بيل كلينتون، واستمرت بدعم من الحزبين في كل إدارة منذئذ. ووسع قانون عام 1996 عمليات الترحيل. وأُقر القانون رداً على تفجيرات أوكلاهوما، مع أنه ليست لها علاقة بالأمر. ووسع القانون بشكل كبير نطاق الانتهاكات التي تستوجب الترحيل لغير المواطنين، بما في ذلك المقيمون بشكل مشروع. وتضمنت الانتهاكات الموجبة للترحيل السرقات الصغيرة، والقيادة تحت تأثير الكحول، و«الفساد الأخلاقي». وكانت النتيجة كارثية لبلدان مثل السلفادور وهندوراس وجواتيمالا التي ظلت تستقبل عشرات الآلاف من الشباب أصحاب السوابق الجنائية والعلاقة الضعيفة بـ«وطنهم». وأقام المرحلون المنتمون إلى العصابات شبكاتهم متمتعين بحصانة نسبية، بعد أن تقلصت فرصهم في العمل مع وجود شرطة تفتقر إلى الموارد. وقصص التخويف والتهويل تميل لأن تصور عصابة «إم. إس.-13» على أنها «كارتل» دولي محكم الهيكل يستهدف المواطنين الأميركيين الملتزمين بالقانون (والمقصود بهؤلاء البيض المولودون في الولايات المتحدة). والواقع أنها شبكة غير محكمة الهيكل تتكون من عصابات صغيرة تتبنى الاسم الشهير للعصابة، ولكنها تعمل إلى حد كبير بشكل مستقل. وضحايا عصابة «إم. إس.-13» هم في الغالب من أميركا الوسطى ثم الولايات المتحدة. وقد أجرى كاتب هذه السطور بحثاً في السلفادور تضمن ولاية سان ميجيل، وهي منطقة فيها حضور كثيف لعصابة «إم. إس.-13». ووجد أن ضحايا العصابة ليسوا من الأثرياء أو السياح الأجانب، لأنه لا يوجد أحد من هؤلاء هناك. بل هم ضحايا من الفقراء، خاصة الباعة المتجولين وسائقي الحافلات الذين يرغمونهم على دفع إتاوة. ومع الأخذ في الاعتبار تبني الاسم الشهير للعصابة وتشظي عصابات «إم. إس.-13»، تنافس عدد من العصابات في ابتزاز الباعة أنفسهم، كما تمخض هذا أيضاً في السنوات القليلة الماضية عن موجة من قتل سائقي الحافلات. وفي المقابل تسعى عصابة «إم. إس.-13» في الولايات المتحدة إلى ابتزاز المهاجرين الجدد الفارين من العنف نفسه الذي كانت تمارسه العصابات في وطنهم. ولكن استجابة الشرطة الأكثر فعالية بكثير التي تمثلت في عمليات التخويف والاعتقال أفسدت جهودهم لتنظيم أي شيء يقترب من هيكل موحد. وسمعة «إم. إس.-13» البشعة من العنف أدت إلى ظهور عناوين صحفية مثيرة، وعزز ذلك رهبتها، ولكن هذه العناوين تغفل وضعها الهامشي في عالم الجريمة المنظمة. فمن بين 114434 شخصاً اعتقلتهم وحدة العصابات في إدارة الجمارك والهجرة العام الماضي كان منهم 429 فقط من أعضاء «إم. إس.-13». وقد صرح رئيس قوة مهام العصابات لشمال فيرجينيا بأن «الغالبية العظمى من جرائمهم تدور فيما بين العصابات نفسها» لأسباب ترجع إلى الانتساب المحتمل أو الفعلي لعصابات متنافسة، أو تحول أعضاء إلى مخبرين، أو بسبب رفض أعضاء محتملين الانضواء في العصابة. إنه العنف الذي يفر منه حالياً المهاجرون، والذي يمكن تتبع آثاره مباشرة إلى الولايات المتحدة، بسبب الحروب الأهلية التي مولتها واشنطن في ثمانينيات القرن الماضي، ونظام السجون في كاليفورنيا، وسياسات الترحيل بالجملة. والقصص التهيجية عن استيلاء العصابات على المدن ستؤدي بالتأكيد إلى تعزيز قيمة بيع اسم عصابة «إم. إس.-13»، وقد تعزز عدد أفرادها، ولكنها ستقوض، في المقابل، جهود جهات تنفيذ القانون للتعامل معها بشكل مسؤول. ----------------- مايكل بارلبيرج* أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة كومنولث في فيرجينيا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»