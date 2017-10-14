«بريكسيت» والروابط الثقافية

تاريخ النشر: السبت 14 أكتوبر 2017

من الصعب أن تشير إلى أهمية التعاون في مجالات الفنون والثقافة والتعليم في أوروبا أثناء مناقشة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «البريكست»، التي تسودها مواقف متعارضة حول قضايا التجارة والهجرة والاقتصاد. بيد أن هذه القضية تحتاج أيضاً إلى العرض بطريقة بناءة ومسموعة. وهذا هو ما يمكن أن يعزز علاقات بريطانيا المستقبلية مع القارة، ويخفف من حدة الاستقطابات العنيدة فيما نكسر الروابط السياسية التي تراكمت على مدى 44 عاماً، منذ أن انضمت بريطانيا إلى السوق الأوروبية المشتركة.

وباعتبارنا منظمة مخصصة للتبادل الثقافي، فمن واجبنا البحث عن المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومنذ البداية، خططنا لإرسال توصيات وضعها المشاركون من كلا جانبي التفاوض بشأن «البريكسيت». وكنا نريد المساعدة على وضع إطار للعلاقة مع أوروبا، مع التركيز على التبادل الثقافي والتعليمي ليكون هو محرك شراكة بريطانيا المستقبلية مع أوروبا.

ومن أجل ذلك، جمعنا عدداً من رؤساء المؤسسات الثقافية والباحثين في مجالات العلوم ونواب رؤساء الجامعات ورؤساء المتاحف والفرق الموسيقية وفرق الرقص.

ورتبنا لقاء لأشخاص من جميع أنحاء القارة، من ضمنهم عمدة «كلوج- نابوكا»، ثاني أكبر مدن رومانيا، والمدير التنفيذي للجمعية الملكية البريطانية، وممثلون من وزارة التعليم الإسبانية والجامعات الفرنسية.

وحصلنا على دعم من معهد جوته الألماني والمعهد الفرنسي ومعهد سيرفانتيس الإسباني. وفي الواقع، تم تأييد التوصيات فيما بعد من قبل شبكة المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية بأكملها. واستمعنا كذلك لأصوات الطلاب والشباب.

ويعد نهجنا هذا الذي يسير بشكل متوازﹴ مع المفاوضات دليلاً على الفكرة التي ندعمها كمنظمة. وهذه الفكرة مفادها بأن الثقافة تعمل على مسار بديل للسياسة التقليدية والسياسة الخارجية. وهو مسار يحافظ على العلاقات بين الدول حتى أثناء الاضطرابات السياسية، وقد أصبح الآن الأكثر أهمية فيما ننفصل بعيداً عن الروابط السياسية للاتحاد الأوروبي. وقد وجد نهجنا التوافقي بالفعل آذاناً صاغية من البرلمان الأوروبي الذي ناقشت لجنته الثقافية التوصيات.

وهذا الإجماع العابر للحدود كان هو ما نسعى إليه منذ البداية. ويتضمن حزمة واضحة من الأولويات والتوصيات السياسية لمستقبل قطاعات التعليم والثقافة والعلوم والأبحاث بعد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. ومن أهم الأولويات التي أثارها القادة في هذه القطاعات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والتي أيدها فيما بعد أكثر من 400 توقيع، ما يلي:

- ضمان أن يظل العاملون في قطاعات التعليم والثقافة والعلوم والشباب، والمشاركون في هذه التبادلات، قادرين على التنقل بسهولة بين بريطانيا وجميع دول الاتحاد الأوروبي، ربما في صورة «تصريح ثقافي وتعليمي» بسيط ورخيص ويسهل الحصول عليه.

- ضمان حقوق الإقامة لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون ويعملون حالياً في المملكة المتحدة، والعكس أيضاً.

- استمرار مشاركة ومساهمة المملكة المتحدة في برامج متعددة الأطراف، مثل «إيراسموس» و«هوريزون 2020»، و«ماري سكلودوفسكا- كوري» للعمل وأوروبا الخلاقة.

- إشراك الشباب في صنع السياسات في المستقبل، وتوفير فرصة لكل شاب في المملكة المتحدة وغيرها من البلدان الأوروبية للتفاعل مع تعدد الثقافات والحصول على خبرة دولية، وذلك من خلال مجالات مثل الدراسة والعمل والأداء والبحث وتعلم اللغات أو التبادلات.

- إن مكان الثقافة في أوروبا بهذا المعنى الواسع يحتاج إلى فهمه باعتباره مساراً متميزاً عن الاتحاد الأوروبي.

- ويساعد المركز الثقافي البريطاني على تبادل الثقافات في القارة منذ عقود، قبل فترة طويلة من بدء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب الرحلة نحو تشكيل اتحاد اقتصادي وسياسي.

- إن مكان بريطانيا في الثقافة الأوروبية لا يمكن فصله عن مكاننا في التاريخ الأوروبي. وبينما أصبح الاتحاد الأوروبي وسيلة للمشاريع من هذا النوع، سيكون من الخطأ الابتعاد عن هذا الشكل من التعاون رغبة في «استعادة السيطرة».

وربما لم تنل هذه المجالات أهمية تذكر في المحادثات الخاصة بالاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والولاية القضائية، ولكن مع ذلك يجب أن تكون في أذهان المفاوضين. فهي وسيلة مهمة لتحفيز الإبداع والابتكار والنوايا الحسنة التي تؤدي إلى ازدهار التجارة والنمو الاقتصادي.

وفي المناخ العدائي للمفاوضات، تمثل هذه التوصيات صوتاً هادئاً للتعاون بين شعوب بريطانيا وأوروبا من خلال مقترحات معقولة بشأن مستقبلنا خارج الاتحاد الأوروبي.

سياران ديفان*

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* الرئيس التنفيذي للمركز الثقافي البريطاني

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»