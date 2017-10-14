انطباعات عائد من كوريا الشمالية تاريخ النشر: السبت 14 أكتوبر 2017 تشير تقديرات لجامعة ستانفورد إلى أنه في اليوم الأول فقط من حرب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يمكن أن يموت مليون شخص. وبعد الزيارة التي قمتُ بها إلى كوريا الشمالية مؤخراً، تبدو هذه الحرب النووية قابلة للتخيل على نحو مخيف. وقد كان واضحا في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج أن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ «تدمير» كوريا الشمالية «كلياً» قد أتى بنتائج عكسية ويُستغل من قبل كيم جونغ أون في الحملة الدعائية والتعبئة العسكرية. والواقع أن كيم لا يريد أن يبدو ضعيفاً، أو أنه يرضخ للضغوط الأميركية، والمسؤولون في كوريا الشمالية كثيراً ما يشيرون إلى تهديدات ترامب لتبرير تعبئتهم العسكرية ورفضهم الانخراط في أي حوار أو مصالحة. ويقول ري يونج بيل، وهو مسؤول رفيع في وزارة الخارجية: «إن التصريحات الشرسة لإدارة ترامب الحالية حول تدمير بلدي كلياً تجعل الانخراط معهم في حوار أمراً مستحيلًا ». وهذه الزيارة جعلتني أدرك أن كل استراتيجية ترامب تقوم على عدد من التصورات الخطيرة. وأول تلك التصورات أن العقوبات والحديث عن الحرب سيدفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن أسلحتها النووية. والحال أن كل مسؤول كوري شمالي تحدثنا معه أكد على أن ذلك مستحيل، وهو ما تعتقده أيضاً أجهزة الاستخبارات الأميركية، وذلك لأن كوريا الشمالية تنظر إلى الرؤوس الحربية النووية باعتبارها أساسيةً لبقائها. والحق أننا رأينا مؤشرات على تأثير العقوبات، حيث اشتكى رجال أعمال من تشديد الصين للقيود على التجارة مع جارتها الصعبة، كما ارتفعت أيضاً أسعار الوقود بالضعف، وأصبحت الكهرباء ترشّد. غير أن الألواح الشمسية أصبحت منتشرة على نحو متزايد، وانتقل كيم إلى تحرير الاقتصاد بطرق تحقق النمو رغم العقوبات. وباتت المزارع الجماعية تسمح باستخدام أكبر للقطع الأرضية الخاصة، ومديرو المصانع يتمتعون بحرية أكبر في إدارة الأرباح، وأصبح هناك أيضاً تسامح أكبر مع أسواق الشارع. أما تأثيرات العقوبات على النخبة، فتخفّف منها مبادرةٌ لكيم تقضي بإدخال بعض التسلية على الحياة في العاصمة. والواقع أن هذا ما زال هو أكثر بلد شمولية في العالم، ولكنه يتوافر مع ذلك على حديقة للملاهي، ومنتزه مائي، ومنطقة للتزلج، وعرض دلافين. كما ساعدت الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق نمو في الناتج الداخلي الإجمالي، بعد ركود طويل، حيث بلغ 3.9 في المئة العام الماضي، وفق البنك المركزي الكوري الجنوبي. والتصور الثاني هو أن بكين تستطيع تغيير سلوك بيونج يانج. والواقع أننا كثيرا ما بالغنا بشأن التأثير الصيني على كوريا الشمالية. فكيم سعى أكثر من مرة من قبل لتحدي الرئيس شي جين بينغ، والمسؤولون الصينيون يخشون أن يحدث ذلك مرة أخرى هذا الشهر مع إطلاق صاروخي جديد أو تجربة نووية خلال المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني. لا بل إن بيونج يانج رفضت السماح بزيارة المبعوث الصيني إلى كوريا الشمالية كونج شوان يو، وقد قال لي مسؤول كوري شمالي بغير قليل من السخرية: «إننا نعرف ما سيقوله كونج، ولهذا، فمن غير الضروري أن يقول ذلك هنا». أما التصور الثالث، فهو افتراض أن النظام الكوري الشمالي بات على وشك الانهيار، وأن هذا التصعيد سيسرِّع ذلك. وكنتُ قد اخترت وزوجتي في أوائل التسعينيات الاشتغال مراسلين في طوكيو لحساب «نيويورك تايمز»، وكان أحد أسباب هذا الاختيار أن ذلك سيمكّننا من تغطية كوريا الشمالية -وانهيارها الوشيك. ولكننا ما زلنا ننتظر! أجل، إن ذلك سيحدث يوماً ما مستقبلًا، ولكن لا تعوّلوا على حدوثه غدا. لقد زاد ترامب الضغط بشكل ملموس على كوريا الشمالية عبر العقوبات الأممية والألم قد يزداد، ولكن أحد أفدح الأخطاء في مجال العلاقات الدولية، وقد ارتكبناه من قبل في فيتنام والعراق، هو الاشتغال وفق تفكير رغائبي بدلاً من التفكير الواقعي. وأخشى أن يكون ذلك هو ما يحدث هنا على نحو خطير. وبتعبير صريح، إن استراتيجية ترامب تثير خوفي. ففي الخطابات وعبر تويتر، يقوم ترامب بالتلويح بالخيارات العسكرية في وقت يشدّد فيه على هدف نزعِ سلاحٍ نووي غير قابل للتحقيق، وتكتيك ضغطٍ صيني غير واقعي، وفكرة هشاشة نظامٍ لا تعدو أن تكون مجرد تفكير رغائبي لا أكثر. ----------------- نيكولاس كريستوف* * محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»