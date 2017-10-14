التحالف العربي.. وتقارير أممية منحولة تاريخ النشر: السبت 14 أكتوبر 2017 هل بات على العالم العربي أن يسائل الأمم المتحدة عن الآليات المتبعة في كتابة التقارير الدولية بشأنه؟ كيف تُكتب وبأي نوايا، ومن خلال أية مصادر، والهدف منها إلى آخر منظومة الأسئلة التي تحل لنا الازدواجية الأخلاقية الثنائية التي تحكم سيرة ومسيرة تلك القرارات منذ قرار 242 بصيغته الملتوية المؤامراتية، وصولاً إلى التقرير الأخير الذي يضع «التحالف العربي» المواجه للانقلاب ضد الشرعية في اليمن موضع «الجاني» ويتهمه بـ«ارتكاب جرائم بحق الأطفال»؟ بالقطع تبقى المنظمة الأممية رهن إشارة ساكن البيت الأبيض، وما إذا كان الفاعل الحقيقي على صعيد القرارات الجوهرية الأميركية الخارجية أم قوى أخرى بعينها في واشنطن، هي التي تقوم بالقيادة وتوجه دفة الأمم المتحدة كأداة من أدوات الهيمنة الأميركية الدولية. جاء تقرير الأمم المتحدة الأخير مليئاً بالمغالطات المعلوماتية بداية، وتالياً يطرح علامات استفهام حول مصداقية المنظمة الدولية، التي باتت على المحك بعد اعتمادها إحصاءات لجهات غير محايدة، بل يمكن القول إنها جماعات متورطة بالفعل في النزاعات. منذ الساعات الأولى لقيام التحالف العربي بعملياته في اليمن وهناك رؤية إنسانية وأخلاقية واضحة مفادها الالتزام بحقوق الأشقاء اليمنيين، أولئك الضحايا الحقيقيون الذين زورت إرادتهم تحت تهديد السلاح «الحوثي الإيراني»، وبمؤامرات صالح التي لا تنقطع ولا تتوقف، وكذلك تجنيب الأبرياء وفي مقدمتهم الأطفال أهوال الحرب. غابت عن التقرير دقة الرصد والتسجيل بداية وتوثيق الانتهاكات التي تُثار من حولها الادعاءات ثانية، ثم وربما هذا هو الأهم كيف يمكن للأمم المتحدة أن تجمع معلومات من مناطق واقعة تحت إمرة سلطة غير شرعية، كما الوضع في صنعاء التي يدير أمورها الخاطفون والمنقلبون على الشرعية في اليمن؟ خذ إليك كيفية حصول الجهات المعنية في المنظمة الدولية على معلومات عن الأطفال في تعز على سبيل المثال، وهي غير قادرة في الأصل على الدخول لتلك المنطقة الساخنة والمحاصرة منذ أكثر من عامين. حكماً حال تم السماح لهؤلاء بالدخول، فإن تقاريرهم لا بد أن تجيء متفقة مع أهواء وتوجهات الانقلابيين، وإلا فإن حياتهم في خطر، هذا إذا سمح لهم من الأصل بالدخول، وجميعنا يتذكر أنه في 28 فبراير المنصرم، لم يتمكن «ستيفن أوبراين» وكيل الأمين العام الدخول لتعز بعد محاصرة موكبه من قبل «الحوثيين». الأمم المتحدة في اليمن لا تعزز اليوم الشرعية الدولية، بل على العكس أنها تخالف القوانين والمواثيق الدولية، ذلك أنه حين تتعاطى مع الانقلابيين في صنعاء بوصفهم مسؤولين حقيقيين فإنها بذلك تكرس واقعاً مختلاً وغير قانوني بالمرة، سيما وأن القانون اليمني يلزم كل المنظمات المعنية بالعمل في المكان الذي توجد فيه السلطة الشرعية للبلاد، أي في عدن، لا أي مكان آخر في البلاد. طوال فترة الأزمة اليمنية بات واضحاً أن جهود الأمم المتحدة لم تغير ساكناً، ولم تعدل أو تبدل من موازين الأوضاع المغلوطة هناك، وأن الذي يتحدث هم أصحاب الدعم العسكري لتيار الانقلاب والأسلحة تهرب لهم من إيران براً وبحراً وجواً ولا يهم الثمن الإنساني اليمني الذي يُدفع. في الوقت عينه نرى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تسابقان الزمن في الوصول إلى «البؤساء اليمنيين» إن جاز التعبير عبر مراكز الإغاثة والعون الإنساني وكل أشكال الإعاشة، فيما الأمين العام للمؤسسة الدولية يكتفي بالشجب تارة والاستنكار والإدانة تارة أخرى. من خلال التقرير الأخير يمكن للمرء القطع بأن موثوقية الأمم المتحدة في اليمن قد تضاءلت، ذلك أنها تغض الطرف عما تقوم به الميليشيات الانقلابية من انتهاكات غير آدمية، وتهمل الرجوع للحكومة الشرعية في البلاد كمصدر رئيسي للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن، عوضاً عن التواصل البناء مع الحكومة الشرعية وحلفائها من أعضاء التحالف العربي. حسناً فعلت جامعة الدول العربية حينما وصفت التقرير الأخير بأنه تعوزه الدقة، وهذه حقيقة غاية في التأدب، فالحقيقة هي أن التقرير جاء ليصرف الأنظار عن جرائم «الحوثيين» واتباع المخلوع صالح، وليت جامعة الدول العربية كان لها من النفوذ ما يكفل أو يغني عن الحاجة إلى مبعوثي الأمم المتحدة الذي يلفون حتى الساعة في حلقات مفرغة عبر تقارير كثيراً ما تتسم بالمراوغة والسلبية، مغلفة في إطار من التمويه، بل والأدهى أنها تبدو وكأنها لا تتطلع إلى استثارة الانقلابيين، بل مراعاة صالحهم بأكثر من إحقاق الحقوق ودعم الشرعية اليمنية، إن كان هدفها الحقيقي هو إنقاذ اليمن من وهدته الآنية. تقارير الأمم المتحدة ليست «ألواحاً محفوظة» لا يأتيها الباطل من بين أيديها ولا من خلفها، وعليه يجب عدم القبول الطوعي أو التسليم لها بالمطلق، بل محاججتها دولياً ورسمياً، والاعتراض عليها وتبيان فداحة أخطائها، سيما وأن الأزمة في اليمن مرشحة للمزيد من التصعيد، بعد الاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه إيران. إميل أمين* *كاتب مصري