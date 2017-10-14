الإسلام ومصادر التنمية تاريخ النشر: السبت 14 أكتوبر 2017 عند تناولنا لموضوع «الإسلام والتنمية» يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: هل يمكن الحديث عن الإسلام ككل؟ ومن أي مصدر يؤخذ الإسلام؟ هل من نصوصه الأولى، وقد تعددت التفسيرات والاجتهادات فيها عبر العصور؟ أم من العلوم الإسلامية العقلية والنقلية القديمة، الكلام والأصول والفلسفة والتصوف؟ ولكل علم نظراته التي تتعلق بموضوع التنمية مثل الآجال والأرزاق والأسعار والفقر والغنى في علم الكلام، وحقوق الإنسان والحاجات الأساسية والمصالح العامة في المقاصد الشرعية في علم أصول الفقه، والسياسات المدنية عند الفارابي، والرقي الروحي من خلال الرياضيات والمجاهدات عند الصوفية. ‬وهناك ‬أنواع ‬متعددة ‬للتنمية، ‬اقتصادية ‬واجتماعية ‬وثقافية ‬ونفسية ‬وذهنية ‬بين ‬قطبين ‬رئيسيين، ‬التنمية ‬الطبيعية ‬والتنمية ‬البشرية، ‬تنمية ‬الموارد ‬وتنمية ‬القدرات. ‬وهناك ‬تنمية ‬وقتية ‬لغرض ‬محدود، ‬قصيرة ‬الأجل ‬وتنمية ‬مستدامة ‬طويلة ‬الأمد. ‬وهناك ‬تنمية ‬تقوم ‬على ‬الاعتماد ‬على ‬الخارج ‬في ‬التمويل ‬والتخطيط ‬والإشراف، ‬وتنمية ‬بالاعتماد ‬على ‬الذات. ‬وهناك ‬تنمية ‬أوتوقراطية ‬أو ‬بيروقراطية، ‬وتنمية ‬تقوم ‬على ‬المشاركة ‬الشعبية. ‬فأي ‬نوع ‬من ‬أنواع ‬التنمية ‬تقترن ‬بالدين؟ وكما أن هذه الأنواع للتنمية لا تخلو من أيديولوجيات، بين الاشتراكية والرأسمالية، الوطنية والكوكبية الإقليمية والعولمة، كذلك لا يخلو فهم الدين من تيارات اعتزالية أو أشعرية في العقيدة، عقلية أو إشراقية في الفلسفة، مذهبية في الفقه، وسلبية أو إيجابية في التصوف. فأي أنواع التنمية يتم عطفها على أي مدارس الدين وتياراته الفكرية ومذاهبه الفقهية واتجاهاته الفلسفية وطرقه الصوفية؟ ولما كان الدين والتنمية معاً يتعاملان مع المجتمع وطبقاته فإن كلاً منهما يؤثر في البنية الاجتماعية نفسها. فالتنمية الرأسمالية مثل التفسير الرأسمالي للدين، والتنمية الاشتراكية مثل التفسير الاشتراكي للدين، والتنمية الشعبية مثل إجماع الأمة، والتنمية الوطنية مثل الإسلام الوطني. ولذلك تتعدد المادة العلمية التي يمكن تحليلها من أجل تناول موضوع الإسلام والتنمية من كل مصادر الإسلام النصية التاريخية، وكل أيديولوجيات التنمية رأسمالية أو اشتراكية، وهناك النصوص الدينية والمصادر التراثية القديمة. وهناك الدراسات والمصادر الغربية الحديثة في موضوع التنمية. وهناك الدراسات العربية الحديثة التي تنهل في الغالب من المصادر الغربية مع إعادة صياغتها بناء على التجارب التنموية العربية الحديثة. وتوجد أيضاً عدة دراسات رائدة خاصة في باكستان وفي ماليزيا عن الإسلام والتنمية الشاملة. ويمكن الاعتماد أيضاً بالإضافة إلى منهج تحليل النصوص على منهج تحليل الخبرات المشتركة الفردية والاجتماعية التي مر بها هذا الجيل الذي عاصر تجارب التنمية صعوداً وهبوطاً، في البداية والنهاية، وعاصر حصارها بين النقل عن التجارب الاشتراكية وأقلمتها طبقاً للظروف العربية أو الأفريقية. وهو مما يقلل الاعتماد على المصادر المدونة من التراث القديم أو من التراث الغربي في موضوع التنمية. كما أن البداهة العقلية والرؤية الحسية والتجربة المشتركة بين المفكر والقارئ من مقاييس الصدق أيضاً. ----------------- * أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة