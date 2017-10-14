إصلاح الهجرة مقابل «الجدار» تاريخ النشر: السبت 14 أكتوبر 2017 في الوقت الراهن، يرفض «الديمقراطيون» قائمة شروط ترامب، للتوصل لأي صفقة بشأن برنامج «القرار المؤجل بحق القادمين للولايات المتحدة في فترة الطفولة» الذي يُشار إليها اختصاراً بقانون «داكا» DACA، حيث يشتكي الزعيمان «الديمقراطيان» «شك شومر» و«نانسي بيلوسي» من أن قائمة شروط ترامب تشمل الجدار الحدودي، الذي كان قد استبعد صراحة من المفاوضات. لذلك، إذا ما كان «الديمقراطيون» أذكياء، فسوف يقدمون لترامب هذه الصفقة: موافقتهم على بناء الجدار وغيره من التدابير الحدودية المدرجة على قائمة شروطه، في مقابل السماح بخطة المغادرة والعودة المعجلة Touchback التي كان قد وافق عليها بالفعل من قبل. في عالم السياسة، تسمى هذه الصفقة بالصفقة المربحة للجانبين: فترامب سيتمكن من بناء جداره «الضخم» الجميل، كما سيتمكن أيضاً من الزعم بأنه قد أجبر «الديمقراطيين» على الرضوخ والموافقة على طلباته. أما «الديمقراطيون» فسوف يحصلون على هدفهم، الذي يسعون إليه من مدة طويلة، وهو الحصول على وضع قانوني دائم لجميع المهاجرين الذين لم يرتكبوا جرائم، والموجودين حالياً في الولايات المتحدة. وما هو الشيء الذي سيضطر «الديمقراطيون» إلى التنازل عنه مقابل ذلك؟ سيضطرون إلى ترك ترامب يبني جداره الحدودي. سبب تمترس «الديمقراطيين» اليوم ضد الجدار، هو أن ترامب يريده. فهل «الديمقراطيون» مصممون على حرمان ترامب من انتصار، لدرجة أنهم يرفضون أن يقايضوا جداراً، بوضع قانوني دائم، لما يقرب من 11 مليون شخص من المهاجرين للولايات المتحدة؟ عندما انتخب أوباما رئيساً للولايات المتحدة عام 2008، كان الديمقراطيون يسيطرون على البيت الأبيض، ومجلس النواب، وكان لديهم أغلبية كبيرة في مجلس الشيوخ لم يكن ممكناً تعويقها من قبل الجمهوريين، ومع ذلك لم يتخذوا أي إجراء من أي نوع بشأن إصلاح قانون الهجرة. الآن باتت لدى «الديمقراطيين» فرصة لتحقيق هذا الهدف، ومثلما أن نيكسون كان هو فقط الوحيد القادر على الذهاب إلى الصين، فإن ترامب، على نفس المنوال، هو الوحيد القادر على التوصل لصفقة خاصة بالمهاجرين تقايض أمن الحدود، بتقنين أوضاعهم. هل بلغت كراهية الديمقراطيين لترامب حداً يجعلهم غير قادرين على إقناع أنفسهم باغتنام هذه الفرصة؟ مارك إيه ثيسين* زميل «معهد أميركان إنتربرايز» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»