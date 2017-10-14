زيارة العاهل السعودي إلى روسيا تاريخ النشر: السبت 14 أكتوبر 2017 في خطوة محسوبة نحو استكمال جوانب التوجه السعودي الحثيث لإدارة عملية التنمية الشاملة المستدامة في البلاد، ومن ضمنها العلاقات الخارجية، توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى موسكو في 5 أكتوبر 2017. وأتت الزيارة ضمن توجهات المملكة وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي «باستثناء قطر التي لا زالت نخبتها السياسية الحاكمة تغرد خارج السرب» إلى تحقيق الأمن والسلام العالمي واستتباب الأمن في الخليج العربي والمنطقة العربية وجوارها الجغرافي، والدفع إلى الأمام بتبادل المصالح المشتركة مع روسيا، وذلك ضمن سياساتها لتحقيق مصالحها مع أكبر عدد من دول العالم وترسيخ علاقاتها بها. وبهذا الصدد، فإن قوة المملكة الناعمة ترتكز على ثلاثة جوانب هي استخدام السياسة الخارجية التي تعتبر شرعية ولها سلطة أخلاقية، واستخدام القيم السياسية السعودية القائمة على حب الخير للجميع ونشر الأمن والسلام والطمأنينة حول العالم، وأخيراً استخدام أجزاء من الثقافة السعودية القائمة على العروبة والإسلام، التي هي مقبولة ولها وقع حميد في أوساط المسؤولين الروس وقطاعات واسعة من الشعب الروسي الذين يوجد بينهم جالية مسلمة روسية لها تأثيرها ونفوذها في المجتمع الروسي. وتتضح هذه الحقائق في النهج السعودي من توجيهات قياداتها لسفراء المملكة حول العالم بالعمل على الدفع بخيارات محددة نحو الأمام تخص السياسة الخارجية للبلاد، وضمن هذا الإطار، تعتبر زيارة الملك سلمان لموسكو عاكساً حقيقياً للخيارات السعودية المبدئية الجديدة في الخارج التي أهمها الدفع بالمصالح السعودية وحمايتها، وأهمها في هذه المرحلة أمن الخليج العربي والمنطقة العربية، ومنع التسلح النووي الإيراني، وترسيخ المصالح الاقتصادية للمملكة، وبالنسبة للمصالح الاقتصادية بالتحديد هي عنصر مهم من عناصر الزيارة، إذا أخذنا في الاعتبار خطة المملكة 2030 الهادفة إلى خلق تنمية سعودية شاملة ومستدامة قائمة على أسس جديدة ومبتكرة، لذلك فإن الزيارة لا بد أن تكون قد تضمنت طرحاً سعودياً يتعلق بمزايا الاستثمار في المملكة ومردوداته المجزية على الأعمال الروسية لو دخل إلى السعودية، وفتح أسواق للمنتجات والاستثمارات السعودية، ومقاومة كل مظاهر التمييز التي يمكن أن توجد أمامها في أسواق روسيا، أي خدمة الأهداف الإجمالية للتنمية والتحديث في المملكة. هذه الزيارة، وهذه التوجهات السعودية الجديدة نحو استخدام «القوة الناعمة» في السياسة الخارجية تعني الانتقال من المناهج التقليدية في علاقات المملكة الخارجية، إلى نمط جديد. وبهذا الصدد فإن ما نعتقده هو أن لدى السعودية رصيداً كبيراً من مصادر القوة الناعمة التي يمكن استخدامها مع روسيا، ومن جانب آخر فإن قيام العاهل السعودي بزيارة روسيا في هذه المرحلة الدقيقة من مسار الخليج والعالم العربي مبني على فهم سعودي كامل لأهداف وتطلعات روسيا في المنطقة، وهي عاكس لموقف قوة إقليمية كبرى تسعى جاهدة إلى تحقيق مصالحها ومصالح أشقائها ضمن إطار عمل من التعاون القائم على احترام القانون الدولي، فالمملكة تدرك أن الأهداف الروسية في المنطقة واضحة، وهي: استثمار رأس المال الروسي واستجلاب أموال الاستثمارات السعودية والخليجية إلى روسيا، وتصدير السلع الروسية المصنعة خاصة الأسلحة والمواد الاستهلاكية والخدمات، وتقديم مداخل متنوعة للسعودية ودول المجلس للولوج إلى الاقتصاد الروسي والاستثمار فيه، وأخيراً التعاون على صعيد أسعار النفط الخام لتحقيق أعلى سعر مستقر في السوق العالمية. د. عبدالله جمعة الحاج* *كاتب إماراتي