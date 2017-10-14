الصحافة الإسرائيلية تاريخ النشر: السبت 14 أكتوبر 2017 المصالحة الفلسطينية مفيدة للإسرائيليين.. ودعوة للحوار مع أوروبا «هآرتس» «يديعوت أحرونوت» «الغرب ضد إيران..القوة ليست هي الحل دائماً»، هكذا عنون «أفياد كلينيرج» مقاله يوم الثلاثاء الماضي، متساءلاً: هل يمكن تغيير إيران بحيث تصبح جزءاً من النظام الاقتصادي العالمي الذي تديره الولايات المتحدة، فهذا التوجه غالباً ما يؤدي إلى تغيرات دراماتيكية في رؤية أي بلد للعالم. لكن ما لم يسفر الرخاء الاقتصادي عن تغيير إيران بشكل جذري، فما هي البدائل الأخرى لإحداث هذا التغيير؟ الكاتب يرى أن الاتفاق النووي الذي أبرمه الغرب مع إيران، جاء بعد نجاح سياسة العقوبات الاقتصادية ضدها، ومع ذلك لا ينبغي الوثوق في إذعان طهران للغرب، فكوريا الشمالية لطالما عانت من عقوبات دولية بسبب برامجها النووية والصاروخية، وتعرضت لعزلة دولية شديدة، لكنها لم تتخل حتى الآن عن برنامجها النووي. الكاتب يحاول توضيح وجه الاختلاف بين كوريا الشمالية وإيران، معتبراً أن الأخيرة أذعنت للغرب انطلاقاً من اعتبارات براجماتية. فعلى الرغم من أن لدى طهران أيديولوجية تعتبر من خلالها الولايات المتحدة «شيطاناً أكبر»، ورغم تصريحات المرشد الإيراني حول الغرب عموماً والولايات المتحدة وإسرائيل على وجه الخصوص مفعمة بالكراهية والاستياء، ورغم الاعتبارات الثقافية والدينية، وافق المرشد الأعلى على الاتفاق النووي، الذي يعتبره تدخلاً سافراً في شؤون بلاده الداخلية. طهران وافقت على الاتفاق لأنها ترى أن الاعتبارات الاقتصادية أهم بكثير من الاعتبارات الأيديولوجية. ولدى الكاتب قناعة مفادها أنه منذ الحرب العالمية الثانية لم تكن نجاحات الغرب الكبرى عسكرية، فقد كان الإنجاز العسكري الأميركي محدوداً، وباستثناء دور واشنطن العسكري في كوريا، فإن حروب الولايات المتحدة الكبرى منذ خمسينيات القرن الماضي (في فيتنام والعراق وأفغانستان) انتهت بالفشل، وذلك على رغم التفوق العسكري الأميركي. والنجاحات الغربية والأميركية التي تحققت كانت بسبب البعد الاقتصادي. ويضرب الكاتب مثالاً بفيتنام، فما فشلت قوات «المارينز» في تحقيقه هناك، نجحت فيه عملية إدماج هذا البلد في النظام الاقتصادي العالمي.. فيتنام التي كانت سابقاً عدو الغرب اللدود، أصبحت الآن صديقة له تحافظ على علاقات تجارية معه، ويذكرنا الكاتب، بأن الكتلة الشيوعية السابقة لم تنهار بسبب وجود «الناتو» بل بسبب التراجع الاقتصادي. هل يصلح هذا المنطق مع إيران؟ طهران لا تريد الاعتراف بالولايات المتحدة كقوة عالمية مهيمنة، وتنظر لنفسها كقوة إقليمية لديها مصالح لا تنسجم مع المصالح الأميركية، كما أنها دولة دينية خائفة من التأثيرات الثقافية لعملية «التغريب». ومن غير المحتمل أن يؤدي الرخاء الاقتصادي إلى تغيير إيران من بلد متطرف إلى آخر معتدل،، وهذا يجعلنا نفكر في الب دائل. «جيروزاليم بوست» في مقاله المنشور بـ«جيروزاليم بوست» يوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «حان وقت تطوير العلاقات مع أوروبا»، أشار «إسحاق هيرزوج» عضو الكنيست وزعيم حزب «العمل» المعارض إلى أن الإسرائيليين عادة ما يعانون في علاقتهم مع أوروبا من ثنائية (الحب والكُره)، وذلك على الرغم من أن نظام إسرائيل السياسي قد استوعب أفضل القيم الأوروبية، في ظل وجود تعاون اقتصادي وثقافي وعلمي واستراتيجي بين إسرائيل والدول الأوروبية. ذاكرة الإسرائيليين مفعمة بفظاعات «الهولوكوست» والعداء للسامية، وأحياناً ما يشعر الإسرائيليون بالإحباط، عندما لا يعترف الأوروبيون باعتباراتهم الأمنية، أو عندما يصطف الأوروبيون إلى جانب الفلسطينيين ضد الإسرائيليين. الآن هناك نافذة نادرة مفتوحة أمام إسرائيل لتطوير علاقاتها مع أوروبا على المستوى الاستراتيجي، بطريقة تضمن تعزيز الأمن وتقوية الاقتصاد لدى الأجيال المقبلة من الإسرائيليين. ولكن بدد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الفرصة، حيث تم تجميد خطط تطوير العلاقات الإسرائيلية- الأوروبية منذ وصوله لرئاسة الحكومة، أي منذ عام 2009، والسبب يعود لإدراك الأوروبيين عدم التزام نتياهو بـ«حل الدولتين». الأوروبيون- وبخاصة القوى الأساسية في الاتحاد الأوروبي- يريدون أن يروا أن إسرائيل- على الأقل- جادة في الوصول إلى تسوية، سواء بطريقة تدريجية أو عبر جهود مكثفة، ولذلك ينبغي على إسرائيل إجراء حوار مع أوروبا التي تواجه الآن تحديات غير مسبوقة وتعيش في بيئة دولية لا يمكن التنبؤ بتطوراتها، ولدى إسرائيل - حسب هيرزوج- الكثير الذي تستطيع تقديمه للأوروبيين، ففي المجال الأمني تستطيع تل أبيب التعاون مع أوروبا في مجال التقنيات الأمنية المتطورة، وتستطيع إسرائيل أن تكون شريكاً اقتصادياً جذاباً للأوروبيين الذين يعانون تراجعاً في النمو وزيادة في معدلات البطالة، وحتى في مجال الطاقة لدى إسرائيل الغاز لطبيعي كمصدر بديل للأوروبيين ينوعون به مصادر الطاقة التي يستوردونها.