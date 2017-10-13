«شي».. والدرس السوفييتي تاريخ النشر: الجمعة 13 أكتوبر 2017 في 5 يناير 2013 تساءل شي جين بينغ، الزعيم الصاعد يومها للحزب الشيوعي الصيني، قبل تسلم مهام منصبه رئيساً للبلاد بشهرين، وهو يخطب أمام أعضاء اللجنة المركزية، قائلاً: «لماذا سقط الاتحاد السوفييتي؟ وما الذي جعل الحزب الشيوعي السوفييتي يفقد السلطة؟ لقد كان أحد أهم الأسباب هو أن تاريخ الاتحاد السوفييتي وتاريخ حزبه الشيوعي تم التنكر لهما تماماً. وقد رفض لينين، وبعده ستالين، الاعتراف بحقيقة أن العدمية التاريخية كانت هي سيدة الموقف.. وهذا هو الدرس الذي يتعين علينا نحن استخلاصه والاستفادة منه». ومنذ تسلم الرئيس «شي» السلطة رسمياً في بكين في منتصف شهر مارس من ذلك العام ظلت مهمة العمل على تجنيب الصين في الغد المآل الفاجع الذي لقيه الاتحاد السوفييتي بالأمس، أحد أهم أهداف ومحددات سياساته الداخلية والخارجية الساعية لضمان استمرار صعود الصين الاقتصادي والاستراتيجي على المسرح الدولي، وجعل الحزب الشيوعي الحاكم أيضاً قادراً على الاستجابة لتحديات المرحلة والعبور بأمان نحو المستقبل. وهذه، باختصار شديد، هي زبدة فلسفة «شي» كما يراها الكاتب الفرنسي فرانسوا بوغون في كتابه الجديد: «في رأس شي جين بينغ» الصادر في الرابع من شهر أكتوبر الجاري. وبوغون صحفي متخصص في شؤون الصين وشرق آسيا، وقد عمل من قبل مراسلاً لوكالة الأنباء الفرنسية في بكين لمدة خمس سنوات، ويعمل الآن رئيساً مساعداً لقسم الشؤون الدولية في جريدة لوموند. ويقول بوغون إن الرئيس «شي» يتميز بسعة أفقه في نظرته لموقع بلاده من النظام الدولي، كما يستند أيضاً في رؤاه السياسية والفلسفية إلى مقولات نظرية من الرؤية الماركسية المطعّمة بالطابع الثقافي والقومي الصيني المستمد من آراء كونفيشيوس ومنشيوس وهان فيو وغيرهم من حكماء ما قبل التاريخ في الصين. ولذلك نجد في طرحه الحديث عن خصوصيات التجربة الاشتراكية الصينية، بطريقة مختلفة عما كان سائداً في مقولات ماو تسي تونغ مثلاً، حيث تصادِفنا في خطاب «شي» مفاهيم مختلفة من قبيل القيم الكونية الجامعة، والديمقراطية الدستورية، والنيوليبرالية، والعدمية التاريخية، والاشتراكية الديمقراطية، والاشتراكية بالمواصفات الصينية، وسوى ذلك من مفاهيم ومقولات جديدة لم تكن من معهود الخطاب الإيديولوجي الشيوعي الصيني المعتاد منذ أيام ماو. حسن ولد المختار الكتاب: في رأس شي جين بينغ المؤلف: فرانسوا بوغون الناشر: سولين/ آكت سيد تاريخ النشر: 2017