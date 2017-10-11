زيارة سلمان واستقرار سوق النفط تاريخ النشر: الخميس 12 أكتوبر 2017 عندما يكون الحدث غير عادي، فإن النتائج المتوقعة تكون غير عادية، فعلى مدى تسعين عاماً تقريباً من التبادل الدبلوماسي بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، والذي توقف في ما بعد لفترة طويلة تعتبر زيارة الملك سلمان الأولى من نوعها لعاهل سعودي للعاصمة الروسية، حيث يتوقع أن يترتب على هذه الزيارة نتائج عديدة لن تقتصر انعكاساتها على البلدين فحسب، وإنما ستمتد لتشمل قضايا إقليمية وعالمية أخرى، يأتي في مقدمتها استقرار أسواق النفط. السعودية وروسيا تعتبران أكبر منتجين للنفط في العالم، فالدولتان تنتجان 20% من إجمالي الإنتاج العالمي، مما يعني أن أي اتفاق بينهما ستكون له نتائج مباشرة على أسعار النفط، وهو ما حدث بالفعل حتى قبل هذه الزيارة، عندما اتفقت السعودية وروسيا نهاية العام الماضي على ضرورة تخفيض إنتاج النفط لدعم الأسعار ليشمل هذا الاتفاق فيما بعد الأعضاء كافة في منظمة «أوبك» والمنتجين الرئيسيين من خارج المنظمة الذين استجابوا لدعوة تخفيض الإنتاج. مثل هذا التداخل والترابط في المصالح المشتركة بين أكبر منتجيْن للنفط في العالم، يكتسي أهمية كبرى، فهو يتم بين وواحدة من أكبر قوتين عالميتين وأكبر القوى الإقليمية في الشرق الأوسط، وهذا سيجد له انعكاسات جيو- سياسية مهمة ومحددة للعديد من التوجهات والتغيرات في مراكز القوى في المنطقة، خصوصاً وأن توجهات البلدين ترمي إلى تخفيف حدة التوترات وحل الأزمات الإقليمية وفتح المجال أمام عمل رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات ودعم التنمية في بلدان المنطقة، حيث يملك كل منهما فرصاً لا حدود لها، وذلك على عكس نظام الملالي في إيران الرامي إلى توتير الأوضاع ودعم المنظمات المتطرفة، واستغلال علاقاته الدولية لتأزيم الأوضاع وعسكرة المجتمعات بدعم مختلف المليشيات، بما يعنيه من ضياع لفرص التنمية وتبديد الثروات، وتدهور مستويات معيشة الشعب الإيراني.