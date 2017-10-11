الخصوصية وقانون الاستخبارات الأجنبية تاريخ النشر: الأربعاء 11 أكتوبر 2017 يوشك الكونجرس الأميركي، على اتخاذ قرار رئيسي بشأن حماية الخصوصية، والحريات المدنية، والأمن القومي. وسبب هذا القرار، يرجع إلى أن «قانون تعديلات مراقبة الاستخبارات الأجنبية» الصادر عام 2008، بما في ذلك مادته الأكثر إثارة للجدل، الواردة في البند 702 منه، سينتهي العمل به في 31 ديسمبر القادم. ونحن الاثنان- وكلانا كنا عضوين، في اللجنة التي شكلها الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2013، لمراجعة برامج الاستخبارات الخارجية للحكومة الذي جرى اعتماده، في أعقاب تسريبات إدوارد سنودن – نوافق على أن القسم 702 من القانون المذكور، يحتاج إلى الحصول على إعادة تفويض من الكونجرس، ولكن بعد إدخال تعديلات كبيرة عليه، تهدف إلى عدم السماح للحكومة مستقبلاً بفحص المعلومات التي يجري جمعها بموجب القسم 702، عن مواطنين أميركيين، ومقيمين قانونيين دائمين داخل الولايات المتحدة؛ من دون الحصول أولاً على أمر قانوني. تقليدياً، كانت الحكومة تحتاج إلى قرار صادر من المحكمة المختصة، حتى يتسنى لها اعتراض أي اتصالات تجري داخل الولايات المتحدة. ولكن بعد تطور التكنولوجيا، وقبل تعديل قانون «فيسا» عام 2008،كان الحصول على أمر من المحكمة، مطلوباً لتمكين الحكومة من استهداف مواطنين أجانب خارج الولايات المتحدة، إذا ما مرت اتصالاتهم عبر نظام الاتصالات الأميركي. ولم يكن هذا، في الحقيقة، مطلوباً من قبل التعديل الرابع، أو تماشياً مع الحس السليم، وإنما كان ببساطة مجرد تطبيق لتكنولوجيا جديدة، مما دعا لصياغة البند 702، من القانون المذكور، لمعالجة هذا الوضع. عندما راجعنا البرنامج في عام 2013، وجدنا أنه واحد من أكثر البرامج المستخدمة لدينا من حيث الفعالية، خصوصاً فيما يتعلق بحماية الأمن القومي. فالعمليات التي أجريت بموجب بنود هذا القسم، نجحت في الحصول على معلومات استخباراتية عن الإرهابيين الدوليين، والأفراد، والكيانات المشاركة في انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما وجدنا أيضاً من خلال هذه المراجعة، أن الحكومة تعمل بضمير، لتنفيذ هذا البرنامج، وبطريقة تحمي خصوصية المواطنين الأميركيين، والمقيمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة؛ وكلها أسباب تجعلنا نحث الكونجرس على إعادة تفويض البند 702. ومع ذلك، هناك جانب واحد من الطريقة التي تطور بها برنامج 702 نعتقد أنه بحاجة إلى تغيير، وهو قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف. بي. آي»، بالبحث عن معلومات عن الأميركيين دون الحصول أولا على أمر محكمة؛ وهو ما تبرره الحكومة بقولها، إن هذه المعلومات تكون عادة على قدر كبير من الأهمية، ويجري الحصول عليها بشكل قانوني سليم، وبالتالي فإنه يجب أن تتاح لها حرية البحث عنها، من دون حاجة للحصول على إذن محكمة أولاً. ونحن نختلف مع هذا المنطق، الذي لا يمكن قبوله سوى في حالة واحدة فقط، وهي حالة الطوارئ المحددة بشكل دقيق، أي التي يتم اتخاذها لمواجهة تهديد محدد، مثل تهديد وقوع هجوم إرهابي وشيك؛ على أن يكون معلوماً في جميع الأحوال، أن الأميركيين يحق لهم الحصول على حماية كاملة لخصوصيتهم؛ وينبغي ألا يفقدوا تلك الحماية، لمجرد أن الحكومة لديها معلومات في قاعدة بيانات استخبارات أجنبية، حصلت عليها بصورة قانونية. خلاصة القول، إنه ينبغي استخدام البند 702 لتحقيق الهدف الذي صيغ في الأصل من أجل تحقيقه؛ وهو الحصول على معلومات عن الأهداف الأجنبية، مع الحفاظ في الآن ذاته على خصوصية الأميركيين. ولا ينبغي أن يوفر هذا القسم طريقاً سهلاً للمسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون الاتحادي، ولا سيما مكتب التحقيقات الفيدرالي، للحصول على أدلة عن الأميركيين، كان من غير الممكن الحصول عليها لولا هذا القسم. كما نحث الكونجرس أيضاً على إنهاء هذه الممارسة. ومن شأن هذه الخطوة ،أن تقلل من أي حوافز تدفع الوكالات الحكومية، إلى إساءة استخدام البند702، من دون الإضرار بقدرتنا على المراقبة المشروعة، للمواطنين الأجانب العاملين خارج الولايات المتحدة. جيفري ستون* ومايكل موريل** *أستاذ القانون بجامعة شيكاغو **نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خلال الفترة من 2010-2013،عمل مرتين في منصب القائم بأعمال مدير الوكالة ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»