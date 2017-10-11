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الصحافة الأميركية
تاريخ النشر: الأربعاء 11 أكتوبر 2017
الواقعية والمثالية في «نوبل للسلام».. ولا جدوى من تهديد «كيم» نووياً
«نيويورك تايمز»
تحت عنوان «نوبل للسلام.. اختيار من أجل تكريم المساعي»، نشرت «نيويورك تايمز» أول من أمس افتتاحية استهلتها بالقول إن اللجنة النرويجية المعنية بجائزة نوبل منحت جائزة نوبل للسلام لمجموعة تعمل على صياغة معاهدة دولية لحظر الأسلحة النووية، وذلك على الرغم من أن هذه المعاهدة لا تضمن التخلص من سلاح نووي واحد.. فلماذا حصلت «الحملة الدولية للتخلص من الأسلحة النووية» على جائزة نوبل للسلام؟ الإجابة تكمن في أن هذه الحملة السويسرية مهتمة بعقد محادثات داخل الأمم المتحدة تمخضت عنها معاهدة حظر حيازة أو استخدام أو تطوير أي سلاح نووي، لكن الدول التي تمتلك بالفعل هذا النوع من الأسلحة بما فيها الولايات المتحدة قاطعت جهود «الحملة»، ولدى واشنطن حجة بأنه ليس من السهل عليها التخلي عن أسلحتها النووية في وقت تطور فيه دول مثل كوريا الشمالية هذا السلاح وتهدد باستخدامه. وحسب الصحيفة، فإن تاريخ جائزة نوبل يخبرنا بأنه كلما كان الهدف منها أكثر غموضاً، كلما ازدادت أهمية تشجيع الأفراد والمؤسسات على نيلها. وتسرد الصحيفة لبعض الأشخاص الذين حصلوا على جائزة نوبل للسلام، على سبيل المثال: فاز بها الرئيس الأميركي السابق ودرو ويلسون عام 1919 من أجل مساهمته في تأسيس «عصبة الأمم» التي لم تنضم إليها بلاده!، وفي عام 1927 فاز دبلوماسيون فرنسيون وألمان بنوبل للسلام بسبب جهودهم آنذاك في تحقيق المصالحة الألمانية- الفرنسية، وفي 1995 كانت الجائزة من نصيب الفيزيائي البريطاني «جوزيف روتبلات» بالمناصفة مع «مؤتمر باجواش للعلوم والشؤون الدولية»، وذلك تكريماً للجهود التي تم بذلها أملاً في وضع حد للدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في السياسات الدولية. وهناك «ليخ فاونسا» البولندي المدافع عن حقوق نقابات العمال، والقس الجنوب أفريقي «ديزموند توتو». وفاز بالجائزة أيضاً الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وإسحاق رابين وهنري كيسنجر و«لي دوك ثو» السياسي والمحارب الفيتنامي، الذي حصل عليها مناصفة مع وزير الخارجية الأميركي هنري كسنجر، لقناعته بأنه لم يتم التوصل للسلام في فيتنام. وجيمي كارتر وباراك أوباما الذي حصل على الجائزة بعد تسعة أشهر فقط من وصوله إلى البيت الأبيض. وقد أثيرت تساؤلات العام الماضي عندما حصل الرئيس الكولومبي «خوان مانويل سانتوس» على جائزة نوبل استناداً إلى اتفاق السلام الذي أبرمه في بلاده والذي رفضه ساسة كولومبيا قبل الإعلان عن الجائزة، لكن الرئيس الكولومبي لم يستسلم وواصل مساعيه لإحلال السلام في بلاده، وهذا هو ما يريده العاملون على جائزة نوبل ويشجعونه ويكرمونه. الحاصلون على الجائزة عادة ما يثيرون السجال حول منطقة وصفتها الصحيفة بالمعقدة، كونها فاصلة بين الواقع واعتبار ما يجب أن يكون أو السيناريو المثالي، وفي مجال حظر السلاح النووي، تستدل الصحيفة على تصريح للسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة «نيكي هالي» التي حاولت تبرير عدم مشاركة بادها في مفاوضات حظر السلاح النووي في مارس الماضي، قالت فيه (لا يوجد شيء أريده لعائلتي أكثر من عالم خالٍ من السلاح النووي، لمن يتعين علينا أن نكون واقعيين). وعلى هذا النحو تستنتج الصحيفة أن جائزة نوبل للسلام التي منحت هذا العام لـ«الحملة الدولية للتخلص من الأسلحة النووية» لا تعني أننا نتوقع أن هذه الجائزة ستؤدي إلى إزالة الأسلحة النووية، وهذا لا يمنع تشجيع كل من يسعى لجعل العالم خالياً من السلاح النووي.
«بوسطن جلوب»
في مقالها المنشور بـ«بوسطن جلوب»، أول من أمس، وتحت عنوان «التهديد النووي لن يوقف كوريا الشمالية»، أشارت «جانيت كونانت» مؤلفة كتاب «جيمس كونانت..المحارب العالِم»، وهي حفيدة جيمس كونانت عالم الكيمياء الشهير والرئيس السابق لجامعة هارفارد، إلى مقولة مهمة لـ«كونانت» في خريف عام 1945، تنص على «أنه لا توجد وسيلة دفاعية ضد هجوم مفاجئ تستخدم فيه القنابل الذرية». الكاتبة ترى أنه لا توجد إجراءات عسكرية مضادة وفعالة تستطيع توفير الحماية الكاملة من القنابل النووية. فليس هناك نظام للاعتراض يضمن إسقاط كل الصواريخ النووية، وإذا لم يتم تدمير إحداها ستحدث كارثة إنسانية. وفي ظل مخاطر كبيرة للغاية لم نجد رجل دولة يفكر في أن يتحمل التكلفة التي لا يمكن توقعها والمترتبة على استخدام السلاح النووي سواء ما يتعلق بالخسائر البشرية والدمار ومخاطر التصعيد وعواقب استخدام قنابل وأسلحة تصل حمولتها المتفجرة إلى مليون طن. كما أن الحيلولة دون خوض حرب مباشرة بين قوى نووية كبرى وقوى نووية صغيرة معادية لها باتت تعكس إدراكاً متنامياً للمخاطر الهائلة التي تحملها حرب من هذا النوع. الكاتبة تحذر من أن التهديد بتلقين «كيم» درساً، قد يلحق الضرر بأميركا والعالم. فالأسلحة النووية لا يمكن نشرها وتثبيتها بسرعة، وحتى القيام بضربة «جراحية» قد يضطرنا إلى شن ضربة جديدة، خاصة أن كوريا الشمالية لديها رؤوس حربية محمولة على أنظمة متحركة تجعل من الصعب استهدافها، وربما يتطور المشهد العسكري ويخرج عن السيطرة. هذا خلاصته أن تحقيق الأمن القومي الأميركي من خلال التخلص من عدو نووي فكرة طائشة ومتهورة، خاصة عندما يتنامى عدد الدول التي لديها طموحات نوية مثل إيران.
«بلومبيرج نيوز»
في تقرير منشور بموقع «بلومبيرج نيوز» أمس، وتحت عنوان «ترامب ربما يزور المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين أثناء رحلته إلى كوريا الجنوبية»، أشار «كانجا كونج» إلى خبر بثته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، التي نقلت عن مصدر عسكري ما مفاده أن ترامب سيزور هذه المنطقة ضمن جولته في كوريا الجنوبية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. الرئيس الأميركي سيوجه رسالة قوية إلى كوريا الشمالية سواء شفهية أو من خلال تحركات محددة، ترامب يسير على خطى سابقيه من الرؤساء الأميركيين الذين زاروا مناطق شديدة التحصين في كوريا الجنوبية. وحسب التقرر، فإن زيارة قرية «بانمونجوم» القريبة من خط الهدنة وإلقاء نظرة منها على المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين ستكون جزءاً من جول ترامب، وذلك رغم التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية. التقرير نقل تغريدة للرئيس الأميركي مفادها أنه لابد من منع نظام «كيم أون» من تطوير ترسانته النووية والصاروخية التي يهدف من خلالها ضرب الولايات المتحدة. الرئيس الأميركي لم يوضح ما الذي سيفعله لمواجهة هذا الخطر، تاركاً المحللين يخمنون أنه ربما يلجأ إلى الخيار العسكري علماً بأن ترامب قلل من أهمية المحادثات المباشرة مع كوريا الشمالية التي كان وزير خارجيته ريكس تيلرسون قد لمّح إليها أثناء زيارته إلى الصين. ترامب يرى أن رؤساء أميركا السابقين تحاوروا عبر إداراتهم مع كوريا الشمالية طوال الـ25 عاماً الماضية، وأبرموا معها اتفاقيات تم انتهاكها قبل أن يجف حبرها، وأنفقوا أموالاً هائلة دون جدوى. وتجدر الإشارة إلى أن ترامب سيقوم بجولة خارجية يزور فيها اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين خلال الفترة من 3 إلى 14 نوفمبر المقبل.
إعداد: طه حسيب
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