الصحافة الأميركية تاريخ النشر: الأربعاء 11 أكتوبر 2017 الواقعية والمثالية في «نوبل للسلام».. ولا جدوى من تهديد «كيم» نووياً «نيويورك تايمز» «بوسطن جلوب» في مقالها المنشور بـ«بوسطن جلوب»، أول من أمس، وتحت عنوان «التهديد النووي لن يوقف كوريا الشمالية»، أشارت «جانيت كونانت» مؤلفة كتاب «جيمس كونانت..المحارب العالِم»، وهي حفيدة جيمس كونانت عالم الكيمياء الشهير والرئيس السابق لجامعة هارفارد، إلى مقولة مهمة لـ«كونانت» في خريف عام 1945، تنص على «أنه لا توجد وسيلة دفاعية ضد هجوم مفاجئ تستخدم فيه القنابل الذرية». الكاتبة ترى أنه لا توجد إجراءات عسكرية مضادة وفعالة تستطيع توفير الحماية الكاملة من القنابل النووية. فليس هناك نظام للاعتراض يضمن إسقاط كل الصواريخ النووية، وإذا لم يتم تدمير إحداها ستحدث كارثة إنسانية. وفي ظل مخاطر كبيرة للغاية لم نجد رجل دولة يفكر في أن يتحمل التكلفة التي لا يمكن توقعها والمترتبة على استخدام السلاح النووي سواء ما يتعلق بالخسائر البشرية والدمار ومخاطر التصعيد وعواقب استخدام قنابل وأسلحة تصل حمولتها المتفجرة إلى مليون طن. كما أن الحيلولة دون خوض حرب مباشرة بين قوى نووية كبرى وقوى نووية صغيرة معادية لها باتت تعكس إدراكاً متنامياً للمخاطر الهائلة التي تحملها حرب من هذا النوع. الكاتبة تحذر من أن التهديد بتلقين «كيم» درساً، قد يلحق الضرر بأميركا والعالم. فالأسلحة النووية لا يمكن نشرها وتثبيتها بسرعة، وحتى القيام بضربة «جراحية» قد يضطرنا إلى شن ضربة جديدة، خاصة أن كوريا الشمالية لديها رؤوس حربية محمولة على أنظمة متحركة تجعل من الصعب استهدافها، وربما يتطور المشهد العسكري ويخرج عن السيطرة. هذا خلاصته أن تحقيق الأمن القومي الأميركي من خلال التخلص من عدو نووي فكرة طائشة ومتهورة، خاصة عندما يتنامى عدد الدول التي لديها طموحات نوية مثل إيران. «بلومبيرج نيوز» في تقرير منشور بموقع «بلومبيرج نيوز» أمس، وتحت عنوان «ترامب ربما يزور المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين أثناء رحلته إلى كوريا الجنوبية»، أشار «كانجا كونج» إلى خبر بثته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، التي نقلت عن مصدر عسكري ما مفاده أن ترامب سيزور هذه المنطقة ضمن جولته في كوريا الجنوبية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. الرئيس الأميركي سيوجه رسالة قوية إلى كوريا الشمالية سواء شفهية أو من خلال تحركات محددة، ترامب يسير على خطى سابقيه من الرؤساء الأميركيين الذين زاروا مناطق شديدة التحصين في كوريا الجنوبية. وحسب التقرر، فإن زيارة قرية «بانمونجوم» القريبة من خط الهدنة وإلقاء نظرة منها على المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين ستكون جزءاً من جول ترامب، وذلك رغم التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية. التقرير نقل تغريدة للرئيس الأميركي مفادها أنه لابد من منع نظام «كيم أون» من تطوير ترسانته النووية والصاروخية التي يهدف من خلالها ضرب الولايات المتحدة. الرئيس الأميركي لم يوضح ما الذي سيفعله لمواجهة هذا الخطر، تاركاً المحللين يخمنون أنه ربما يلجأ إلى الخيار العسكري علماً بأن ترامب قلل من أهمية المحادثات المباشرة مع كوريا الشمالية التي كان وزير خارجيته ريكس تيلرسون قد لمّح إليها أثناء زيارته إلى الصين. ترامب يرى أن رؤساء أميركا السابقين تحاوروا عبر إداراتهم مع كوريا الشمالية طوال الـ25 عاماً الماضية، وأبرموا معها اتفاقيات تم انتهاكها قبل أن يجف حبرها، وأنفقوا أموالاً هائلة دون جدوى. وتجدر الإشارة إلى أن ترامب سيقوم بجولة خارجية يزور فيها اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين خلال الفترة من 3 إلى 14 نوفمبر المقبل. إعداد: طه حسيب