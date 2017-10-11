مصير «برايس»

تاريخ النشر: الأربعاء 11 أكتوبر 2017

عندما أقيل «توم برايس»، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، من الإدارة الأميركية الشهر الماضي، بسبب إهداره مليون دولار أميركي من أموال دافعي الضرائب في تمويل رحلات بطائرة خاصة، أكد البيت الأبيض أن سلوكه كان غير مقبول في إدارة كرّست نفسها لتجفيف مستنقع إهدار المال العام في واشنطن.

غير أن بعض المحللين يتّهمون الإدارة بتخفيف القيود عن أعضاء قوى الضغط في الحكومة الأميركية، وإدارة ظهرها للشفافية. وقدمت منظمة «مواطنين من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن»، أكثر من 150 دعوى قضائية ضد الإدارة. وكثير منها مرتبط بإجراءات حول حرية تداول المعلومات وإهدار المال العام.

وبينما شددت الإدارة القواعد حول ممارسة الضغط من قبل مسؤولين بعد تركهم مهام مناصبهم الحكومية، فإنها تواجه إخفاقاً في تشديد القيود على أعضاء في قوى ضغط يبحثون عن وظائف حكومية. فهناك مناصب رفيعة في وزارة الطاقة والداخلية كان يشغلها في السابق أعضاء في قوى ضغط لصالح صناعات، ويعملون الآن في إدارات تلك الصناعات. ويوم الخميس الماضي، تم تعيين «أندرو ويلر»، الذي قام بحملة ضغط لصالح شركة «موراي إنرجي»، عملاق الفحم التي دفعت ملايين الدولارات كغرامات بسبب انتهاك قواعد السلامة، ليصبح نائباً لمدير وكالة حماية البيئة.

ووفقاً لإحدى الإحصاءات، شارك زهاء مئة عضو تابعين لجماعات ضغط في الإدارة الحالية، بينهم 69 شخصاً يعملون في المجال نفسه الذي حاولوا التأثير لصالحه. لكن التعيين الأكثر إثارة للجدل كان من نصيب الملياردير «كارل إكان»، الذي أصبح مستشاراً خاصاً لهيئة تنظيمية، قبل أن يسعى لإفادة شركته، بحسب معلومات كشفتها وكالة «بلومبيرج» الإخبارية.

ألبرت هانت

محلل سياسي أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»