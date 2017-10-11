الحياة بعد إطلاق النار تاريخ النشر: الأربعاء 11 أكتوبر 2017 وابل من إطلاق النار أُطلِق في لاس فيغاس مساء ذلك اليوم فأصاب وقتل مئات الأشخاص. وبالنسبة للآلاف الذين شهدوا المذبحة مباشرة، فقد أدمى إطلاق النار قلوبهم وعقولهم. وسيتحمل بعضهم القلق وعدم القدرة على النوم. وقد تعاني مجموعة من أمراض نفسية قد تتطلب مساعدة مهنية لسنوات. وجميعهم سيتغيرون إلى الأبد. لقد رأيت ذلك يتكرر على مدى ثلاثة عقود من البحث في آثار الصحة العقلية للناجين من الكوارث الأكثر شهرة في أميركا؛ من تفجير أوكلاهوما إلى هجمات 11 سبتمبر. ومع ذلك فإن أغلبية الناس يتمتعون بالقدرة على الصمود ولا يعانون أمراضاً نفسية، حتى بعد التعرض لأقصى درجات المخاطر. والاضطراب النفسي الأكثر شيوعاً بعد معظم الكوارث هو اضطراب ما بعد الصدمة، والذي يحدث لدى ثلث الناجين من الكوارث الشديدة. وتشمل أعراض اضطراب ما بعد الصدمة؛ اضطرابات النوم، والاهتياج الشديد، والاستيقاظ لفترات طويلة. ومعظم هذه الأعراض تنقشع خلال فترة تتراوح من بضع أسابيع إلى بضعة أشهر، لكن الأشخاص الذين تحدث لهم اضطرابات ما بعد الصدمة ربما يعانون من هذه الأعراض لسنوات أو عقود. وهناك علاجات ثابتة لهذا الاضطراب، بما في ذلك مختلف العقاقير وجلسات العلاج النفسي التي تكون فعالة لأعراض ما بعد الصدمة. بيد أنه يصعب أحياناً تحديد ما إذا كان الشخص بحاجة إلى علاج، لأن أعراض ما بعد الصدمة وأعراض الحزن الشديد تكون متقاربة. حتى الناجين من حادث لاس فيغاس الذين لا يعانون أمراضاً نفسية قد يتأثرون بشكل عميق ويتحملون جراحاً نفسية غير مرئية. فبالنسبة لهؤلاء الناجين، وكذلك الجرحى، فإن صور الحادث ستزخرف ذكرياتهم لفترة طويلة. خلال مثل هذه الأحداث المرعبة، يمضي الوقت بطيئاً، ما يجعل الخطر يمتد ليصبح محنة طويلة الأمد. وتكون استجابة الأدرينالين مكثفة. وقد تستغرق أياماً حتى يبدأ الشعور بالمرارة في التراجع. وربما يشعر الناس بعدم الأمان، لاسيما في الأماكن المفتوحة وربما يرغبون في تجنب البقاء في الخارج. وفي مقابلة بعد شهرين من حادث إطلاق النار الجماعي في كافيتريا «لوبي» في كيلين بولاية تكساس، قال أحد الناجين: «منذ ذلك الحين، لا أستطيع الجلوس في مطعم وظهري إلى الحائط. يجب أن أرى الباب وأستطيع رؤية كل شيء في الغرفة». وقال آخر إنه عندما يدخل شخص ما الغرفة، تكون عيناه مثبتتين على يدي هذا الشخص، ويبحث لا إرادياً عن سلاح. وذكرت مضيفة طيران لا تزال تعاني من آثار هجوم مركز التجارة العالمي أنها تلوم نفسها لأنها أبدلت الرحلة مع زميلة لها توفيت في حادث الطائرة بعد شهرين من هجمات 11 سبتمبر. هذه الأنواع من ردود الفعل يمكن أن تستمر لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات. ومن المهم أن نؤكد أن هؤلاء الناس الذين يعانون من هذه الاستجابات لا يعانون من أمراض نفسية. بالنسبة لمعظم الناس، تختفي هذه الاستجابات تدريجياً، ورغم ذلك، قد لا تذهب الذكريات بعيداً. أما بالنسبة من شهدوا حادث لاس فيغاس، فسيعانون من آثار نفسية على المدى القصير والطويل. لقد كان أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. كارول نورث طبيب نفسي متخصص في علاج الأزمات في معهد أودونيل برين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»