ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 مخاطر النزعات الانفصالية.. وتعاون صيني - أميركي ضد الجرائم الإلكترونية في افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي وتحت عنوان «استفتاءان مثيران للتوتر في العراق وإسبانيا»، رأت «جابان تايمز» اليابانية أن تعريض الاقتصاديات المحلية للضغوط الاقتصادية العالمية، أسفر عن تراجعات محلية كبيرة في شتى أرجاء العالم. هذه الضغوط التي تسببت فيها العولمة أدت إلى ظهور الشعبوية؛ ذلك لأن تآكل حالة الاستقرار على الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي استمرت لفترة طويلة، أدت إلى بحث المجتمعات عن قيادات وأحزاب تضمن الحماية من التغيرات غير المرحب بها، وفي الوقت نفسه تصون هوية هذه المجتمعات. وترى الصحيفة أن مواطني بعض المجتمعات يسعون للأمن والاستقرار، لكنّ القادة القوميين بعيدون جداً عن مطالبهم ومخاوفهم اليومية، ما دفعهم نحو تأسيس كيانات سياسية تراعي بشكل أفضل مطالبهم واحتياجاتهم، وضمن هذا الإطار شهدت الأيام القليلة الماضية اتجاه مجتمعيْن إلى التصويت على الانفصال عن حكوماتهما المركزية، لكن مساعيهما قوبل بالرفض سواء من الحكومة المركزية أو من الدول المجاورة لهذين المجتمعين. لكن الدعوة للانفصال لم تخمد؛ ولهذا ينبغي على الحكومات المركزية فعل المزيد من أجل احتواء مطالب هذه المجتمعات دون المساس بسلامة الدول أو الإخلال بوحدتها الترابية وتكاملها القومي. في نهاية الشهر الماضي، صوّت 93 في المئة من الأكراد على انفصالهم عن العراق، ولطالما سعى الأكراد لأن تكون لهم أرض خاصة بهم، لكن الشعب الكردي منتشر في أربع دول شرق أوسطية: العراق وإيران وسوريا وتركيا، والأكراد يشكلون أقلية في الدول الأربع. صحيح أن الأكراد يتمتعون بحكم ذاتي ضمن العراق، لكن لا تزال لديهم رغبة في الانفصال عن بغداد، وتصويتهم هذا لن تكون له أي آثار قانونية، ومع ذلك يزعم المسؤولون الأكراد أن مسعود بارزاني رئيس إقليمهم سيتفاوض على الاستقلال. أما موقف الدول المجاورة، فقد كان سلبياً في مجمله، فلن تعترف أي دولة مجاورة للعراق بنتائج الاستفتاء، وأغلقت الحكومة العراقية مطاراتها في الإقليم وهددت بوقف ضح النفط عبر الأنبوب الذي يمر عبر كردستان، ورسوم الخط تشكل 90 في المئة من إيرادات الإقليم. ومن جانبها، ترى الحكومة التركية أن الانفصالين الأكراد تنظيم إرهابي، ودانت الاستفتاء وعبرت عن مخاوفها من أنه سيؤثر على أقليتها الكردية المضطربة أصلاً. ورفضت سوريا وإيران الاستفتاء الكردي، خشية أن تقوم الأقلية الكردية المنشرة في البلدين بتكرار الخطوة التي اتخذها إقليم كردستان العراق. وفي جنوب غرب أوروبا، أجرى إقليم كتالونيا استفتاء صوت خلاله 90 في المئة من سكان الإقليم لصالح انفصاله عن إسبانيا. خطوة اعتبرتها الحكومة الإسبانية غير قانونية، وحاولت استخدام القوة ضده. ملك إسبانيا وصف الخطوة بغير المسؤولية، وأن السلطات الكتالونية تضع نفسها خارج إطار القانون والديمقراطية، وهذا الموقف يعد تدخلاً نادراً من الملك الإسباني في الحياة السياسية. سكان إقليم كتالونيا يتعرضون لضغوط من الحكومة المركزية في مدريد، وأيضاً من الحكومات الأوروبية التي تخشي من انتقال عدوى الانفصال إلى داخلها، وعلى الرغم من أن الكتالونيين طلبوا وساطة الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأخير اعتبر القضية شأناً داخلياً. الخارج يعترف بمخاطر النزعات الانفصالية؛ لأنها لا تهدد البلد الذي تتفشى فيه فقط، بل تهدد الجيران أيضاً، فالخرائط الإقليمية يمكن إعادة رسمها في حال تفاقم النزعات الانفصالية وظهور كيانات جديدة، ما يعني إعادة تقسيم الموارد وإعادة توزيع السُلطات، وتلك أمور لا يمكن لكثير من الحكومات القبول بها أو السماح بحدوثها. «تشينا ديلي» خصصت «تشينا ديلي» الصينية افتتاحيتها يوم أمس، لرصد طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، فتحت عنوان «الحوار الصيني - الأميركي أثبت جدواه»، رأت الصحيفة أن هذه العلاقة عادة ما ينتابها التوتر بين الفينة والأخرى، لكن آلية الحوار القائمة بين البلدين والتي وافق عليها الرئيسان الصيني والأميركي أثناء قمتهما في الولايات المتحدة في أبريل الماضي أثبتت أهميتها وبراغماتيتها، كونها تساعد الطرفين على إزالة سوء التفاهم وفي الوقت نفسه إدارة خلافاتهما، نزاعاتهما بطريقة صحيحة. أولى جولات الحوار انطلقت يوم الجمعة الماضي، وكان محورها تطبيق القانون في مجال أمن الفضاء الإلكتروني، وتمت خلالها الموافقة على مزيدٍ من التعاون في ترحيل مرتكبي جرائم الفضاء الإلكتروني، وأيضاً مكافحة تهريب المخدرات. يشار إلى أن الرئيس الصيني دعا الشهر الماضي إلى التعاون من أجل التصدي للجرائم عابرة الحدود، ومواجهة تحديات الأمن الإلكتروني. التعاون بين الطرفين مهم للغاية، خاصة في ظل مزاعم أميركية سابقة بهجمات إلكترونية صينية على مؤسسات أميركية، وهي اتهامات عكّرت صفو العلاقات بين واشنطن وبكين، وتأتي جولة الحوار الأخيرة لتوضيح الموقف الصيني، وتعزيز التعاون ضد جرائم الأمن الإلكتروني. «تورنتو ستار» تحت عنوان «هناك مساحة للمزيد والمزيد.. وعلى كندا رفع القيود على المهاجرين»، رأت «تورنتو ستار» الكندية أن زيادة عدد المهاجرين في كندا والقادمين من أي أنحاء العالم هي أفضل طريقة تستطيع من خلالها كندا مواجهة نقص عدد المواليد وزيادة نسبة المسنين داخل مجتمعاتها. وحسب الصحيفة، لا يزال أمام وزير الهجرة الكندي أحمد حسين، وقت كي يفصح عن خطة قبول المهاجرين في كندا والتي سيتم تنفيذها خلال العام المقبل، فمن المفترض الإعلان عنها بنهاية الشهر الجاري. كندا - حسب الصحيفة - بحاجة إلى المزيد من المهاجرين، لمواكبة النمو الاقتصادي، وذلك على الرغم من المخاوف التي يثيرها البعض، مفادها أن قبول المزيد من المهاجرين سيجعل من الصعب على الكنديين إيجاد الوظائف، كما أن بعض الساسة يحذرون من ردة فعل شعبوية على زيادة أعداد المهاجرين، خوفاً من التباينات الثقافية، واختلاف منظومة القيم لدى كل طيف من المهاجرين عن الأطياف الأخرى والمجتمع الكندي؛ ولهذا ينبغي على الحكومة الكندية احتواء هذه المخاوف. الصحيفة تشير إلى تقرير صدر خلال الآونة الأخيرة بعنوان «هل تقبل كندا 450 ألف مهاجر سنوياً؟»، ووضع ثلاثة سيناريوهات: الإبقاء على المعدل السنوي الحالي لتدفق المهاجرين إلى كندا، والمتمثل في 300 ألف مهاجر سنوياً أو ما نسبته 0.82 في المئة من إجمالي سكان كندا أو تحقيق زيادة في عدد المهاجرين، لتصبح نسبتهم 1 في المئة من إجمالي عدد السكان، أو زيادة عددهم إلى 450 ألف سنوياً، أو ما نسبته 1.11 في المئة من إجمالي عدد الكنديين بحلول عام 2025. التقرير وجد أن قبول 450 ألف مهاجر سنوياً سيجعل من السهل على كندا تلبية احتياجاتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.