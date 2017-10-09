تأنيب «تيلرسون»

تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

بدا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأنيب وزير خارجيته «ريكس تيلرسون»، عبر موقع «تويتر»، بسبب محاولته الرامية إلى استخدام الدبلوماسية مع كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، تحركاً خطيراً في وقت خطير. ولجأ ترامب إلى «تويتر» ليحضّ «تيلرسون»، الذي كان موجوداً في الصين لإجراء محادثات بشأن كوريا الشمالية من بين أمور أخرى مع المسؤولين الصينيين، على توفير جهده، مضيفاً: «إن الولايات المتحدة ستفعل ما يتوجب فعله».

وهكذا، أضاف ترامب تهديداً غامضاً آخر إلى مجموعة تهديداته ضد كوريا الشمالية، بعد أسابيع قليلة على تهديده «بتدمير كلي» لكوريا الشمالية، أمام حشود من قادة العالم في نيويورك.

وأثناء حديثه إلى وسائل الإعلام، أشار «تيلرسون» ضمناً، في تصريحات أسيء فهمها على نحو واسع النطاق، إلى أن الولايات المتحدة كانت «تسبر أغوار» المحادثات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وقال: «إن الولايات المتحدة لديها خطوط اتصال مع كوريا الشمالية، وهو إقرار طبيعي تماماً في ضوء وجود ما يسمى بـ(قناة اتصال نيويورك) المعروفة بين البعثة الدبلوماسية الدائمة لكوريا الشمالية في الأمم المتحدة والدبلوماسيين الأميركيين».

وذكر وزير الخارجية الأميركي: «إننا لسنا في وضع مظلم، وقاتم، فلدينا قنوات اتصال ببيونج يانج، ويمكننا التحدث إليهم، ونتحدث إليهم بالفعل». وتلقّف المحللون تلك التصريحات للإشارة إلى وجود محادثات سرية عبر قنوات غير معلنة حول قضايا جوهرية، على الرغم من أن كل ما قصده «تيلرسون» على الأرجح هو أن «قناة اتصال نيويورك» لا تزال مفتوحة، وهناك حوارات مختلفة من بينها إجراء حوارات بين مسؤولين من جانب كوريا الشمالية ومحللين وخبراء مستقلين ومسؤولين سابقين من جانب الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تأنيب «تيلرسون» لا يقلص فحسب قدرته الضعيفة بالفعل على العمل بصفته ممثلاً فاعلاً للمصالح الأميركية في الخارج، ولكنه أيضاً يُشكك كوريا الشمالية في أية مفاتحات دبلوماسية في المستقبل.

أنكيت باندا: محلل سياسي أميركي

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