عصر التكنولوجيا الهشة تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 في الرابع من أكتوبر عام 1957، أُطلق قمر صناعي في الفضاء من صحراء كازاخستان. ودار القمر مع الأرض حول الشمس، وهذا هو ما جعل مبتكريه يطلقون عليه «سبوتنك» الذي يعني بالروسية «رفيق السفر». وكان «سبوتنك» يدور حول الأرض كل ساعة ونصف الساعة قاطعاً 18 ألف ميل في الساعة، ومصدراً صفيراً متقطعاً باستمرار. وبحلول يناير من العام التالي سقط «رفيق السفر» من مداره، واحترق في الغلاف الجوي للكوكب. ولم يتوقع مراقبو «سبوتنك» أن يشعل إطلاق أول قمر من صنع الإنسان إلى الفضاء سباقاً إلى النجوم بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق، ولم يكن بوسعهم أيضاً أن يعرفوا أنهم على شفا حقبة جديدة من التاريخ البشري تعتمد بشكل شبه كامل على تكنولوجيا الأقمار الصناعية. وبالنسبة لهم كان «سبوتنك» ومضة مفاجئة من الابتكار تعجبوا منها لفترة قصيرة. أما أبناؤهم وأحفادهم والأجيال التالية، فقد أصبحت الأقمار الصناعية بالنسبة لهم بنية تحتية تدعم التكنولوجيا التي تحرك عالمهم. ويؤكد مارتن كولينز، أمين قسم تاريخ الفضاء في متحف سميثسونيان القومي للطيران والفضاء، أن «معظم الناس يستوعبون أهمية الأقمار الصناعية في حياتنا، ولكنهم لا يدركون بدقة على أي نحو». ودون أقمار اصطناعية للإبحار حول الكرة الأرضية، سينهار أيضاً نظام التموضع العالمي «جي. بي. إس» الذي يعتمد على شبكة من الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية التي تخبرنا عن موقعنا. وبعض التأثيرات الآنية الأخرى ستكون محبطة، ولكنها لن تكون مهلكة مثل عدم القدرة على استخدام هاتف ذكي لمعرفة الطريق في مدينة جديدة. وبعض التأثيرات ستكون عواقبها بعيدة المدى. فهناك ملايين من السائقين في صناعة التوصيل يعتمدون على «جي. بي. إس» أيضاً في التنقل كل يوم لتوصيل الطعام والدواء وبضائع مهمة أخرى. ودون «جي. بي. إس» ستكون هناك أيضاً عواقب كارثية لإحساسنا بالوقت؛ لأن الأقمار الصناعية التي يعتمد عليها «جي. بي. إس» مزودة بساعات ذرية للتوقيت الدقيق للغاية الذي يحتاج إليه القمر الصناعي لحساب المسافة على الأرض، ويخبر الأجهزة التي فيها «جي. بي. إس» بموضعها. والأقمار الصناعية تنقل هذا الوقت إلى المستقبلين على الأرض، حيث تزامن شركات الطاقة والبنوك وشبكات الكمبيوتر ومؤسسات أخرى عملياتها وفقاً لهذا الوقت. ودون هذه الساعات، ستبدأ شبكات الكهرباء والتعاملات المالية والإنترنت في الانهيار. وتعطل الأقمار الصناعية الخاصة بالمناخ والاستشعار عن بعد سيعطل أيضاً بشكل كبير قدرتنا على التنبؤ بالطوارئ المناخية مثل الأعاصير. ولن يتسنى للمزارعين الحصول على معلومات بشأن محاصيلهم وإدارة المياه، ولن تتوافر للعلماء بيانات تساعدهم في دراساتهم عن الأرض أو تغير المناخ. وليس من المرجح أن تتعطل مئات الأقمار الصناعية جميعها، ولكن مجرد تعطل واحد أو عدد قليل من الأقمار الصناعية قد يكون له تأثيرات قوية. فحين سقط قمر صناعي للاتصالات عن مداره في عام 1998، فقد 80% من مستخدمي جهاز «بيجر» في الولايات المتحدة - نحو 45 مليون شخص - القدرة على الاتصال عبر الخدمة. وعمليات الأقمار الصناعية قد تتوقف بسبب ظواهر طبيعية مثل عواصف شمسية قوية، أو نشاط إنساني، مثل التدمير العمدي من دولة ما لأسطول الأقمار الصناعية لدولة أخرى، أو نشوب حرب عالمية شاملة. والمخلفات الفضائية قد تؤدي إلى سلسلة من التصادمات التي تدمر أي أقمار اصطناعية في طريقها. وقد لا نتمكن من تجنب الفوضى على الأرجح لبعض الوقت. ويتوقع كولينز أن يعرقل هذا طريقة الحياة التي نعيشها الآن ويتساءل: «هل سيجوع الناس في الشوارع، أم سيكون هناك عصيان مدني؟ من الصعب قول هذا. ولكنه قد يقع». مارينا كورين: كاتبة أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»