انفصالات اليوم مآلات لبدايات سيئة تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 الانفصالات الإقليمية تبدو كبورصة نشطة وواعدة بالمفاجآت في هذه الفترة من تاريخ البشرية، وهي مُغرية لكثيرين سواء الذين دخلوها، وكان النجاح حليفهم أو كان الفشل مصيرهم. أو الذين ما زالت نواياهم مجهولة للعالم من حولهم، لكنهم على الطريق يتجهزون للحظتهم الفارقة. هكذا يبدو الانفصال، المُنفّذ منه والمُؤجّل، في عيون الانفصاليين، وهو إما بسبب من معتقد أو مذهب أو عرق أو جنسية أو نوع من الظلم الاجتماعي والاقتصادي. الانفصال كحدث، وبصرف النظر عن السبب والمشروعيّة، هو فعل درامي بامتياز ومغامرة تشبه أحياناً القفز في المجهول. كثيرون يتساءلون لماذا إقليم كتالونيا على سبيل المثال يريد الانفصال عن إسبانيا؟ هل يريد الكتالونيون (سبعة ملايين ونصف نسمة) الانفصال لتحقيق حياة أفضل لأنفسهم مما هي عليه حالياً؟ هل ثمة أمل في نجاحهم بعد احتكارهم لدخلهم السنوي (200 مليار يورو) أم أن المصاعب والعراقيل هي التي تنتظرهم في طريق مسدودة؟ تساؤلات كهذه تطرح أمام كل انفصال يتبرعم في جراب النوايا التي قد تمهد أحياناً الطريق إلى جهنم. من المفيد قبل الدخول في تفاصيل حول موضوع الانفصال الكتالوني (وهنالك قائمة طويلة من الانفصالات المفاجئة يُنتظر الإعلان عنها في الأعوام المقبلة)، أن نعرض لبعض حقائق غالباً ما يهملها الاقتصاديون في منطقتنا العربية لسبب مجهول. إن أم المصائب التي شكلت مصدراً لا ينضب للعوائق والكوارث في أغلب بقاع الأرض، كانت العولمة التي انطلقت أواخر ثمانينيات القرن الماضي، والتي جاءت (لإكساب الأشياء تأهيلاً وقدرةً على التعميم لتغزو أسواق العالم بمعاونة عوامل أخرى حديثة إلى جانب المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات). التقارير الاقتصادية أثبتت أن العولمة سبب رئيسي في (خفض نسبة النمو الاقتصادي في الدخل القومي على العالم، كما أن التقنية الحديثة واستخداماتها في شتى المجالات هي التي تسببت في ارتفاع نسب البطالة في العالم). هذان العاملان - العولمة والتقنية الحديثة - رغم إيجابية بعض جوانبهما، هما اللذان شكّلا أساس الخوف الذي أرخى بظلاله على شعوب العالم مذاك وحتى الآن. من جانب آخر، جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية التي انطلقت من أميركا في عام 2008 وسمّيت (أزمة الرهن العقاري)، لتكشف عجز الحكومات المركزية وفشلها في التعامل معها والحد من أضرارها على اقتصادها وشعوبها. الفشل المدوي هذا رسّخ قناعة شبه ثابتة لدى الشعوب، والأقاليم (في حالة كانت الدولة اتحاد فيدرالي)، أن فشل الحكومات المركزية في الأزمة الاقتصادية تلك، لا يمكن أن يمنح فرصة أخرى، فهو علاوة على أنه أضاف عبئاً مضاعفاً اتعب الشعوب وانهك البلدان، فقد جعل من مسألة البحث عن (حلول جذريّة) أمراً في غاية الأهمية لا يحتمل التأجيل أو المناقشة. وإذا أضفنا فشل الحكومات المركزية في أزمة 2008 إلى العولمة المتوحشة والتقنية الجائرة، عُرف السبب فبطل العجب في رؤيتنا للانفصالات المفاجئة والحاسمة في بعضها ربما. إن المآلات الحزينة دائما ما تتسبب بها بدايات سيئة ومثيرة.