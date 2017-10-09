الحكمة أولاً.. قبل الندم‏‭!

إن الحق في الحياة، وقدسية نفس الإنسان، كيفما كان انتماؤه وجنسه ولغته ولونه، هو الذي يدعو البشر إلى المسارعة لتوخي الاستقرار والأمان وإيقاف قاطرة امتلاك الأسلحة النووية، بدلاً من عض أصابع الندم لاحقاً... ونفهم جلياً سبب منح جائزة نوبل للسلام للعام 2017 لمنظمة «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية» (آيكان) تكريماً لجهودها بهذا الصدد منذ عقد، وذلك على خلفية الأزمتين مع إيران وكوريا الشمالية. وكانت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت رايس أندرسون قد صرحت بأن هذه «المنظمة تفوز بالجائزة مكافأة على عملها من أجل لفت الانتباه إلى التبعات الكارثية لأي استخدام للسلاح النووي، ولجهودها السباقة من أجل التوصل إلى معاهدة لحظر مثل هذه الأسلحة«.. وكلامها هذا يجيب على تساؤل العديد من المتتبعين عن جدوى كل تلك السياسات الاحتوائية التي تتبعها الدول العظمى في حق دول ككوريا الشمالية وإيران في مجال الأسلحة النووية؛ فالبعض يجهل أن مثل هذه الأسلحة الفتاكة في أيدي أنظمة متهورة وسلطوية حتى النخاع قد يزيل مدناً بل بلداناً من الخريطة الجغرافية في رمشة عين.
وهذا ما نؤكده مع العديد من الخبراء الاستراتيجيين فيما يتعلق بمسألة كوريا الشمالية، فهي لا تعني فقط أميركا أو اليابان أو كوريا الجنوبية وإنما تعني العالم بأسره، وهذه المشكلة معقدة ومتعددة الأبعاد، ولا يمكن حلها فقط من قبل الولايات المتحدة لوحدها من خلال ضربات نووية أو تقليدية استباقية، فاعتماد الهجوم العسكري لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية مسألة صعبة جداً وغير مضمونة النتائج، وقد يؤدي ذلك لا محالة بكوريا الشمالية إلى انتقام نووي. فعلى جميع المعنيين في غرب المحيط الهادئ بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والصين وروسيا والولايات المتحدة، أن يكونوا جزءاً من المعادلة، وخاصة أن كوريا الشمالية تفرض نفسها اليوم على العالم بشروط واقعية صارمة. فبيونج يانج، ترى أن دول العالم بأسره تكرهها، وأن البطاقة الرابحة الوحيدة للنظام ضد الجميع، هي طبعاً الأسلحة النووية. ولأنّ بقاء نظام كيم يعتمد على قدرته النووية، فإنّ بيونج يانج لن تتخلى أبداً عن تلك الأسلحة تحت أي ظرف من الظروف. وهكذا، فإنّ أفضل رد أميركي- دولي على كوريا الشمالية هو الاحتواء والردع، وإجراء حوار ذكي معها مع القبول في الوقت نفسه بأن كوريا الشمالية أضحت اليوم قوة نووية.
إن التاريخ النووي، حافل بالمفارقات، والمستقبل قد يخبئ المزيد منها، ولا يختلف اثنان على أن دول العالم العاقلة يجب أن تكون صارمة مع كل أولئك الذين يسعون إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل. ومهما يكن من أمر، فإن الممر الآمن خلال هذا العصر النووي هو استيعاب كل المعطيات الاستراتيجية بدقة، وامتلاك الحكمة الواقعية ضد أي طارئ جديد، وإلا فإن البشرية ستعاني من حماقات أناس يتركون شعوبهم جوعى لتمتلك بلدانهم هذه الأسلحة، وستعاني في الوقت نفسه من عدم تبصر القادة الغربيين، حماة المبنى سالف الذكر، عندما لا يجيدون فهم مسألة التدخل الاستباقي متى يجب وكيف يجب أن يكون، ولا حتى كيف يجب أن تتم مسألتا الاحتواء والردع.