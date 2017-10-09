الحكمة أولاً.. قبل الندم‏‭! تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 إن الحق في الحياة، وقدسية نفس الإنسان، كيفما كان انتماؤه وجنسه ولغته ولونه، هو الذي يدعو البشر إلى المسارعة لتوخي الاستقرار والأمان وإيقاف قاطرة امتلاك الأسلحة النووية، بدلاً من عض أصابع الندم لاحقاً... ونفهم جلياً سبب منح جائزة نوبل للسلام للعام 2017 لمنظمة «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية» (آيكان) تكريماً لجهودها بهذا الصدد منذ عقد، وذلك على خلفية الأزمتين مع إيران وكوريا الشمالية. وكانت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت رايس أندرسون قد صرحت بأن هذه «المنظمة تفوز بالجائزة مكافأة على عملها من أجل لفت الانتباه إلى التبعات الكارثية لأي استخدام للسلاح النووي، ولجهودها السباقة من أجل التوصل إلى معاهدة لحظر مثل هذه الأسلحة‏‭«‬.. ‬وكلامها ‬هذا ‬يجيب ‬على ‬تساؤل ‬العديد ‬من ‬المتتبعين ‬عن ‬جدوى ‬كل ‬تلك ‬السياسات ‬الاحتوائية ‬التي ‬تتبعها ‬الدول ‬العظمى ‬في ‬حق ‬دول ‬ككوريا ‬الشمالية ‬وإيران ‬في ‬مجال ‬الأسلحة ‬النووية؛ ‬فالبعض ‬يجهل ‬أن ‬مثل ‬هذه ‬الأسلحة ‬الفتاكة ‬في ‬أيدي ‬أنظمة ‬متهورة ‬وسلطوية ‬حتى ‬النخاع ‬قد ‬يزيل ‬مدناً ‬بل ‬بلداناً ‬من ‬الخريطة ‬الجغرافية ‬في ‬رمشة ‬عين. وأنصح من يريد فهم الموضوع جيداً بقراءة كتاب مايكل كريبون: «الأمن أولاً... قبل الندم‏‭! ‬ مفارقات ‬التعايش ‬مع ‬القنبلة»‬. ‬ففي ‬هذا ‬الكتاب ‬يشبّه ‬الخبير ‬الاستراتيجي ‬النظام ‬العالمي ‬لمنع ‬الانتشار ‬النووي ‬الذي ‬استغرق ‬إنشاؤه ‬عقوداً ‬كثيرة ‬من ‬الزمن، ‬بمشروع ‬لتشييد ‬مبنى؛ ‬ولا شك ‬في ‬أن ‬أسس ‬مبنى ‬كهذا، ‬ستمتد ‬قوتها ‬من ‬قوة ‬التصميم ‬المشترك ‬للدول ‬الخمس ‬المالكة ‬للأسلحة ‬النووية، ‬وللأعضاء ‬الدائمين ‬في ‬مجلس ‬الأمن ‬أيضاً... ‬وتتحمل ‬الولايات ‬المتحدة ‬الأميركية، ‬بصفتها ‬القوة ‬العظمى ‬في ‬العالم، ‬المسؤولية ‬العظمى ‬كذلك، ‬إزاء ‬ما ‬يتعلق ‬بصيانة ‬هذا ‬المبنى ‬والمحافظة ‬عليه، ‬ولو ‬أنها ‬تخلت ‬عن ‬هذه ‬المهمة، ‬لما ‬عاد ‬موقع ‬البناء ‬آمناً. ‬وحتى ‬لو ‬أن ‬واشنطن ‬أدت ‬مهمتها ‬هذه ‬على ‬أفضل ‬وجه، ‬فسيظل ‬لزاماً ‬على ‬كل ‬من ‬روسيا ‬والصين ‬وفرنسا ‬وبريطانيا ‬العظمى، ‬تقديم ‬الدعم ‬لهذا ‬المشروع ‬ومساندته؛ ‬ومتى ‬ما ‬حرص ‬أعضاء ‬مجلس ‬الأمن ‬الدائمون ‬الخمسة ‬على ‬توحيد ‬جهودهم ‬وضمان ‬انسجامهم ‬في ‬وجه ‬مخاطر ‬الانتشار ‬النووي، ‬فسيغدو ‬هذا ‬المبنى ‬ملاذاً ‬يعول ‬عليه. ‬أما ‬إن ‬هم ‬أعطوا ‬مصالحهم ‬الأمنية ‬والتجارية ‬الوطنية ‬الأسبقية، ‬على ‬هموم ‬الانتشار ‬النووي ‬ومخاوفه، ‬فسيصبح ‬المبنى ‬آيلاً ‬إلى ‬السقوط. إن التاريخ النووي، حافل بالمفارقات، والمستقبل قد يخبئ المزيد منها، ولا يختلف اثنان على أن دول العالم العاقلة يجب أن تكون صارمة مع كل أولئك الذين يسعون إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل. ومهما يكن من أمر، فإن الممر الآمن خلال هذا العصر النووي هو استيعاب كل المعطيات الاستراتيجية بدقة، وامتلاك الحكمة الواقعية ضد أي طارئ جديد، وإلا فإن البشرية ستعاني من حماقات أناس يتركون شعوبهم جوعى لتمتلك بلدانهم هذه الأسلحة، وستعاني في الوقت نفسه من عدم تبصر القادة الغربيين، حماة المبنى سالف الذكر، عندما لا يجيدون فهم مسألة التدخل الاستباقي متى يجب وكيف يجب أن يكون، ولا حتى كيف يجب أن تتم مسألتا الاحتواء والردع.