مصالحة على خطى إرادة وطنية شاملة تاريخ النشر: الإثنين 09 أكتوبر 2017 استطاعت جمهورية مصر العربية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بعد عشر سنوات عجاف من الشرذمة والتمزق والانقسام والخصومة والعداء المتبادل منذ انقلاب«حماس» على السلطة بقطاع غزة 2007، انطلاقاً من تفاهمات القاهرة بين حركة «حماس» ممثلة قي قائدها يحيى السنوار ومعه المكتب السياسي للحركة وحركة «فتح» بجناحيها، التي بدأها زعيم تيار الإصلاح الديمقراطي النائب محمد دحلان في جولتي التفاهمات الأولى في 11 يونيو والثانية يوم 11 اغسطس 2017، والتي مهدت إلى المصالحة مع الرئيس محمود عباس الذي قدم شروطه الثلاثة للاتفاق، والتي وافقت عليها «حماس» في بيانها الصادر في 17 سبتمبر2017 وتضمن: حل اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة، واستلام حكومة رامي الحمد الله إدارة القطاع، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. تحققت النقطتان الأولى والثانية، بينما تأجلت الثالثة إلى حين. وإذا بات مستحيلاً إنهاء الاحتلال الصهيوني وقيام الدولة الفلسطينية من خلال اتفاق سلام عادل ودائم مع إسرائيل، فإن علاج جراح الحرب الأهلية التي قسمت الفلسطينيين يمثل حالياً أولوية الأولويات، ولا سيما وأن المفاوضات مع إسرائيل أفشلها رئيس وزرائها نتنياهو عام 2014 بسبب عدة مسائل منها إشكالية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والمصالحة بين «فتح» و«حماس» فغدا «الوضع الفلسطيني الداخلي اليوم أهم وأقدس وأجدى متجاوزاً ما تسمى بالمفاوضات. وعلى ضوء تصريح مهندس المصالحة النائب محمد دحلان- أمام المخطط الإسرائيلي الساعي إلى «تهويد شامل للضفة الغربية وليس فقط للقدس» ليصبح «من المستحيل تنفيذ حل الدولتين... وبالتالي لا يوجد أفق سياسي». دفع هذا المخطط بيحيى السنوار رئيس حركة «حماس» في القطاع إلى إلقاء تصريح ناري هدد فيه بـ«كسر عنق من سيعطل المصالحة بين حركة«فتح» وحركته، وتنفيذاً لإعلانه بأن المقاومة الإسلامية ستقدم تنازلات صاعقة أعلن:«بأننا كنا معنيين بأن يذهب أبو مازن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قوياًّ وليس ضعيفاً. قاطعاً بهذا التصريح الطريق على الاملاءات الخارجية المعتادة على الحركة من طهران بذراعها«حزب الله» ونظام بشار الأسد وأنقرة والدوحة، وفي السياق ذاته التأكيد على ضرورة لحمة الصف الفلسطيني، وتنفيذاً لخارطة الطريق العربيّة، والتي تقوم على عقد مصالحة داخلية في حركة«فتح» بين عباس ودحلان يتبعها مصالحة بين«حماس» و«فتح» تنتهي تلك الخارطة بعقد سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ينقلب «السنوار» جذرياً على تاريخ الحركة، بإنهاء حركة «حماس» علاقاتها مع «التنظيم العالمي للإخوان»، وأن تضع حداً لعلاقاتها «المتهورة» مع إيران ومع «حزب الله»، فلا بد من أن تتخلص من الهيمنة القطرية كي تصبح تنظيماً وطنياً وتسري هذه المصالحة، التي لا تزال في بداياتها وعدم الاكتفاء بمجرد حسن النوايا، وإنما تغدو خياراً استراتيجياً فعلياً، فتصبح «منظمة التحرير» إطاراً تنظيمياً وسياسياً لكل الفصائل الفلسطينية.