الشركات.. وتحديات تغير المناخ تاريخ النشر: الإثنين 09 أكتوبر 2017 تخضع الشركات العالمية، على نحو صحيح، للرقابة للتأكد مما تفعله للتعامل مع تحديات مثل تغير المناخ والفقر. وخلال الشهر الماضي، وجهت الأمم المتحدة لرؤساء بعض الشركات السؤالين ذاتهما اللذين سمعناهما من قبل، مرات لا حصر لها: ماذا تفعل الشركات للمساعدة في تطبيق اتفاق باريس بشأن تغير المناخ؟ وكيف يمكن للشركات والحكومات التعاون لإحداث تغيير في الموقف يمكن قياسه؟ ومن أبرز جوانب اتفاق باريس أنه يتجاوز الحكومات ليتعامل مع الشركات مباشرة. وعلى الشركات أن تنتهز هذه الفرصة لكي تساهم وتقوم بواجبها في الاستجابة للتحديات العالمية. وفي الوقت ذاته، ستحقق هي أيضاً عائدات على الاستثمار في مستقبل مستدام. ولهذا السبب، حضرت أسبوع المناخ، والفاعليات التي أقامتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، وتحدثت هناك مع قادة في قطاع الأعمال والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. ولأن مؤسستنا هي شركة خاصة عائلية، فلم تكن لدينا عادة مثل ذلك الحضور في تلك الفاعليات. ولكن لو أنه كانت هناك فرصة خلال تاريخ «مارس» الذي يمتد إلى أكثر من مئة عام، لنعبّر عن رأينا، ولننضم إلى جموع الداعين إلى العمل لمواجهة التحديات، فقد من الوارد أن نفعل الكثير قبل هذه هي الفرصة. وفي نيويورك، كثيراً ما سألني بعض الناس حول ما إذا كانت هناك جدوى اقتصادية واضحة للتعامل مع قضايا مثل التغير المناخي والفقر. والإجابة هي: «نعم بالطبع» وذلك لأسباب كثيرة منها: أولاً: أن الاستثمار في تشغيل المصانع بصورة مستدامة يؤدي إلى توفير في التكلفة. وبالفعل، تستفيد «مارس» من انخفاض أسعار الطاقة المتجددة، وتوفير النفقات على المدى الطويل من التكنولوجيا النظيفة. وقد ساعد ذلك على تقليص انبعاثات الكربون في 150 من مصانعنا حول العالم بنسبة 25 في المئة. وأصبحنا نستخدم طاقة متجددة لتصنيع منتجات «إم آند إم» كافة. وفي الحقيقة نشتري الآن طاقة متجددة كافية لأنشطتنا في خمس دول، ونخطط لزيادتها إلى 11 دولة في 2018. وكل ذلك بتكلفة مماثلة لاستخدام الوقود الأحفوري أو أقل! ثانياً: بالنسبة لشركة مثل «مارس»، تعتمد على القطاع الزراعي، فإن استثماراتنا توفر مزيداً من المرونة والموارد في سلسلة العرض، حيث يمكن أن يستفيد كثير من صغار المزارعين وغيرهم. ومن خلال العمل مع موردين على توفير المواد الخام بطريقة تقلل المخاطر المناخية، وتوفير الفرص أمام الناس، فإننا بذلك نزيد إنتاجية المحاصيل، ونضمن خفض تأثيرنا على الموارد الطبيعية، ونساعد في ظهور جيل جديد من المزارعين أكثر وعياً بالتحديات. وعلاوة على ذلك، فثمة أيضاً مكافآت للقيام بالشيء الصحيح، فهو يجعلنا شريكاً أكثر جاذبية للعملاء والحكومات والمنظمات غير الحكومية، ويضمن كذلك ملاءمتنا للمستهلكين والشركات الحالية والمستقبلية التابعة لـ«مارس». وإذا أردنا أن تبقى أنشطتنا ملائمة لمئة عام أخرى، فعلينا أن نضع أجندة أعمال تتطلع إلى الأمام وتظهر ما نمثله وما نرنو إليه من خلال أعمالنا كشركة. وهذه دعوة عمل للشركات كافة، لكي تدعم اتفاق باريس، وأهداف التنمية المستدامة. ومن المؤكد أن الشركات ليس لديها مكان على طاولة الحوار فحسب، ولكن تنالها أيضاً منفعة كبيرة من التعاون مع جميع الجالسين الآخرين على الطاولة. ولذا، عليها أن تقتنص هذه الفرصة بكلتا يديها معاً. ستيفن بادجر وريث مجموعة «مارس» يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»