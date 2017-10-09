ترامب و«الرئيس راخوي»!

تاريخ النشر: الإثنين 09 أكتوبر 2017

تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للكثير من الانتقاد عندما أشار إلى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بـ«الرئيس راخوي» في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي. ومثلما درج البعض على ذلك عندما يرتكب ترامب خطأ أو يُعتقد أنه قد ارتكبه، فقد عج «تويتر» بالتعليقات والانتقادات حول هذا الموضوع، والحال أن ترامب لم يرتكب خطأ، أو على الأقل ليس تماماً.

ففي الاصطلاح السياسي الإسباني، فراخوي ليس «رئيس الوزراء»، مثلما هو شائع بين الجمهور الدولي، وإنما هو «رئيس الحكومة». والسفارة الإسبانية نفسها في واشنطن كانت قد طلبت من فريق ترامب الإشارة إلى الزعيم الزائر بـ«الرئيس»، وهو ما استجاب له ترامب.

ولكن المشكلة هي أن إسبانيا ليست جمهورية -بل ملكية برلمانية دستورية. وراخوي لم يُنتخَب كـ«رئيس» لقيادة البلد، بل كان رأس لائحة حزبية حازت (في النهاية) على أغلبية في البرلمان. وبالتالي، فإذا كان رسمياً يُعرف بـ«رئيس الحكومة»، فإن وظيفته في الواقع هي وظيفة رئيس وزراء. وعلاوة على ذلك، فإنه يخضع بشكل دوري لتصويت على «حجب الثقة»، تماماً على غرار رؤساء الوزراء في بلدان أخرى.

وكان راخوي قد نجا من تصويت حول «حجب الثقة» في وقت سابق من هذا العام. ومن غير المعروف حتى الآن ما إن كان سيواجه تصويتاً آخر بعد عناوين الأخبار الكثيرة التي أثارها رد حكومته على الاستفتاء الكتالوني على الاستقلال في الأول من أكتوبر. فقد تعرض راخوي لسيل من الانتقادات الدولية (والداخلية) بعد منع الاستفتاء باستخدام القوة، بما في ذلك تدخل الشرطة العنيف لتفريق وضرب من يريدون الإدلاء بأصواتهم في التصويت.

إيميلي تامكين

محللة سياسية أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»