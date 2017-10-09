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الدولة المخبأ
تاريخ النشر: الإثنين 09 أكتوبر 2017
التاريخ موّار لا يهدأ، ومستمر لا يقف، وميزة الإنسان قدرته على التعلّم والتطور من التاريخ وبه، ومرونته في التعايش مع معطياتٍ متقلبةٍ ومضطربة، وقد تطوّرت العلوم في مسارها لرصد تطور الإنسان إلى أصنافٍ لا تحصى. تحاول هذه المقالة تسليط الضوء على ظاهرةٍ سياسيةٍ بدأت في البروز بعد ما كان يعرف ب"الربيع العربي"، وهو ربيع الأصولية والتطرف والإرهاب، وربيع استقرار الفوضى، والظواهر لا تحدث بين عشيةٍ وضحاها، بل تتراكم وتتطور شيئاً فشيئاً، هذه الظاهرة تتمثل فيما يمكن تسميته "الدولة المخبأ" أو الدولة التي أصبحت مهمتها أن تحمي حالاتٍ تعاكس وتضاد مفهوم الدولة الحديثة، أي أن تكون الدولة ساتراً يتم استخدامه لتمرير سياساتٍ لا تمتّ لمعنى الدولة بصلةٍ بل هي تناقضه.
في المثال شاهد وتوضيح، ولنأخذ على سبيل المثال الدولة العراقية ما بعد 2003 والتي تعيش اليوم تحدياً كبيراً يتمثل في رغبة كردستان العراق في الاستقلال بدولة جديدةٍ، ومن طروحات الأكراد المهمة لتحقيق هدفهم والرد على القوى العراقية أن الدولة العراقية لم تعد دولة مدنية حديثة، بل تحوّلت لدولة طائفية تعمل وفق أجندة إيرانية لا وطنية، وتنحاز لمكوّن واحدٍ من الشعب العراقي هو المكون الشيعي وتلغي بقية المكونات التي من أكبرها المكوّن السني والمكوّن الكردي، إذن فهي دولةٌ مخبأ، تختبئ خلف مفهوم الدولة لتمرير أجندة تناقضها، ومن هنا فإن استخدام مفاهيم مثل الدستور والبرلمان والجيش تمنح الطائفية المستشرية غطاء قانونياً على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي.
في سوريا مثال آخر، حيث يختبئ نظام الأسد خلف مفهوم الدولة ليمارس أعتا أنواع توحش الأقلية ضد الأكثرية، ضمن مشروعٍ إيرانيٍ طائفيٍ صارخٍ، ولم يكتف النظام هناك باستخدام مفاهيم الدولة وتوظيفها طائفياً كالدستور ومجلس الشعب والجيش فحسب، بل أضاف لهذا إعادة تعريف الشعب، فبحسب تصريحات الأسد فإن شعب سوريا هو من يدافع عن نظامها من أي بلدٍ جاء، ويقصد بذلك الميليشيات الإيرانية والعراقية والأفغانية واللبنانية.
في قطر مثال ثالث، بحيث أصبحت الأصولية مشروعاً للدولة، وقد أصبحت الدولة في خدمة التنظيم بعد التحالف العميق والاستراتيجي مع جماعة "الإخوان" الإرهابية وجماعات الإسلام السياسي وتنظيمات الإرهاب، فمؤسسات الدولة أصبحت مسخرةً بالكامل لخدمة الأصولية والإرهاب، البنك المركزي هو الذي يقوم بنفسه بتغطية تمويل الإرهاب، ووزارة الخارجية تدافع عن الإرهاب وجماعاته، وأعيد تعريف الشعب بحيث أصبح خدمة النظام المرتزقة من أي جنسيةٍ كانوا هم المواطنون، والشعب القطري تسحب جنسياته وتصادر ممتلكاته ويتم ترحيله للخارج، والحجة القائمة هي سيادة الدولة، ودولة المخبأ ليست دولة.
في قطاع غزة مثال رابع، حيث قامت حركة "حماس" بالانقلاب على السلطة الفلسطينية هناك، وسخرت كل القطاع لمعارك طواحين الهواء الإيرانية والقطرية دون أي التفاتٍ لمصالح الشعب الفلسطيني نفسه في غزة، ولأن نموذج "حماس" كان صارخاً في مناقضته للدولة فقد كان انهياره سريعاً بعد رفع اليد القطرية والتمويل القطري عنه، فعاد مجدداً للسلطة الفلسطينية برعاية مصرية.
في لبنان نموذج آخر، لبقاء الدولة مخبأً لمغامرات "حزب الله" اللبناني، في الظاهر ثمة دولة وحكومة ورئيس وجيش، وفي الواقع فإن "حزب الله" يعطل أي قيمةٍ للدولة ويوظفها فقط لخدمة أهدافه وولاءاته الخارجية، وقد كان يُراد لليمن أن يذهب لنفس المصير لولا تدارك السعودية ودول التحالف العربي للأمر وإطلاق عاصفة "الحزم وإعادة الأمل".
لقد صارت الدولة الحديثة في دول الاضطرابات تمتلك نموذجاً جديداً هو الدولة المخبأ، وهي تحتاج لمزيد إبرازٍ وتفريقٍ في أي نقاشٍ جادةٍ حول مستقبل المنطقة ودولها، فهذا النموذج يشكل مخبأ لكل أصناف التخلف الهوياتي الطائفي والأصولي والإرهابي، وليس غريباً هنا أن يسمي تنظيم داعش نفسه باسم "الدولة".