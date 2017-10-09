الدولة ‬المخبأ تاريخ النشر: الإثنين 09 أكتوبر 2017 التاريخ ‬موّار ‬لا ‬يهدأ، ‬ومستمر ‬لا ‬يقف، ‬وميزة ‬الإنسان ‬قدرته ‬على ‬التعلّم ‬والتطور ‬من ‬التاريخ ‬وبه، ‬ومرونته ‬في ‬التعايش ‬مع ‬معطياتٍ ‬متقلبةٍ ‬ومضطربة، ‬وقد ‬تطوّرت ‬العلوم ‬في ‬مسارها ‬لرصد ‬تطور ‬الإنسان ‬إلى ‬أصنافٍ ‬لا ‬تحصى. تحاول ‬هذه ‬المقالة ‬تسليط ‬الضوء ‬على ‬ظاهرةٍ ‬سياسيةٍ ‬بدأت ‬في ‬البروز ‬بعد ‬ما ‬كان ‬يعرف ‬ب"الربيع ‬العربي"، ‬وهو ‬ربيع ‬الأصولية ‬والتطرف ‬والإرهاب، ‬وربيع ‬استقرار ‬الفوضى، ‬والظواهر ‬لا ‬تحدث ‬بين ‬عشيةٍ ‬وضحاها، ‬بل ‬تتراكم ‬وتتطور ‬شيئاً ‬فشيئاً، ‬هذه ‬الظاهرة ‬تتمثل ‬فيما ‬يمكن ‬تسميته "‬الدولة ‬المخبأ" ‬أو ‬الدولة ‬التي ‬أصبحت ‬مهمتها ‬أن ‬تحمي ‬حالاتٍ ‬تعاكس ‬وتضاد ‬مفهوم ‬الدولة ‬الحديثة، ‬أي ‬أن ‬تكون ‬الدولة ‬ساتراً ‬يتم ‬استخدامه ‬لتمرير ‬سياساتٍ ‬لا ‬تمتّ ‬لمعنى ‬الدولة ‬بصلةٍ ‬بل ‬هي ‬تناقضه. في ‬المثال ‬شاهد ‬وتوضيح، ‬ولنأخذ ‬على ‬سبيل ‬المثال ‬الدولة ‬العراقية ‬ما ‬بعد ‬2003 ‬والتي ‬تعيش ‬اليوم ‬تحدياً ‬كبيراً ‬يتمثل ‬في ‬رغبة ‬كردستان ‬العراق ‬في ‬الاستقلال ‬بدولة ‬جديدةٍ، ‬ومن ‬طروحات ‬الأكراد ‬المهمة ‬لتحقيق ‬هدفهم ‬والرد ‬على ‬القوى ‬العراقية ‬أن ‬الدولة ‬العراقية ‬لم ‬تعد ‬دولة ‬مدنية ‬حديثة، ‬بل ‬تحوّلت ‬لدولة ‬طائفية ‬تعمل ‬وفق ‬أجندة ‬إيرانية ‬لا ‬وطنية، ‬وتنحاز ‬لمكوّن ‬واحدٍ ‬من ‬الشعب ‬العراقي ‬هو ‬المكون ‬الشيعي ‬وتلغي ‬بقية ‬المكونات ‬التي ‬من ‬أكبرها ‬المكوّن ‬السني ‬والمكوّن ‬الكردي، ‬إذن ‬فهي ‬دولةٌ ‬مخبأ، ‬تختبئ ‬خلف ‬مفهوم ‬الدولة ‬لتمرير ‬أجندة تناقضها، ‬ومن ‬هنا ‬فإن ‬استخدام ‬مفاهيم ‬مثل ‬الدستور ‬والبرلمان ‬والجيش ‬تمنح ‬الطائفية ‬المستشرية ‬غطاء ‬قانونياً ‬على ‬المستوى ‬الداخلي ‬والإقليمي ‬والدولي. في ‬قطر ‬مثال ‬ثالث، ‬بحيث ‬أصبحت ‬الأصولية ‬مشروعاً ‬للدولة، ‬وقد ‬أصبحت ‬الدولة ‬في ‬خدمة ‬التنظيم ‬بعد ‬التحالف ‬العميق ‬والاستراتيجي ‬مع ‬جماعة ‬"الإخوان" ‬الإرهابية ‬وجماعات ‬الإسلام ‬السياسي ‬وتنظيمات ‬الإرهاب، ‬فمؤسسات ‬الدولة ‬أصبحت ‬مسخرةً ‬بالكامل ‬لخدمة ‬الأصولية ‬والإرهاب، ‬البنك ‬المركزي ‬هو ‬الذي ‬يقوم ‬بنفسه ‬بتغطية ‬تمويل ‬الإرهاب، ‬ووزارة ‬الخارجية ‬تدافع ‬عن ‬الإرهاب ‬وجماعاته، ‬وأعيد ‬تعريف ‬الشعب ‬بحيث ‬أصبح ‬خدمة ‬النظام ‬المرتزقة ‬من ‬أي ‬جنسيةٍ ‬كانوا ‬هم ‬المواطنون، ‬والشعب ‬القطري ‬تسحب ‬جنسياته ‬وتصادر ‬ممتلكاته ‬ويتم ‬ترحيله ‬للخارج، ‬والحجة ‬القائمة ‬هي ‬سيادة ‬الدولة، ‬ودولة ‬المخبأ ‬ليست ‬دولة. في ‬قطاع ‬غزة ‬مثال ‬رابع، ‬حيث ‬قامت ‬حركة ‬"حماس" ‬بالانقلاب ‬على ‬السلطة ‬الفلسطينية ‬هناك، ‬وسخرت ‬كل ‬القطاع ‬لمعارك ‬طواحين ‬الهواء ‬الإيرانية ‬والقطرية ‬دون ‬أي ‬التفاتٍ ‬لمصالح ‬الشعب ‬الفلسطيني ‬نفسه ‬في ‬غزة، ‬ولأن ‬نموذج "‬حماس" ‬كان ‬صارخاً ‬في ‬مناقضته ‬للدولة ‬فقد ‬كان ‬انهياره ‬سريعاً ‬بعد ‬رفع ‬اليد ‬القطرية ‬والتمويل ‬القطري ‬عنه، ‬فعاد ‬مجدداً ‬للسلطة ‬الفلسطينية ‬برعاية ‬مصرية. في ‬لبنان ‬نموذج ‬آخر، ‬لبقاء ‬الدولة ‬مخبأً ‬لمغامرات ‬"حزب ‬الله" ‬اللبناني، ‬في ‬الظاهر ‬ثمة ‬دولة ‬وحكومة ‬ورئيس ‬وجيش، ‬وفي ‬الواقع ‬فإن ‬"حزب ‬الله" ‬يعطل ‬أي ‬قيمةٍ ‬للدولة ‬ويوظفها ‬فقط ‬لخدمة ‬أهدافه ‬وولاءاته ‬الخارجية، ‬وقد ‬كان ‬يُراد ‬لليمن ‬أن ‬يذهب ‬لنفس ‬المصير ‬لولا ‬تدارك ‬السعودية ‬ودول ‬التحالف ‬العربي ‬للأمر ‬وإطلاق ‬عاصفة ‬"الحزم ‬وإعادة ‬الأمل". لقد ‬صارت ‬الدولة ‬الحديثة ‬في ‬دول ‬الاضطرابات ‬تمتلك ‬نموذجاً ‬جديداً ‬هو ‬الدولة ‬المخبأ، ‬وهي ‬تحتاج ‬لمزيد ‬إبرازٍ ‬وتفريقٍ ‬في ‬أي ‬نقاشٍ ‬جادةٍ ‬حول ‬مستقبل ‬المنطقة ‬ودولها، ‬فهذا ‬النموذج ‬يشكل ‬مخبأ ‬لكل ‬أصناف ‬التخلف ‬الهوياتي ‬الطائفي ‬والأصولي ‬والإرهابي، ‬وليس ‬غريباً ‬هنا ‬أن ‬يسمي ‬تنظيم ‬داعش ‬نفسه ‬باسم "‬الدولة"‬.