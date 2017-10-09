راخوي: «إسبانيا الموحدة» وخيار القوة في كتالونيا! تاريخ النشر: الإثنين 09 أكتوبر 2017 هل كان رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، جاداً حين تعهد قبل نحو عامين من الآن بالقتال من أجل وحدة إسبانيا وسيادتها على جميع أراضيها، عقب انتخاب «كارليس بيغديمونت» رئيساً لإقليم كتالونيا؟ لعل الطريقة التي تصرفت بها حكومة راخوي إزاء استفتاء استقلال كتالونيا، يوم الأول من أكتوبر الجاري، مثّلت علامة في هذا الاتجاه، حيث قامت باستخدام القوة في محاولة لإيقاف الاستفتاء ولمنع الكاتلانيين من التصويت، ليخرج مئات آلاف الكتالونيين في مظاهرات بالشوارع، الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على «الانتهاك الخطير للحقوق والحريات». وفيما اكتفت الدول الشريكة لإسبانيا في الاتحاد الأوروبي، ومفوضية الاتحاد نفسها، بمواقف متحفظة تدعو للهدوء وتغليب الحكمة، بدأت جهات إعلامية وسياسية أوروبية توجه اللوم لحكومة راخوي واصفة قرار استخدام القوة في مواجهة الناخبين بأنه «سيء العاقبة». ووفقاً لمحللين فإن حكومة مدريد باستخدامها القوة نجحت جزئياً في إيقاف الاستفتاء، غير أنها منحت الكتاليين حجة إضافية تدعم موقفهم بزعم التعرض للقمع ولانتهاك الحريات والحقوق. لكن من هو راخوي؟ وهل هو حديث عهد بالسياسة وقليل الخبرة إلى حد يجعله يقع (وحزبه) في فخ كالذي يشير إليه محللون أوروبيون؟ و كان راخوي صارماً في تنفيذ الإصلاحات التقشفية التي طلبها الاتحاد الأوروبي، واستطاع تفادي خطر الإنقاذ العالمي للاقتصاد الإسباني عام 2012، رغم أن الاتحاد الأوروبي ضخ 41 مليار يورو من المساعدات للمصارف الإسبانية. بيد أن التحديات الاقتصادية ظلت تراوح مكانها، وارتفع معدّل العجز المالي في الموازنة العامة الإسبانية إلى 5% من إجمالي الدخل القومي، فيما لا تزيد النسبة المسموح بها أوروبياً عن 3%، ما اضطر الحكومة لزيادة الضرائب والرسوم. لكن ذلك لم يفد في حلحلة الأزمة، وإنما أدى لمواجهة مفتوحة بين اليسار واليمين.. فأعلن راخوي الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة في ديسمبر 2015، ففاز حزبه بأكبر أغلبية (123 مقعداً)، لكنه خسر الأغلبية المطلقة (176 مقعداً) التي كان يتمتع بها. ذلك لم يستطع تأمين الأغلبية النيابية لمنح حكومته الثقة، فأعاد كتاب التكليف إلى الملك الذي خوّله توجيه دعوة لإجراء انتخابات مبكرة أخرى، وقد تم تنظيمها بالفعل في يونيو 2016، لكنها لم تمنحه الأغلبية المطلقة وإن رفعت حصة حزبه قليلا إلى 137 مقعداً. لذا فقد واجه تشكيل الحكومة واجه مصاعب أيضاً مدت في عمر الفراغ الحكومي ستة أشهر، وكانت إسبانيا على وشك الدعوة لانتخابات برلمانية ثالثة خلال عام واحد، لولا نجاح راخوي في تشكيل حكومة ائتلافية نالت ثقة البرلمان في أكتوبر 2016، وأدى راخوي اليمين الدستورية أمام الملك فيليبي السادس. واستطاع راخوي حلحلة بعض الحلقات المستحكمة للأزمة الاقتصادية خلال العام الأول من ولايته الثانية، حيث سجلت وكالة فيتش في تقرير لها الشهر الماضي مؤشرات إيجابية للغاية، متحدثةً عن تعافي قوي للاقتصاد الإسباني، كما توقعت نموه بنسبة 3.1٪ في 2017 و2.5٪ في 2018. لكنها ذكرت أن الخلاف بين مدريد وبرشلونة ينطوي على مخاطر تتضمن تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي وتعطيل عمل الحكومتين وإضعاف الثقة لدى المستثمرين. كما عبّرت وكالة موديز عن قلقها من انعكاسات التوتر الناتج عن استفتاء كاتالونيا على المسار التشريعي في إسبانيا، خاصة فيما يتعلق بالموازنة العامة. ويمثل إقليم كاتالونيا ثقلا اقتصادياً في إسبانيا إذ يعد مركزا للصناعة والسياحة ويمثل نحو خمس الاقتصاد الإسباني، كما يضم قاعدة إنتاجية لشركات عالمية كبرى مثل فولكسفاغن ونستله، وبه أسرع موانئ الشحن نموا في أوروبا. ووفقاً لبعض التقديرات فإن الأزمة الاقتصادية التي ضربت إسبانيا منذ عام 2010، أضعفت ثقة الكتلانيين في مستقبل البلاد وأنعشت مجدداً حلم المطلب الانفصالي وأنعشت التيارات الانفصالية في الإقليم. فهل يتعين على راخوي معالجة الأزمة الاقتصادية الإسبانية أولا لطمأنة الكتلانيين على مستقبلهم ضمن إسبانيا موحدة، أم يستمر في يستمر في الدفاع عن «إسبانيا الموحدة» حتى لا تفقد خمس اقتصادها فتتعمق أزمتها؟ مهما يكن فإن راخوي ليس سياسياً مبتدئاً أو وافداً جديداً على إدارة الأزمات والملفات العويصة في بلاده، ولولا الاختراقات التي أحدثها في جدار الأزمة الاقتصادية الإسبانية لكانت المطالب الانفصالية في إقليم كتالونيا أشد حدة اليوم وأسع انتشاراً، غير أنه ربما تسرع في استخدام القوة ضد المقترعين ومراكز الاقتراع في الإقليم، تنفيذاً لتعهده بالدفاع عن وحدة إسبانيا وسيادتها على جميع أقاليمها، وضمنها الباسك وكاتلونيا، فيما كان بإمكانه استخدام وسائل أكثر ليونة ونعومة من إعمال القمع المباشر للناخبين الكاتلانيين! وأمام خيار القوة هذا، تراجعت شعبية راخوي في كاتلونيا بكل تأكيد، وأثار ضده الإعلام وبعض الشركاء الأوروبيين، ولم يضمن لنفسه نيل الإعجاب في باقي أنحاء البلاد! محمد ولد المنى