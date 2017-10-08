المعلم الوزير تاريخ النشر: الأحد 08 أكتوبر 2017 إذا كان وزير التربية والتعليم يمثل توجهات الدولة في وزارته، فإن المعلم هو من يبلغ رسالته في فصله، فالمعلم في حقيقة أمره وزير في قاعة الدرس، مؤتمن على تحقيق توجهات المجتمع في البيئة التعليمية. والأمر يقتضي عدم انقطاع التواصل بين الربان والميدان، لأنه إن تحقق ذلك الفصام النكد ستغرد المدارس خارج السرب مما يشكل أزمة حقيقية، وتحدياً واقعياً يحول من دون تحقيق استراتيجياتنا الوطنية، ومن أجل ذلك تنظم المؤتمرات التي تؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه المعلم في المجتمع، ونحن نعيش اليوم الثاني من «منتدى قدوة» تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي أدرك حقيقة الدور المنشود من المعلم، ويستضيف المنتدى الذي يهدف إلى تمكين المعلمين للارتقاء بمستقبل التعليم، أكثر من 800 مشارك من معلمين وخبراء وقادة رأي ومسؤولين حكوميين ورواد في قطاع التعليم من 65 بلداً في حوارات تفاعلية حول تجاربهم الناجحة في ميدان التعليم. وأطرح هنا أحد أهم تحديات المهنة بالنسبة للمعلمين، إنها قضية الدافع الذي يحول المعلم من موظف يمارس متطلبات وظيفته إلى ممتهن محترف محب لمهنته، هذا الأمر نصطلح على تسميته في أدبيات علم النفس بالحافز، ومن هنا أضحى لزاماً على الجهات المختصة في ميدان التربية والتعليم البحث في ميدان تحفيز المعلم، والإجابة على سؤال، وما الذي نحتاجه كي نحققه؟ إذا كان المعلم هو الشريك الأساس في تحقيق أهداف التربية والتعليم والمعلم المتميز هو الذي يُؤْمِن بمهنته، يبقى السؤال كيف نحقق ذلك؟ وتطورت فكرة التدريب أثناء المهنة كي تصبح دائمة منظمة وأكثر عملية تزاوج بين النظرية والتطبيق وقياس أثر التدريب في الميدان. التدريب الجيد له أثر مباشر في نتائج التلاميذ. ووفق الدراسات، فإن المعلم الذي يتدرب 5 مرات في السنة تزيد ثقته بنفسه، وينبغي أن يكون التدريب جزءاً من نصاب المعلم، فنصابه لا ُيقاس فقط بعدد الحصص التي يُدرِّسها، بعد ذلك كله المدارس بحاجة إلى إشراف مناسب لأداء المعلمين، هل هناك معلم في المدرسة لا يصلح للمهنة؟ إنْ كانت الإجابة إيجابية يطرح سوْال نفسه، لماذا يظل في وظيفته؟ وَمِمَّا يزيد من دافعية المعلم للعمل تطوير منظومة الحقوق والواجبات المرتبطة بالتعليم، فوجود نظام حوافز مالية تربط الترقية بحسن الأداء يجعل المعلم يقطف ثمار إبداعاته وهو في فصله، لأن المنظومة الحالية تقول للمعلم المتميز كي تترقى في الدرجات المالية تحول من التعليم إلى الإدارة، وفي هذا خسارة إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات المرتبطة بهم يعد أحد أهم مصادر تكوين الحافز والولاء للمهنة، فقد بينت الدراسات العالمية مدى القصور في ذلك فقد أجاب 18٪ من المعلمين أنهم تم إشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم. مهنة التعليم ليست جامدة كما يعتقد بعضهم، وإنْ لم يتطور المعلم، فلن يكون له مكان في المدرسة، ولن نحقق أهداف التربية.