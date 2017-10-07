تقدم مستمر في مؤشرات التنمية تاريخ النشر: السبت 07 أكتوبر 2017 تماشياً مع الأهداف التي حددتها «رؤية الإمارات 2021» في تحقيق أقصى درجات التميز والتقدم، واتساقاً مع ما جاء مع أهداف «وثيقة مئوية الإمارات 2071» بوضع الأسس لمستقبل أفضل حتى تحقيق الريادة، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة يوماً بعد يوم في تحقيق أفضل المراكز الإقليمية والعالمية في مؤشرات التنمية المختلفة، والتي أسس لنهجها الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على النهج نفسه من بعده قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وفي مؤشر واضح على تميّز دولة الإمارات العربية المتحدة في إعطاء أولوية قصوى لقطاع التعليم، حصلت دولة الإمارات على المرتبة الثانية عالمياً في إنفاق أولياء الأمور على تعليم أبنائهم، وذلك وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن بنك «إتش إس بي سي» تحت عنوان «قيمة التعليم»، حيث إن 90% من الأهالي في دولة الإمارات العربية المتحدة لديهم طموحات كبيرة بشأن تعليم أولادهم، ومن ثم فهم أكثر من ينفقون عالمياً على التحصيل العلمي الجامعي. الأمر الذي يعبّر عن كفاءة الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة، لتمكين جيل الشباب والطاقات البشرية الوطنية، وتعزيز أدوارهم في بناء دولة قوية ومستدامة، عبر إعطاء الأولوية للتعليم، لكونه يخرّج عقولاً منفتحة على العالم، ويدفع بعجلة النمو الحضاري والاقتصادي في الدولة. ولم يتوقف الأمر على تبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة هذه المراكز، بل حلّت في المركز الأول على المستوى الإقليمي في الطلب على الوظائف الرقمية، وفقاً لنتائج دراسة مشتركة أجراها مركز الفكر التابع لشركة (strategy&)، بالشراكة مع «لينكد إن»، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة الدؤوب على تعزيز موقعها الإقليمي في الطلب على الوظائف الرقمية، بفعل مبادرات التقنية المتّبعة، ويعبّر عن الجدية في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة لتحويل دولة الإمارات إلى دولة رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، وتحولها إلى الاقتصاد المعرفي، من خلال إدراج العديد من المبادرات التي ترفد سوق العمل بمهارات رقمية محلية، ترتقي بمستوى الفعالية الاقتصادية، وتدفع بثقافة العمل نحو المرونة والابتكار. لقد تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق حاضر يمتاز بأعلى المستويات الاحترافية في العديد من المجالات، ويضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة، وعلى كل المستويات، باتباع نهج تكاملي وشامل، يسهم في الوصول إلى جعل الدولة الأفضل عالمياً، في الابتكار والإبداع وريادة الأعمال والاستدامة، وهو ما عبر عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «هدفنا أن تعمل الجهات كافة بالدولة كفريق واحد لنجعل الإمارات الأفضل عالمياً»، وأكده أيضاً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بقوله: «نريد من أبناء وشباب الوطن أن يكثفوا جهودهم ويطلقوا العنان لطاقاتهم، لتحقيق رؤى القيادة وترجمتها إلى منجزات». ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.