ملامح الصحافة الإسرائيلية تاريخ النشر: السبت 07 أكتوبر 2017 إغلاق الأبواب أمام «حل الدولتين».. و«حماس» المنتصر الأكبر في «المصالحة» «هآرتس» تحت عنوان «البوابات مغلقة أمام حل الدولتين»، نشرت «هآرتس» يوم الخميس الماضي، افتتاحية، أشارت خلالها إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر قبل أسبوعين، وتحديداً، خلال خطابه الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من تغيرات كبيرة تحدث أمامنا، ورأت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى الي تحدث فيها الرئيس الفلسطيني بالتفصيل عن الخيار المتبقي أمام الفلسطينيين، والمتمثل في إعلان نضال جديد لنيل حقوق متساوية داخل الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية، وبعبارة أخرى «حل الدولة الواحدة». عباس قال: (لن يكون أمامنا ولا أمامكم أي خيار سوى الاستمرار في النضال والمطالبة بحقوق متساوية لجميع من يعيشون داخل فلسطين التاريخية). ويبدو أن نتنياهو يقدم لنا دليلاً على صحة الحجة التي يطرحها «عباس»، فرئيس الوزراء الإسرائيلي ألقى كلمة بمناسبة مرور 50 عاماً على تدشين مستوطنات في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان ووادي الأردن، مفادها أنه (لن يكون هناك المزيد من استئصال التجمعات السكنية في أرض إسرائيل)، وبعبارة أخرى لن تكون هناك عمليات إخلاء جديدة للمستوطنات، وهذا ما تراه الصحيفة إعلاناً عن نهاية فرصة تطبيق «حل الدولتين» وهو الحل القائم على تركيبة بسيطة وعادلة تتمثل في الأرض مقابل السلام. الصحيفة أكدت أن الهدف المحوري لمشروع المستوطنات كان إحباط إمكانية قيام وتدشين دولة فلسطينية إلى جوار إسرائيل وتدمير أي أمل في إبرام اتفاقية سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، وهذا الهدف المدمر يمكن تحقيقه. لكن وحدها التعبئة الكاملة لكل القوى سواء داخل الدولة العبرية أو في المجتمع الدولي التي تطالب بإسرائيل حرة وقوية إلى جوار دولة فلسطينية مستقلة، قادرة على منع حدوث هذا السيناريو. «جيروزاليم بوست» في مقالها المنشور بـ«جيروزاليم بوست» يوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «حماس هي المنتصر الأكبر في هذه الجولة من المحادثات»، رأت «كارولين بي جليك» أن وصول 400 مسؤول تنفيذي من حركة «فتح» إلى غزة قادمين من رام الله وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعد حسب الكاتبة استسلاماً لحركة «حماس». وحسب الكاتبة، فإن شهر يونيو من عام 2007 شنت عناصر من «حماس» هجوماً سريعاً على عناصر حركة «فتح» التي كانت متمركزة في القطاع، وقوات «فتح» - على حد قول الكاتبة- هربت من هناك صوب إسرائيل طلباً للحماية، وتوجه ساسة فتح إلى رام الله التي تحظى بحماية إسرائيلية، ومذاك (أي منذ يونيو 2007) باتت «حماس» لديها سلطة رسمية داخل قطاع غزة، وأصبح جنود الحركة مسؤولين عن الأمن الداخلي في القطاع، وأيضاً عن أن حدود مصر مع غزة وأيضاً عن حدود القطاع مع إسرائيل. الكاتبة لفتت الانتباه بأنه رغم الهزيمة النكراء التي تعرضت لها حركة «فتح» وأيضاً السلطة الفلسطينية على يد «حماس»، فإن رام الله تواصل تمويل القطاع الواقع تحت سيطرة «حماس»، السلطة الفلسطينية تقوم بدفع فواتير استهلاك القطاع للكهرباء إلى إسرائيل، وكذلك فاتورة المستشفيات الإسرائيلية التي توفر العلاج- حسب الكاتبة- لسكان القطاع، وتمول مرتبات الموظفين العاملين داخل غزة، وقوات الأمن التابعة. وتقول الكاتبة: على الصعيد الدولي تدافع السلطة الفلسطينية عن حروب «حماس» ضد إسرائيل، كما يستغل عباس ما تصفه الكاتبة بـ«عمليات إسرائيل الدفاعية» ضد «حماس»، في تصعيد الحرب السياسية على إسرائيل. وترى الكاتبة أن السلطة الفلسطينية أحرزت انتصاراً في الآونة الأخيرة تمثل في صدور قرار «الانتربول» بالسماح للسلطة الفلسطينية بالانضمام إلى هذه المنظمة الدولية، وذلك على الرغم من الدعم الذي تقدمه السلطة لحركة «حماس»! وحسب الكاتبة، فإن أكثر من نصف الدعم الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية سواء من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة يتجه إلى قطاع غزة التي تسيطر عليه «حماس» ودافعت السلطة عن موقفها هذا أمام الإدارات الأميركية المتعاقبة، ولم نشهد أي ضغط من الكونجرس على السلطة الفلسطينية لمنعها من الاستمرار في دفع رواتب لإرهابيي «حماس». لكن محمود عباس قطع ما تقدمه السلطة الفلسطينية من تمويل للقطاع في أبريل الماضي، وذلك نتيجة ضغوط من الكونجرس الأميركي، الذي يبدو أنه الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قانون سيجعل من الصعب جداً على وزارة الخارجية الأميركية الاستمرار في تقديم الدعم المالي للقطاع، وهو ما تصفه الكاتبة بالاستمرار في تمويل «السلطة» للإرهاب. لكن ثمة مصادر فلسطينية فسرت الخطوة التي قام بها «عباس» بأنها ليست بسبب الضغوط الأميركية، بل نتيجة قيام الرئيس الفلسطيني بتصعيد المواجهة مع «حماس» لأن الأخيرة قررت فتح علاقات مع محمد دحلان منافس عباس في القطاع. «تايمز أوف إسرائيل» في تقريره المنشور يوم الثلاثاء الماضي بموقع «تايمز أوف إسرائيل»، وتحت عنوان «شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية تطور طائرة من دون طيار لإجلاء الجنود المصابين وتقديم الإمدادات»، أشار شوشانا سولومون إلى أن الشركة وهي أكبر شركات إسرائيل المتخصصة في هذا المجال، وتأسست عام 1953 قد طورت مركبة تحمل اسم «أير هوبر» تستطيع حمل جندي مصاب بإصابات خطيرة، نقله إلى نقطة للعلاج. الشركة طورت طائرات من دون طيار بحيث تصبح قادرة على حمل ونقل الجنود بعيداً عن ساحات القتال وتقديم الإمدادات للقوات المعزولة في ميدان المعركة من خلال المناورة والتحكم عن بعد. وحسب الكاتب فإن هذا لنوع من الطائرات مستوحى من طائرة هيلكوبتر صغيرة مأهولة، لكن النموذج المطروح يتمثل في طائرة من دون طيار يمكن التحكم بها عن بعد وقادرة على نقل شحنة وزنها يتراوح ما بين 100 إلى 180 كيلو جراما وتستطيع الطيران لمدة ساعتين بسرعة تصل إلى 120 كيلو متراً في الساعة، وفي أي مناخ ليلاً أو نهاراً. وتعمل هذه الطائرة بالوقود العادي من نوع (أوكتان 95)، وسعرها أقل بكثير من سعر طائرة هيلكوبتر مأهولة، وأيضاً قادرة على نقل معدات لوجستية مهمة إلى ساحة المعركة وفي الوقت نفسه تتفادى وقوع خسائر في الأرواح، لأنها تتجنب الألغام والكمائن والأسلحة المضادة للدبابات التي عادة ما تكون أمام عقبة أمام خطوط الإمداد اللوجستي التقليدية.