أستراليا.. وتنظيم حيازة الأسلحة تاريخ النشر: الجمعة 06 أكتوبر 2017 في أعقاب المجزرة التي وقعت في لاس فيغاس، سألت رئيس وزراء أستراليا السابق «تيم فيشر» عن التحدي السياسي الذي تنطوي عليه معارضة لوبي السلاح، فقال: إن الأستراليين يشعرون بالارتباك بسبب عدم رغبة السياسيين الأميركيين في فرض رقابة معقولة على تداول السلاح، فقد اتخذنا التدابير اللازمة في هذا الشأن، فلماذا لا يستطيع أصدقاؤنا الأميركيون فعل ذلك؟ وهنا ربما يكون من المفيد أن نذكر ما حدث في أستراليا عام 1996. ففي ذلك العام تجرعنا مجزرة، تشبه كثيراً تلك التي حدثت في لاس فيغاس. وقد كانت في بورت آرثر، وهي منطقة جذب سياحي تم إنشاؤها في موقع مستعمرة سجن بورت آرثر. وفي ذلك المكان، ومنذ وقت طويل، كان يتم إرسال المجرمين البريطانيين. وكانت المذبحة في نصف سوء ما حدث في لاس فيغاس. ولكنها آلمت البلاد كلها. فلم نشهد شيئاً كهذا من قبل. كما أنها كانت تسيء إلى صورتنا: كأناس هادئين، وسلميين وملتزمين بالقواعد، أي أمة تعيش في بلادها هدوءاً. وقمت زرت موقع جريمته منذ فترة ليست بعيدة. إنه مكان مسكون- مملوء بذكريات الماضي وأحداث التاريخ، وهو مكان للألم الذي لا يوصف. وفي الأيام التي تلت الجريمة، أعلن رئيس الوزراء جون هوارد ونائبه أنا تيم فيشر خطتنا -فرض حظر فوري على الأسلحة الآلية وشبه الآلية. وكل هذا حدث قبل 21 عاماً. ولم نشهد مذبحة منذ ذلك الحين. ونحن ممتنون لحظنا تلك. ومن هنا كان سؤالي لفيشر، وهو سياسي من التيار المحافظ، عن مدى صعوبة هذه الخطوة، وهل حقاً دمر بها حياته المهنية بالطريقة التي يخشاها السياسيون الأميركيون؟ وهنا وصف فيشر تظاهرة احتجاجية نظمت ضده في بلدة «جيمبي» بولاية كوينلاند، حيث تم إعدام مجسم له في 1996. وتم إجراء انتخابات الولايات بعد وقت قصير من ذلك، حيث خسر حزبه 12 مقعداً أمام حزب «أمة واحدة» اليميني المؤيد لحرية تداول السلاح. ولكن في الانتخابات الوطنية التالية كانت الأمور قد هدأت. وحقق الحزبان السياسيان اللذان فرضا تدابير السيطرة على السلاح في أستراليا -الحزب الوطني وشريكه الأكبر، الحزب الليبرالي- الفوز مرة أخرى بالمستويات المعتادة. وكان حزب فيشر يمثل القطاع الزراعي في أستراليا، وهي الدائرة الانتخابية التي ينتشر فيها أكبر عدد من الأسلحة. ولم تتم مصادرة الأسلحة المحظورة، بل تم شراؤها من جديد، وتم فرض ضريبة إضافية بنسبة 0.2% على التأمين الصحي الوطني لاستخدامها في تمويل البرنامج الوطني لإعادة شراء الأسلحة النارية، وذلك لتعويض أصحاب السلاح عن الأسلحة المحظورة التي تم تسليمها. وعلى الرغم من كل هذا، ظل فيشر نائباً لرئيس الوزراء وزعيماً للحزب الوطني. أما جون هوارد، رئيس الوزراء المحافظ الذي قاد التحالف الذي كان فيشر الشريك الأصغر فيه، فقد فاز أربع مرات بمنصبه. ولا يزال هوارد، بعد كل هذه السنوات، يصف قراره بالسيطرة على السلاح باعتباره هو أفضل لحظات حياته السياسية. ولذا، لا يستطيع الأستراليون فهم الأسباب التي تجعل الأميركيين يقاومون تدابير تنظيم ملكية السلاح بطريقة معقولة. ولهذا السبب طرحت هذه الأسئلة على فيشر في برنامجي الذي يذاع على راديو سيدني. وكنت أريد معرفة المزيد عن التحدي السياسي المرتبط بهذه القضية، وما إذا كانت هي الحرب الفاصلة «أرمجدون» التي يتوقعها السياسيون الأميركيون؟! وقلت له إن بعض ساسة الولايات المتحدة يعتقدون أنهم سيفقدون مناصبهم إذا عارضوا لوبي الجمعية الوطنية الأميركية للبنادق «إن أر إيه». ورد فيشر قائلاً إن قوانين تنظيم تداول السلاح الأميركية يجب أن تتغير. وفي الواقع، فقد ذكر لي أن الأستراليين يجب أن يتوقفوا عن السفر إلى الولايات المتحدة ما لم يكن ذلك ضرورياً، بسبب خطر العنف المرتبط بانتشار الأسلحة. واعترف فيشر أن لوبي السلاح في أستراليا مختلف تماماً عن الجمعية الوطنية للبنادق. فليس لديه تماماً القدرة نفسها على التخويف والضغط على السياسيين. ريتشارد جلوفر كاتب ومذيع أسترالي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»