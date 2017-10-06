تعزيز السلامة المرورية تاريخ النشر: الجمعة 06 أكتوبر 2017 في حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز السلامة المرورية تتواصل مسيرة الخدمات الحكومية المقدّمة في هذا المجال نحو التطور الهادف إلى تعزيز كل ما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، قراراً بشأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية، بهدف تقديم الخدمات والارتقاء بها، وتحديث أنظمتها المعتمدة، وبما يتفق وأحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن قانون السير والمرور وتعديلاته، وذلك في خطوة لتحسين سلامة الطرق، وتأكيد التزام الأنظمة واللوائح التي تسهّل انسيابية الحركة المرورية، وتحدُّ من وقوع الحوادث. وضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية وتوعيتها للسائقين بأهمية التزام القوانين واحترام قواعد المرور ولوائحه أعلنت شرطة أبوظبي، مؤخراً، طرح نظام لتخفيض النقاط المرورية، يتيح الفرصة لمرتكبي المخالفات المرورية لمراجعة سلوكياتهم، والتزام القوانين، يشتمل على ثلاثة برامج، يستفيد منها جميع السائقين الذين تم تسجيل نقاط مرورية في سجلهم المروري لارتكابهم مخالفات مرورية، في حرص على دعم الإيجابية، وتعزيز الجهود المبذولة في إطار الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً. وبالقدر الذي لا تتساهل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة مع مرتكبي المخالفات المرورية فإنها تولي سلامة السائقين والركاب والمشاة قدراً كبيراً من الأهمية، فمنذ مطلع يوليو 2017، بدأت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق القرارين الوزاريين رقمي 177 و178، بخصوص إصدار رخص القيادة وتجديدها، والقواعد والإجراءات الخاصة بالضبط المروري، وذلك لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، والحدّ من الحوادث على الطرقات، انطلاقاً من ضرورة ضبط أمنها وسلامة مستخدميها، وبما يحقق المستهدف من المؤشرات المرورية، والمؤشر الوطني لخفض الوفيات من 6 إلى 3 لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021. وتعمل الحكومة على تطوير قواعد السير والمرور والسلامة المرورية وتحسينها اعتماداً على عناصر متعددة، أهمّها: الضبط المروري، والتوعية والتثقيف، والإجراءات الهندسية، والخدمات الطبية والإسعاف، ونشر المعرفة بالسلامة المرورية لمستخدمي شبكة الطرق، إضافة إلى إعطاء الأولوية في تلك المعرفة للأطفال والمراهقين، عبر إدخال برامج السلامة المرورية في المناهج الدراسية، كخطوة لترسيخ السلوك الآمن لديهم في مراحل مبكرة. وتتكاتف جهود جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، في مختلف إمارات الدولة على إدراج خطط وبرامج واستراتيجيات تؤصّل السلامة المرورية وسلوكها على الطرقات، وذلك في إطار دعم جهود التنمية الشاملة وتحسين الأداء الذي يسهم في خدمة الوطن، والمواطنين، والمقيمين على حدّ سواء. إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير كل ما يخص المرور والسلامة المرورية وتحديثه، يأتي في سياق السعي الدؤوب إلى مواكبة النهضة الحضارية والثقافية، التي تتواصل خطواتها في ظل الرؤية الثاقبة والحكيمة للقيادة الرشيدة، بشأن سلامة العنصر البشري وتنميته، واعتباره رأس المال الحقيقي للدولة، كأحد أهم مظاهر تقدم الأمم ورقيها الحضاري، والتي من خلالها استطاعت الدولة أن تحتل مراكز متقدّمة على سلّم تقارير التنمية البشرية عاماً بعد عام. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية