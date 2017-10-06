الصحافة الدولية تاريخ النشر: الجمعة 06 أكتوبر 2017 استفتاء الانفصال في كتالونيا وكردستان... والمجزرة الجماعية في لاس فيغاس جابان تايمز الصحيفة قالت إن الأجانب يدركون مخاطر السماح لمثل هذه الحركات الانفصالية بالنجاح، مضيفةً أن الانفصال لا يهدّد البلد الذي يجرى فيه الاستفتاء فحسب، ولكن جيرانه أيضاً. وما قد يترتب عن ذلك هو إعادة رسم للخرائط الإقليمية، مع ما يستتبع ذلك من إعادة توزيع للموارد والسلطات. وهذا بالنسبة للعديد من الحكومات أمر لا يمكن قبوله، كما تقول. وما على المرء الذي قد يعتقد أن احتمال الحرب بعيد وضئيل إلا أن يستحضر الاضطرابات وإراقة الدماء التي رافقت تفكك يوغسلافيا في التسعينيات. وحذّرت الصحيفة من أن حمام دم مماثلاً، أو أسوأ، سيحدث إن تمسك الأكراد بالمطالبة بالاستقلال، مضيفةً أن النيران ستمتد من الشرق الأوسط إلى حدود أوروبا. أما بالنسبة لشبه الجزيرة الإيبيرية، فإذا كان احتمال التدمير الذاتي مستبعداً، تقول الصحيفة، فإن الاحتجاجات والضغوط قد تحيي أشكالاً عنيفة أخرى من التعبير. وتقول الصحيفة إن الحكومتين العراقية والإسبانية -إلى جانب حكومات أخرى عبر العالم- تواجه مهمة صعبة ولكنها أساسية، ألا وهي احترام الاختلافات الإقليمية وتوفير حكم ذاتي من دون إغضاب السكان الذين يشكّلون الأغلبية في أماكن أخرى من البلاد والتسبب في رد فعل قوي، مشددةً على أن الخصوصيات المحلية يجب الاعتراف بها وتكريمها واستيعابها. ولكن ذلك أيضاً يجب أن يتم بطريقة لا تعرِّض للخطر وحدة وسلامة أراضي الدولة، تضيف الصحيفة. ثم ختمت افتتاحيتها بالقول إنه لا توجد صيغة محددة للنجاح وإن نقل السلطة من المركز إلى المناطق عمليةٌ صعبة دائماً. غير أن القمع ليس هو الحل، تؤكد الصحيفة، وذلك لأنه لا يعمل إلا على تشجيع العناصر الأكثر تطرفاً، ما يطلق دورة من الفعل ورد الفعل لا تزيد الأمور إلا سوءاً. سيدني مورنينغ هيرالد ضمن افتتاحية عددها ليوم الثلاثاء، علّقت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» الأسترالية على حادث إطلاق النار الجماعي الذي شهدته مدينة لاس فيغاس الأميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع، واعتُبر الأسوأ من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، حيث بلغ عدد ضحاياه 59 قتيلاً إضافةً إلى العديد من الجرحى والمصدومين نفسياً. الصحيفة تساءلت كيف أمكن لرجل أن يجمع بشكل قانوني كمية كبيرة من الأسلحة الخطيرة والمتطورة من دون أن يثير ذلك الانتباه أو الارتياب، وكيف أمكنه نقلها إلى غرفة فندقه من دون أن يثير ذلك أيضاً انتباه أي أحد، ثم يقوم، في مدة قصيرة تعادل تلك التي يستغرقها غلي الماء وتحضير كأس شاي، بإزهاق أرواح العشرات من الأشخاص وإصابة وتشويه وصدم مئات آخرين. وشدّدت على أنه ما من طريقة تتيح فهماً كاملاً لما قد يدفع رجلًا، تُجمع الروايات على أنه عضوٌ ناجح ومستقر في المجتمع ولا تاريخ عنف لديه، إلى ارتكاب مثل هذه الفظاعة. فـ«سواء كان الأمر يتعلق بشرٍّ أو إيديولوجيا أو مرض، أو هي جميعا، فإنه لم يكن عادياً بأي حال من الأحوال. مثلما لم يكن فريداً من نوعه أيضاً». الصحيفة قالت إن الولايات المتحدة تشهد في المتوسط إطلاق نار جماعياً، الذي تحدده اللوائح باعتباره حادثاً يموت أو يجرح فيه أربعة أو أكثر من الأشخاص، كل يوم، مشيرةً إلى أنه منذ حادث إطلاق النار الجماعي في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في 2012، عندما قتل مسلحٌ 20 طفلًا و6 راشدين، كان ثمة أيضاً أكثر من 1500 حادث مماثل في الولايات المتحدة. وعبّرت عن استغرابها لكون بلد «عظيم» ومتقدم مثل الولايات المتحدة يسمح لنفسه بأن يُفجع المرة تلو الأخرى من قبل مواطنيه، وكيف أن السنوات الطويلة من القتل الذي لا معنى له، بمدرسة ساندي هوك وملهى أورلاندو ومدرسة كولومباين وغيرها، لم تقنع الأميركيين بأن «السلاح ليس رمزاً ثميناً للحرية، وإنما هو سرطانٌ مميت لمجتمعهم». تورونتو ستار «الروهينجا يعيشون في جحيم على الأرض». تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «تورونتو ستار» ضمن عددها ليوم الثلاثاء مقالاً لكايل ديغرو، المدير الإنساني في منظمة «أنقذوا الأطفال» الإنسانية، يدق فيه ناقوس الخطر من الوضع الإنساني المتردي للاجئين الروهينجا الذين فروا من ديارهم في ميانمار إلى بنغلاديش، داعياً إلى زيادة المساعدات الإنسانية من أجل الاستجابة للأزمة الإنسانية الملحة. الكاتب وصف وضعاً إنسانياً كارثياً في المخيمات التي يعيش فيها اللاجئون الروهينجا الذين تمكنوا من العبور إلى الجانب البنغالي من الحدود، حيث يعاني الآلاف منهم من الجوع والمرض الشديد، ويفتقرون للحماية من عناصر الطبيعة مثل الأمطار الغزيرة، وحيث علامات سوء التغذية واضحة على الكثير من الأطفال. «إنها الجحيم على الأرض»، يقول ديغرو. ومع ذلك، فإن الظروف هناك تظل على كل حال أفضل من الجانب الآخر من الحدود، إذ إن «الأشخاص الذين تحدثتُ معهم أحياءٌ على الأقل»، بينما في ميانمار، «توجد قرى تحترق بشكل واضح للعيان، ما يؤكد روايات الأطفال والأسر المرعوبة التي تحدثت عن أعمال النهب والحرق وإطلاق النار وقطع الرؤوس وجرائم الاغتصاب. ويقول الكاتب إنه من دون إغاثة عاجلة للروهينجا، فإن العالم قد لا يواجه أزمة صحية عامة في تلك المخيمات فحسب، وإنما أيضاً خسارة جيل بأكمله من الأطفال، مشيراً إلى أنه من أصل أكثر من الـ500 ألف شخص الذين فرّوا عبر الحدود الشهر الماضي، فإن 60 في المئة منهم أطفال، حيث يعيش ما يصل إلى 300 ألف من دون مأوى أو طعام أو ماء أو أماكن آمنة يمكنهم اللعب فيها أو التعلم. ولئن أشاد ديغرو بالمساعدات الإنسانية التي سارعت كندا إلى تقديمها رداً على هذه الأزمة الإنسانية، فقد أكد على أن الاحتياجات كبيرة جداً داعياً أوتاوا إلى زيادة مساعداتها الإنسانية. إعداد: محمد وقيف