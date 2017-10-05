جائزة نوبل والساعة البيولوجية للجسم تاريخ النشر: الخميس 05 أكتوبر 2017 أعلنت لجنة جائزة نوبل بداية الأسبوع الحالي، عن فوز ثلاثة من العلماء الأميركيين بجائزة نوبل في الطب – أو بشكل أدق في الفسيولوجيا- تقديراً لجهودهم وأبحاثهم واكتشافاتهم التي أدت إلى زيادة الفهم والإدراك لطبيعة ساعة الجسم البيولوجية، وبطريقة عملها، وعلاقتها بدورة النوم والاستيقاظ اليومية، وتأثيرها على الصحة والمرض، حيث أصبح من المعروف والثابت أن العمليات الحيوية أو البيولوجية، داخل خلايا، وأعضاء، وأجهزة الجسم، تتأثر بعدد من العوامل، مثل الظروف البيئية المحيطة، والتركيبة الوراثية، وتوافر الغذاء، وبقية الفيتامينات والمغذيات، وحتى بالحالة النفسية، وغيرها من المتغيرات والمؤثرات. أحد تلك العوامل أو المتغيرات، التي تؤثر بشكل واضح في تزامن العمليات الحيوية، وفي نتائجها، هو ما يعرف بالساعة البيولوجية (Biological Clock). هذه الساعة، ليست كالساعات المعتادة، وغيرها من أجهزة قياس الوقت، بل هي في الحقيقة جدول أو نسق زمني بيولوجي، متكرر في دورات متطابقة، يتيح للإنسان –وبقية الكائنات الحية- تنسيق العمليات البيولوجية، والسلوك العام، بشكل متوافق ومتزامن مع التغيرات اليومية، مثل مستوى الإضاءة، ودرجة الحرارة، وأوقات النوم والراحة، خلال فترة الأربع والعشرين ساعة، وعبر فصول السنة المختلفة. بمعنى أن العمليات الكيميائية الحيوية داخل أجسامنا، لا تسير في نمط ووتيرة واحدة خلال اليوم، بل تختلف طبيعتها، وقوتها، ومساراتها، ونتائجها الفسيولوجية، باختلاف الليل والنهار، وبتتابع ساعات اليوم، وتغير الفصول، ومؤخراً تزايد الإدراك بأهمية هذه الوتيرة الزمنية، أو الساعة البيولوجية، في العديد من الأمراض والعلل التي تصيب الجسم البشري، كما تزايد اهتمام العلماء والباحثين في استغلالها لأغراض علاجية، وفي رفع كفاءة وفاعلية الأدوية والعقاقير الطبية، ضمن المجال الحديث نسبياً المعروف بالعلاج الزمني (Chronotherapy)، أو جدولة وتنظيم العلاج حسب الوقت والساعة. وتعتبر السمنة، وداء السكري، من الأمراض التي أصبحت ترتبط احتمالات الإصابة بها، باختلال الساعة البيولوجية. فرغم أن هذين المرضين يتأثران بشكل كبير بالتركيبة الجينية، أو الاستعداد الوراثي، وبنمط وأسلوب الحياة، مثل قلة النشاط البدني، وعدم ممارسة الرياضة، وتناول أغذية مرتفعة المحتوى من السعرات الحرارية، فإن اختلال واضطراب الساعة البيولوجية، أصبح يدرج أيضاً تحت نمط وأسلوب الحياة اللذين يلعبان دوراً في زيادة احتمالات الإصابة بتلك الاختلالات الأيضية، المتمثلة في السمنة المفرطة وفي السكري، حيث أظهرت الدراسات أن الحيوانات التي تجبر على الأكل خارج الأوقات الطبيعية، تعاني زيادة في كتلة الجسد، ومن تغير كيفية عمل الجينات، وإيقاع الساعة البيولوجية بداخلها. وجدير بالذكر أن صعوبة النوم أو الأرق، بسبب اختلال الساعة البيولوجية أو غيرها من الأسباب، يعتبر من المنظور الطبي عرضاً وعلامة في الوقت ذاته، حيث يمكن أن يتصاحب الأرق مع العديد من أمراض النوم، أو من الأمراض العضوية، أو الاضطرابات النفسية، وغالباً ما يترافق الأرق بتأثير سلبي على قدرة الشخص على تأدية الوظائف والمهام الاعتيادية خلال فترة استيقاظه، ويقسم الأرق إلى نوعين رئيسيين: الأرق الأوَّلي، والأرق الثانوي أو التابع. في النوع الأول، يعتبر الأرق هو الاضطراب الأساسي دون وجود أسباب جسدية، أو نفسية، أو بيئية، نتج عنها الأرق. وعلى العكس من ذلك نجد أن الأرق الثانوي ينتج جراء وجود اضطراب آخر أو مرض أوَّلي، جسدي أو نفسي، يتسبب في اضطراب النوم، وبذلك يكون الأرق هنا نتيجة وليس سبباً.