الضرائب والتغير المناخي تاريخ النشر: الخميس 05 أكتوبر 2017 عندما ألقى الرئيس ترامب خطابه قبل أسابيع للبدء في إصلاح قانون الضرائب، اختار خلفية معبرة: مصفاة لتكرير النفط في داكوتا الشمالية، وهي الولاية التي تحولت خلال العقد الماضي من الركود إلى الازدهار بفضل الارتفاع الهائل في إنتاج النفط. وقال ترامب: «أريد أن تستوحي كل أميركا نموذج داكوتا الشمالية». وكان يقف إلى جواره على المنصة ملياردير النفط في داكوتا الشمالية «هارولد هام»، الذي ساعد على تشكيل رؤى ترامب بالنسبة للطاقة. لذلك عندما قال ترامب إنه يريد «استعادة القدرة التنافسية لأميركا من خلال تمرير التخفيضات الضريبية»، كان ينظر بعين الاعتبار إلى صناعة واحدة على الأقل بعينها: صناعة النفط. بيد أن صناعة النفط ما زالت تصف هذا بالفوز، مستشهدة بالمقترحات التي من شأنها أن تسهل لشركات النفط استرداد استثماراتها في مجال التنقيب وحماية الأرباح المكتسبة من عمليات الحفر في الخارج، علاوة على خفض معدل الضريبة إلى 20%. ووصفت رابطة البترول المستقلة الأميركية الخطة، التي تضم منتجي النفط والغاز، بأنها «خطوة إيجابية للأمام»، بينما قال معهد البترول الأميركي إن هذه الإصلاحات «ستعزز نهضة الطاقة الأميركية». وتهدف مسودة قانون الضرائب الأميركي إلى توسيع إلغاء ترامب للتدابير المناخية التي تم اتخاذها في عهد أوباما. ففي عام 2009، انضم أوباما إلى زعماء 20 دولة أخرى للتعهد بالتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري. ولا تعطي الخطة الضريبية للحزب الجمهوري دليلاً يذكر على المحافظة على هذا الالتزام، مما قد تكون له تداعيات كبيرة بالنسبة لإنتاج النفط الأميركي والمناخ. وبالفعل، تستفيد صناعة النفط في الولايات المتحدة من 12 إعانة متخصصة تضيف نحو 4.6 مليار دولار سنوياً، وفقاً لاستعراض عام 2015 من قبل إدارة أوباما. ومن الأمور الأخرى، فإن الإعانات تقلل تكاليف العمالة والمعدات المستخدمة في الحفر، وتحمي بعض الأرباح المحققة من النفط نفسه. هذه الإعفاءات الضريبية وغيرها من الإعانات لا تساعد هذه الصناعة فحسب، ولكنها في حالات عديدة تحدد ما إذا كان الأمر يستحق الحفر في المقام الأول، وفقاً لدراسة أجراها هذا العام معهد استكهولم للبيئة. من دون الدعم الفيدراليي ودعم الولايات، فإن نحو نصف إنتاج النفط الأميركي لن يكون مربحاً بالأسعار الجارية، حسب الباحثين. لذا، ما لم ترتفع أسعار النفط بشكل كبير، فإن خفض أو إلغاء هذه الإعانات قد يؤدي إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط مع مرور الوقت. وبعبارة أخرى، من الممكن أن يساعد الإصلاح الضريبي على مكافحة التغير المناخي وليس مجرد نوع الإصلاح الضريبي الذي يقترحه ترامب والجمهوريون. وفي دراسة جديدة يوم الاثنين، نظر الباحثون في حقول النفط الأميركية المكتشفة حديثاً والتي لم تبدأ إنتاجها بعد، وعددها 800، أن نحو نصف هذه الحقول غير المستغلة لن تدخل إطلاقاً في الإنتاج، (على فرض أن سعر النفط هو 50 دولاراً للبرميل، قريب مما هو عليه اليوم)، إذا تم إلغاء الإعفاءات الضريبية لشركات النفط. وتستند هذه الدراسة على النطاق الحالي للإعانات ولا تمثل التغييرات التي قد تنتج عن الخطة الجديدة للحزب الجمهوري. لكن إذا ما استمر نطاق الإعانات المقدمة اليوم، فإن هذه الآبار الجديدة قد تنتج حتى 17 مليار برميل على مدى العقود القليلة المقبلة، والذي بدوره سينتج نحو 6 جيجاتون من ثاني أكسيد الكربون على الأقل، وفقاً لما خلص إليه معهد استكهولم للبيئة. ومن أجل تلبية الهدف المنصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ للإبقاء على الاحترار («أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي»)، لا يمكن للولايات المتحدة أن تلغي أكثر من 45 جيجاتون من ثاني أكسيد الكربون من الآن وحتى 2050. ومن ثم، فإن النفط المنتج نتيجة لتقديم الإعانات قد يستهلك 20% من «ميزانية الكربون» الأميركية. لكن ترامب، الذي انسحب من اتفاق باريس للمناخ في يونيو الماضي، لا يبدو عازماً على تلبية أهداف اتفاق باريس. ووجدت الدراسة أنه إذا كان سعر النفط سيتجاوز 70 دولاراً للبرميل، فإن الإعانات سيكون لها تأثير أقل على الإنتاج؛ لأن الإيرادات ستكون مرتفعة بما يكفي لتبرير الحفر. لكن في هذه الحالة، ستصبح الإعانات مصدراً إضافياً للربح بالنسبة لشركات النفط، وربما ليست أفضل استخدام لأموال دافعي الضرائب. تيم ماكدونيل: كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»