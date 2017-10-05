«كيم» والعلاقات المضطربة بالصين تاريخ النشر: الخميس 05 أكتوبر 2017 يبدو أن الصين تفقد سيطرتها على الديكتاتور الشاب بجوارها، على نحو يخيب آمال الرئيس ترامب، ذلك أن زعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون» يعضّ أيدي الكبار في بكين الذين يزودون دولته المعزولة بالوقود والغذاء والغطاء الدبلوماسي! وقد تحدى زعيم كوريا الشمالية سلطة الصين، وأحرج قادتها وأعاق الجهود التي تقوم بها بكين، وتدعمها الولايات المتحدة، لكبح ما يبدو رغبة من كيم في خوض حرب نووية، وتشير بعض الأحداث الأخيرة إلى تنامي ذلك الاتجاه، ومنها: - وجود جواسيس كوريين شماليين مشتبه بهم في قتل «كيم جونج نام»، الأخ غير الشقيق لكيم جونج أون، في ماليزيا في بداية العام الجاري، والذي كان يقيم في إقليم «ماكاو» الصيني، تحت حماية غير رسمية من الصين، ومثلما تشير بعض التقارير خلال الأسبوع الجاري، أيّد «كيم جونج نام» إجراء إصلاحات اقتصادية على النمط الصيني في كوريا الشمالية، واعتبره البعض بديلاً محتملاً لكيم جونج أون. -تجاهل كيم التحذيرات الصينية المتكررة، وسرّع من تكرار تجارب الصواريخ الباليستية طويلة المدى، وزاد من مداها، وفي الوقت ذاته ألقى باللائمة على بكين في إضعاف الثقة بين البلدين «بلا مبالاة». فما الذي يدفع كيم لتحييد مساندة حليف مسؤول عن 90% من تجارة كوريا الشمالية؟ وأي شيء لديه ضد الصين؟ عادة، لا يكشف القادة المستبدون عن مكنوناتهم، وكيم الذي دخل عامه السادس في الحكم والعام الـ33 من عمره، ليس استثناءً، لكن رؤاه حول معركته الصينية يمكن استنباطها من خلال العودة إلى قصة عائلته، فخلال 70 عاماً من التعامل مع رعاتهم الأقوياء في الصين الشيوعية، ترنّح ثلاثة أجيال من الزعماء الديكتاتوريين باسم «كيم» بين الاتكال وضعف الثقة والتعاون والازدراء، ويشي السلوك الجانح لعائلة كيم بأنه لا يكاد يكون هناك سبب للزعم بأن الصين يمكن أن تفرض سيطرتها على كوريا الشمالية، مثلما يفترض ترامب والرؤساء الأميركيون. ومن المرجح أن ذلك الموقف المضطرب من جانب عائلة كيم يرجع إلى اعتقال الصين وإذلالها لـ«كيم إل سونج»، الطاغية المؤسس لكوريا الشمالية، الجد الراحل لكيم جونج أون. فقد ترعرع «كيم إل سونج» في شمال شرق الصين، وأصبح في ثلاثينيات القرن الماضي زعيم عصابة من المغاوير، وقاتل إلى جانب الأحزاب الشيوعية الصينية ضد المحتلين اليابانيين، لكن من دون سابق إنذار، انقلب الشيوعيون المحليون ضده وضد رجاله. وتم إعدام وتعذيب مئات الكوريين في عملية تطهير عرقي، ارتكزت على جنون عظمة الحزب الشيوعي، والاعتقاد الخاطئ بأنهم كانوا يتعاونون سرّاً مع اليابانيين. وتم اعتقال كيم الجد في 1934، غير أنه كان محظوظاً إذ ظل على قيد الحياة. ووصف عملية التطهير لاحقاً بأنها كانت «عاصفة.. قُتل خلالها الكوريون عشوائياً على أيدي الصينيين بعد أن تقاسموا اللقمة والمبيت بالأمس». وأثناء الحرب الكورية، زادت ذكريات كيم اللاذعة بسبب خسارة ماء وجهه بصورة مؤلمة، بعد أن بدأ الحرب في 1950، وغزا كوريا الجنوبية بدعم من الاتحاد السوفييتي، لكن جيشه سرعان ما تعرض للسحق على يد تحالف تقوده الولايات المتحدة، واختفت كوريا الشمالية تقريباً إلى أن دخلت القوات الصينية المعركة، وأجبرت كيم على التنحي جانباً عن حربه. ووبخه القائد العام الصيني «بينج دي هوي» على «رعونته المفرطة» قائلاً: «أن تأمل في إنهاء هذه الحرب بناءً على الحظ». ويبدو أن كيم لم ينس أبداً كيف تعامل معه الصينيون. وبعد الحرب، سعى إلى التأكد من أن دور الصين في إنقاذ دولته وإعادة بنائها تم محوه تماماً من السجلات الرسمية. وزاد غضب كيم تجاه الصين في عام 1980، عندما وصفت بكين قراره بتوريث السلطة المطلقة لنجله «كيم جونج إل» بـ«الإقطاعي»، ما جعل من كوريا الشمالية المملكة الشيوعية الوراثية الوحيدة في العالم. ورغم أن مشاعر «كيم» تلك متبادلة بين كوريا الشمالية والصين، فإن الزعماء الصينيين من «ماو» إلى «شي» اختاروا حماية ودعم نظام «كيم» المثير للقلق، خشية أن يؤدي انهياره إلى فيضان من اللاجئين وتحالف أميركي كوري عند حدودها، لكن مع تزايد العزلة الدولية لكوريا الشمالية إلى جانب قوتها النووية، أضحى نظام كيم أكثر اعتماداً على التجارة الصينية، غير أن ذلك الاعتماد لا يبدو أن من شأنه تغيير سلوكيات «كيم جونج أون». بلين هاردن: كاتب أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»