كي لا تتكرر مذبحة لاس فيجاس تاريخ النشر: الخميس 05 أكتوبر 2017 بعد حادث إطلاق النار المروع في لاس فيجاس، سيكون رد الفعل الأول للسياسيين هو تنكيس الأعلام، والوقوف دقيقة صمت، وإعلان حداد وطني. والحال أن ما نحتاجه أكثر من أي شيء آخر في مثل هذه الظروف ليس هو الحداد، وإنما إجراءات لخفض عدد الأسلحة في أميركا. فعلينا ألا ندع هذا النوع من المذابح يمر دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات. فعندما شهدت أستراليا حادث إطلاق نار في 1996، مثلا، توحدت البلاد ودعمت قوانين أكثر صرامة بخصوص الأسلحة النارية. ونتيجة لذلك، انخفض معدل جرائم القتل باستخدام الأسلحة النارية بالنصف تقريبا، كما انخفضت عمليات الانتحار باستعمال الأسلحة النارية بالنصف، وفق دورية «بابليك هيلث بوليسي» («سياسة الصحة العامة»). المشككون سيقولون إنه لا توجد عصا سحرية وإن القوانين لا يمكنها وضع حد للمذابح. وهذا صحيح إلى حد ما في الواقع. ذلك أن بعض المجرمين سيستطيعون دائماً الحصول على أسلحة، وخاصة في بلد مثل أميركا توجد فيه 300 مليون قطعة سلاح ناري. وستظل لدينا دائما، على الأرجح، معدلات وفيات بالسلاح الناري أعلى مما هو موجود في أوروبا. غير أن العدد كبير جداً. فمنذ السبعينيات، يموت من الأميركيين بسبب الأسلحة (بما في ذلك حالات الانتحار وجرائم القتل والحوادث العرضية) عدد أكبر مقارنة مع مجموع كل الأميركيين الذين قضوا في كل الحروب في التاريخ الأميركي، منذ «الثورة الأميركية». وكل يوم، يموت نحو 92 في المئة بسب الأسلحة النارية، كما أن احتمالات موت الأطفال الأميركيين بسبب سلاح ناري هي أكبر بـ 14 مرة مقارنةً مع الأطفال في بلدان متقدمة أخرى، وفق ديفيد هيمنواي من جامعة هارفارد. 1- فرض عمليات تحقق عامة من خلفية أي شخص يريد اقتناء سلاح ناري. ويحظى هذا الاقتراح بدعم أربعة من أصل كل خمسة أميركيين، وذلك من أجل منع المجرمين أو الإرهابيين من الحصول على أسلحة نارية. 2- فرض حد أدنى للسن القانونية لشراء سلاح ناري. هذا القانون هو المعتمد حالياً في العديد من الولايات الأميركية، وينبغي أن يعمَّم على باقي الولايات، وهو يعكس القانونَ الخاص بشراء المشروبات الكحولية. 3- فرض حظر على حمل الأسلحة النارية على أي شخص صدر في حقه حكم قضائي في قضية عنف أسري. ذلك أنه في مثل هذه الظروف، يكون الناس مستائين وعرضة لارتكاب العنف ضد أزواجهن السابقين أو زوجاتهم السابقان. 4- قصر عدد الأسلحة النارية التي يجوز لأي شخص شراؤها على قطعتين في الشهر كحد أقصى، وتشديد القوانين بخصوص «المنتحلين» الذين يشترون أسلحة لحساب مجرمين، إضافة إلى جعل الأرقام التسلسلية صعبة المحو. 5- تطبيق بصمة دقيقة على الأعيرة النارية تتيح الوصول إلى السلاح الذي أطلقت منه، وهي مفيدة في حل جرائم القتل بوساطة الأسلحة النارية. 6- اشتراط طرق تخزين آمنة من أجل تقليص حالات السرقة والانتحار والحوادث من قبل الأطفال. هذه كلها طرق متواضعة، ولن أدّعي أنها ستُحدث تأثيراً كبيراً جداً. ولكن خبراء الصحة العامة يرون أن من شأن سلسلة من تدابير السلامة المصاغة بشكل جيد مثل هذه أن تؤدي إلى خفض حالات الوفيات بسبب الأسلحة النارية بالثلث – أو ما يعادل أكثر من 10 آلاف سنوياً. والواقع أنه من السابق لأوانه معرفة ما الذي كان من الممكن أن يمنع وقوع حادث إطلاق النار في لاس فيجاس، وربما لم يكن ثمة شيء كان يمكن أن يحول دون وقوعه. ولكننا في كل المجالات الأخرى على الأقل نستخدم قوانين سلامة من أجل محاولة تقليص عدد الوفيات والإصابات. وعلى سبيل المثال، فإن السلطات الأميركية المختصة لديها سبع صفحات من القوانين بخصوص السلالم، التي تقتل 300 شخصاً سنوياً في الولايات المتحدة. غير أن الحكومة الفيدرالية لا تبذل جهداً جدياً من أجل تقليص عدد الوفيات الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية، الذي يعادل أضعاف ذلك بأكثر من 100 مرة. سيقول لوبي الأسلحة في الولايات المتحدة إن هذا ليس هو الوقت المناسب للسياسة. غير أننا إذا لم نتعلم الدرس من هذه المذبحة، فإنه ستكون ثمة دائما المزيد من أعمال إطلاق النار – المرة تلو المرة. إنها مأساة أميركية بامتياز. وعليه، لنحزن ولنعلن الحداد، ولكن الأهم من ذلك هو أن نتحرك ونقوم بشيء ما لوقف هذه المآسي. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»