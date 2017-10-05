قضية مؤجلة تاريخ النشر: الخميس 05 أكتوبر 2017 «سنناقش قوانين الأسلحة بمرور الوقت»، هكذا قال دونالد ترامب. وبالطبع سيكون هناك وقت لإجراء ذلك النقاش، ولكن كما هي الحال دوماً: «ليس لآن»! ولا بد أن يحدث ذلك يوماً ما عندما لا يكون هناك حادث عنف جديد باستخدام سلاح ناري. لذا، ليس اليوم وليس غداً ولا بعد غدٍ! ولكن يوماً ما. ولا يبدو أن هناك منطقاً، ولا توجد قوانين أسلحة منطقية، ومن المبكر دوماً بعد أية مأساة كبيرة أن نتحدث عن قوانين الأسلحة المنطقية، أليس كذلك! وبالطبع، توجد لحظة ملائمة تماماً لإجراء مثل ذلك النقاش، بعد فترة صمت إثر حادث إطلاق نار مروع، ولكن قبل استئناف الحياة الطبيعية، فإذا قسّمنا الوقت إلى أجزاء صغيرة بقدر كافٍ، فسنجد تلك اللحظة الملائمة، كالإمساك ببذرة من ذهب في الهواء. وتلك اللحظة لا تستمر إلا لجزء ضئيل من الثانية، لكنها الوقت الملائم، وعندها لن تجد الكلمات التي نقولها آذاناً صمّاً. ويجب أن تكون المناقشة موجزة، فإذا مرت الثانية فسنجد أنفسنا في الوقت الخاطئ مرة أخرى!.. غير أنها ممكنة! يوماً ما سيحين الوقت، وعندما يحين سنعرف أنه حان.. فعندئذ لن يكون الكونجرس أسيراً لـ«الاتحاد الوطني للأسلحة» بسبب تبرعه بمبالغ طائلة لحملات المرشحين. وعندها ستنتهي المحاباة ويتم اتخاذ إجراء في مواجهة التغير المناخي. وسيكون قد تم إصلاح النظام الانتخابي الأميركي. وسيكون ذلك الوقت، ربما، بعد ثلاثة أو أربعة أيام من أن ننظر حولنا، ونلاحظ أننا نعيش في مجتمع ما بعد العنصرية حقيقة. ربما سيحين الوقت قبل أن تحترق الشمس وينقرض الجنس البشري.. علينا أن ننتظر حتى ذلك الحين على الأقل لنتجنب تسيس القضية. وهو أمر منطقي وعادل جداً، ويختلف اختلافاً كلياً عن أن نقول إننا «لن نناقش الأمر أبداً»! ألكسندرا بيتري: كاتبة أميركية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»