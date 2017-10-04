ماذا يحدث لدبلوماسيي أميركا في كوبا؟ تاريخ النشر: الأربعاء 04 أكتوبر 2017 كأنه لغز من إحدى روايات جون لي كاري؛ فخلال الأشهر القليلة الماضية، اشتكى دبلوماسيون أميركيون في كوبا من أعراض غير قابلة للتفسير مثل فقدان السمع والدوار والغثيان والارتجاج في المخ. كما يقول البعض إنهم باتوا يجدون صعوبة كبيرة في التركيز وتذكر حتى الكلمات المألوفة. والغريب أيضاً أنه بينما يقول بعض الضحايا إنهم يشعرون باهتزازات أو يسمعون أصواتاً صاخبة في أجزاء معينة من الغرفة فقط، فإن آخرين يقولون إنهم لا يشعرون بأي شيء. وحتى الآن، بلّغ 21 أميركياً عن هذه الأعراض، أعراضٌ يشتكي منها الكنديون أيضاً. وقد بلغ الأمر مبلغاً جد سيئ، لدرجة أن الولايات المتحدة قرّرت هذا الأسبوع سحب كل موظفيها الذين يُعتبر بقاؤهم غير ضروري من سفارتها في هافانا. كما نُصح الأميركيون بالإحجام عن زيارة هذا البلد من أجل سلامتهم إلى أن يتمكّن المحققون من كشف حقيقة ما يجري. ولكن الصوت عالي التردد لا ينتقل بشكل جيد عبر أي نوع من الحواجز مثل الجدار أو حتى الستار. كما أنه من الصعب عليه أن يمر عبر الجلد البشري. ولخلق صوت يستطيع التنقل عبر النوافذ، يحتاج المرء لجهاز بحجم حقيبة سفر. ولإصابة 150 شخصاً يوجدون على بعد 45 متراً، ينبغي أن يكون هذا الجهاز في حجم سيارة. باختصار: إن تحويل الصوت إلى سلاح يمثّل نظرية مغرية، ولكن الخبراء لا يعتقدون أن ذلك هو ما يحدث. وفي هذا الإطار، يقول خبير السمع جون أوغلاين الذي يرأس قسم الأذن والأنف والحنجرة بجامعة ساوث كاليفورنيا لشبكة «ذا فورج»: يبدو الأمر جد مغر ومثير للاهتمام، ولكنني أجد من الصعب تصديق أن ثمة في الواقع مثل هذا الجهاز». حسنا. ربما يتعلق الأمر بجهاز كهرومغناطيسي؟ ربما! الحجج المؤيدة لهذه الفرضية تقول إن الموجات الكهرومغناطيسية يمكن توجيهها بسهولة مثل الليزر. كما أنها تستطيع اختراق الجدران ويمكن إخفاؤها من بعيد (يذكر هنا أنه في الستينيات، قصف الاتحادُ السوفييتي سفارة الولايات المتحدة في موسكو بوساطة الموجات الدقيقة، ومن غير الواضح لماذا أو ما إن كان ذلك قد أفرز أي تأثير). غير أن الموجات الكهرومغناطيسية عادة ما تتسبب في ضرر مادي عبر تسخين نسيج الجسم، والحال أن الدبلوماسيين لم يبلّغوا عن أي إحساس بالحرقة. ولكن، هل كوبا مسؤولة عما يحدث؟ إننا لا نعرف بشكل مؤكد، بالطبع، ولكن الخبراء يقولون إن الحكومة الكوبية تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة من أجل فك لغز ما يحدث. كما التقى الرئيسُ الكوبي مع المبعوث الأميركي في البلاد ليعبِّر له عن قلقه البالغ وحيرته بشأن ما يجري. لا بل إن المسؤولين الكوبيين سمحوا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، الـ«إف بي آي»، بالمجيء إلى هافانا من أجل التحقيق، وهو مستوى غير عاد من النجاح. بعض المسؤولين الأميركيين ما زالوا متشككين، ولكن المحققين بدؤوا يتساءلون ما إن كان هذا الأمر من صنع فصيل متمرد داخل قوات الأمن الكوبية. أو ربما يتعلق الأمر ببلد آخر، مثل روسيا أو كوريا الشمالية. فربما تسعى موسكو إلى دق إسفين بين كوبا الشيوعية والغرب؟ (فمثلما أفادت وكالة «أسوشييتد برس»، فإن «موسكو تمتلك أيضاً أسلحة متقدمة ومن الصعب رصدها، أسلحة لا تمتلكها معظم بلدان العالم وربما لا تعرف شيئاً عنها). أو ربما لا أحد البتة؟ إذ من الممكن أن الدبلوماسيين الأميركيين تعرّضوا لمادة كيماوية تسببت لهم في كل هذه الأعراض. أو ربما يقوم الجاني بتجريب بعض أنظمة المراقبة ولكن الأمور نحت منحى سيئاً وحادت عن مسارها الصحيح؟ خلاصة القول: لا أحد يعرف الجواب بشكل مؤكد. وخلافاً لروايات الجاسوسية، فإننا ما زلنا عالقين حتى الآن من دون نهاية مُرضية. أماندا إيريكسون* *محللة سياسية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»