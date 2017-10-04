إسبانيا.. والمسؤولية عن التحدي الكتالوني تاريخ النشر: الأربعاء 04 أكتوبر 2017 تمسّك رئيسُ الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بموقفه مساء الأحد بينما شاهدت بقية العالم فيلماً مختلفاً تماماً في كتالونيا. "لم يكن ثمة استفتاء. وما رأيناه كان مجرد تمثيلية، ليس إلا"، هكذا قال "راخوي"، الذي كان كلامه شبيهاً بتصريح متحدث باسم الكريملن يتحدث عن انتفاضة تمرد في الشيشان، مثلًا. لا شيء يحدث ولا شيء يستحق المشاهدة أيها الناس! غير أن مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع كانت دامغة، ومن الصعب تصوّر أي شيء آخر في السنوات الأخيرة استطاع أن يخدم قضية الانفصال الكتالوني أكثر. واليوم، يمكن القول إن إسبانيا تتخبط اليوم في أعمق أزمة تعصف بها منذ عقود، وإن التسوية الدستورية لعام 1978 التي منحت المناطق الإسبانية درجاتٍ مختلفة من الحكم الذاتي باتت، على ما يبدو، في مهبّ الريح. خلال الساعات الأولى، أعلنت الحكومة الكالونية أنها أحصت قرابة 2.3 مليون صوت لم تتم مصادرتها، وأن 90 في المئة منها كانت لصالح الاستقلال. ولم يكن مهماً أن نسبة المشاركة بلغت 42 في المئة فقط. وهكذا، حصل قادةُ كتالونيا على ما كانوا يريدونه بالضبط – نصر في محكمة الرأي العام وتنديد دولي واسع لمدريد. وبينما كانت صور الاشتباكات مع الشرطة تبثّ على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف رئيسُ كتالونيا كارلس بوجيمون، وهو صحفي سابق وعمدة سابق لمدينة خيرونا، ما جرى باعتباره "الهراوات في مقابل صناديق الاقتراع". بالنسبة للانفصاليين الكتالونيين، أثارت تصريحاتُ راخوي حول النظام والقانون ذكرياتِ الجنرال "فرانكو"، الذي ما زال إرثه يلقي بظلال طويلة على إسبانيا. وفي الأثناء، واصل بوجيمون إتمام تحوله من ثوري عرضي إلى مدافع عن حقوق الإنسان. وهو مطالَب الآن بالحفاظ على خطوات واعدة نحو الاستقلال من أجل الإبقاء على استمرار حركته. ولكن المشكلة هي أن كلا من راخوي وبوجيمون تعهدا بألا يحيدان عن طريق التصعيد. وقد يكون الكتالونيون معارضين لفكرة حمل السلاح ضد الحكومة الإسبانية، ولكن ذلك مختلف تماماً عن الولاء، ذلك أن الروابط العاطفية ببقية البلاد قُطعت بالنسبة للكثيرين بسبب عنف الأحد. وكان دعم الاستقلال قد ارتفع في 2013 بعد أن رفضت الحكومة الإسبانية مطالب كتالونيا بشأن منحها مزيداً من الاستقلالية بخصوص مالية الإقليم. كما أسفر استفتاء غير ملزم في 2014، أُجري أيضاً في تحد للمحاكم الإسبانية، عن تأييد 80 في المئة للانفصال عن إسبانيا بنسبة مشاركة كانت دون 40 في المئة. وفي استطلاعٍ حديث للرأي، عبّر 35 في المئة من المستجوَبين فقط عن تأييدهم لاستقلال المنطقة. وهذا ليس مفاجئاً في الحقيقة، ذلك أن الكتالونيين يتمتعون بحياة جيدة عموماً، وأياً تكن تظلماتهم وشكاواهم إزاء الحكومة الإسبانية، فإن الكثيرين كانوا يخشون حالة عدم اليقين الاقتصادية التي قد تجلبها الحياة خارج إسبانيا. ولكن راخوي أطلق خلال الأيام الأخيرة سيلا من التحقيقات والمحاكمات التي كان هدفها إحباط الاستفتاء. كما أطلقت المحكمة العليا الكتالونية (التي تشتغل بمعزل عن حكومة إقليم كتالونيا) تحقيقات بشأن الحكومة الكتالونية على خلفية تهم تتعلق بالعصيان وإساءة استخدام الأموال العامة، وجميعها تهمٌ يعاقَب عليها بالسجن. كما فُتحت تحقيقات مع مشرِّعين محليين وآخرين لهم صلة بالاستفتاء. ومن جانبها، رفعت المحكمة العليا الإسبانية قضية بتهمة التحريض ضد بعض منظمي الاحتجاج بدعوى أنهم عرقلوا عمل السلطات الفيدرالية من خلال دعوة المحتجين إلى تطويق المباني التي كانت تتم فيها المداهمات. كما تم وضع نحو 700 عمدة كتالوني قيد التحقيق الأولي. غير أن راخوي، ومن خلال اعتماده مقاربة القوة، منح الانفصاليين الكتالونيين الشيءَ الذي كانوا يحتاجونه بالضبط من أجل حملة كانت تبدو بالأمس القريب فقط خيالية. وبغض النظر عما قد يحدث الآن، فإن القوى المطالبة بالاستقلال في كتالونيا تلقت دفعة قوية، بينما خسرت حكومة راخوي الشرعية في أعين الكثيرين. وعلاوة على ذلك، فإنها أغضبت الحزب الباسكي القومي، الذي تعتمد عليه حكومة الأقلية التي يقودها راخوي في الأصوات (يُذكر هنا أن الحكومة اضطرت لسحب ميزانية 2018 الأسبوع الماضي بسبب قلة الدعم). "أوقفوا تصعيد الراديكالية والعصيان هذا الآن وبشكل نهائي"، هكذا قال راخوي للمحتجين مؤخراً، في تصريح أقرب إلى ما قد يقوله أبٌ غاضب لأبنائه الذين كبروا واشتد عودهم وغادروا المنزل ولم يعودوا مضطرين للطاعة والامتثال للأوامر. وقد يكون على حق بخصوص المبادئ، فبوصفه رئيساً للحكومة الإسبانية المنتخَبة ديمقراطياً، فإن القانون إلى جانبه. ولكنه لن يحقق شيئاً من خلال تلك الأساليب. تيريز رافائيل* *محللة سياسية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»