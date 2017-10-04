إلغاء نظرية داروين! تاريخ النشر: الأربعاء 04 أكتوبر 2017 الحرب بين الدين والعلم والفلسفة قديمة، وحين يفارق العقل جرابه ويتعصب، يقع في حفرة الأيديولوجيا، وحين يبقى العلم من دون جذور فلسفية يتيه في بحار اللامعنى وأحياناً الانحراف الأخلاقي، وهكذا فدين من دون فلسفة طقوس مفرغة من المعنى، وعلم من دون معنى بخار من دون رواسب، وفلسفة من دون روح صنم ووثن. وحسب «نديم الجسر» في كتابه «قصة الإيمان»، تُعتبر الفلسفة بحراً ليس كالبحار يجد راكبه الخوف على الشواطئ، وكل الأمان في لجة المحيط العميقة. أما الفيلسوف البريطاني «برتراند راسل» فيرى أن الفلسفة هي الأرض المعرضة للهجوم من التيولوجيا والعلم من الجانبين. بينما يتأمل «نيتشه» المسألة من منظار مختلف، فيقول إن من أراد أن يرتاح فليعتقد، ومن أراد أن يعرف الحقيقة فليسأل. وفي تركيا بدأت الأيديولوجيا تُحكِم قبضتها على الدين، حيث قررت الحكومة إلغاء نظرية داروين قررت من المقررات التعليمية، رغم أنها مجرد تخمينات وليست حقائق نهائية، لكن كيف نفرق أولاً بين النظرية والحقيقة؟ ولكن في نفس الوقت لم يختلف الناس ويتقاتلوا بقدر اختلافهم ونزاعهم حول حول تفسير شروق الشمس وحركتها، بل ودفع بعض العلماء حياتهم من أجل هذه القضية، وحين خرج جاليليو بفكرته عن علاقة الشمس بالأرض اعتبروه مجنوناً، وأجبروه على الاعتراف بالجهل. أما «جيوردانو برونو» فقد كلفته أفكاره أن يحرق بالنار، فكان حريقه النور الذي أضاء ظلمات القرن السابع عشر. والواقع أن زلازل الفكر لم تكن في السماء بل في الأرض وجسم الإنسان، فقد اخترق العلماء التابو المحرم، حيث شرح «فيساليوس» جسم الإنسان، ورُسمت جغرافية الجسد الإنساني للمرة الأولى، كما تغيرت خرائط الجغرافيا فعرفنا أن الأرض غير ما تكلم عنه ابن خلدون وابن حوقل. لكن زلزال «ماركس» في نظرية «فائض القيمة»، وزلزال فرويد في كشف عالم اللاوعي، ثم زلزال تطور الخليقة مع نظرية داروين.. أبانت هذه الزلازل المدوية أن الإنسان وتاريخه ليس بالضرورة كما يقول عنه رجال الدين منذ قرون. حين تلغي الحكومة التركية تدريس نظرية النشوء والارتقاء فقد يعود الأمر بعكس المطلوب، فكل ممنوع مرغوب، وكل محظور مشتهى. والآن، كما يتساءل «برتراند راسل»، ما أفضل طريقة لتربية العقل؟ جواب الرجل مدهش فهو يقول: لو ترك أمر التربية لي، لعرضت على عقول الأطفال أشد الآراء تضارباً وتناقضاً! بالطبع فإن مثل هذا التفكير غير وارد عندنا، لأن جو التعصب والانغلاق والتشنج لا يسمح بمثل هذا القدر من التعبير، كما أشاهده في مونتريال حيث تجد السيخي محافظاً على خصلات شعره ولو طالت عشرة أمتار، واليهودي بالذؤابة، والفقيه المسلم بالعمامة. ولا يتقاتل أحد مع أحد، وكل مراكز العبادة مفتوحة، وكل النشاطات مباحة.. والسر هو قوة المجتمع وقدرته على امتصاص الاختلافات، ومثل هذا ما سمح قديماً للخلافة التركية أن تستوعب اليهود والنصارى من الكروات والصرب. البارحة كنت أراقب أحفادي وهم يتجادلون باللغة الفرنسية، فكان ألمي حين تذكرت المشرق العربي، وكيف يتفاخرون بأنهم يرطنون بلغة ريتشارد قلب الأسد، وتذكرت بمرارة مقولة ابن خلدون في مقدمته: فصل في أن المغلوب مولع بالاقتداء بغالبه، بزيه ونحلته وشعاره.. وما ذلك إلا للاعتقاد بكمال الغالب. ألا ترى الطفل وهو يقلد والده لاعتقاده بكماله؟