ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 عامان على التدخل الروسي في سوريا.. و«B-1» تحذير لبيونج يانج تحت عنوان «بعد عامين من انطلاقها.. مخاطر الحرب الروسية في سوريا تتراكم» نشرت «ذي موسكو تايمز» الروسية يوم الجمعة الماضي، مقالاً لـ «فلاديمير فرولوف» استهله بالقول، إن الانخراط العسكري الروسي في الحرب السورية مر عليه الآن عامان، حيث بدأت الطائرات الحربية الروسية أولى ضرباتها داخل سوريا يوم 30 سبتمبر 2015، وهذه المشاركة العسكرية أدخلت موسكو في الحرب الأهلية السورية التي كانت محتدمة قبل أربع سنوات على بداية الدور العسكري الروسي. ويقول «فرولوف»، إن موسكو تدخلت بذريعة أنها تعهدت بقتال تنظيم «داعش» الإرهابي و«جبهة النُصرة»، وكلاهما تنظيم إرهابي محظور في روسيا. وهدف روسيا كان تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال نزع فتيل خطر وشيك يهدد الغرب، خاصة بعد العقوبات الغربية على موسكو جراء ما يصفه البعض بمغامرات «الكريملن في أوكرانيا». واللافت أنه قبل بداية الغارات الروسية داخل سوريا، ألقى فلاديمير بوتين خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا خلاله إلى تدشين جبهة موحدة ضد الإرهاب الدولي، شبيهة بتلك التي تم تدشينها ضد النازية قبيل الحرب العالمية الثانية. لكن بعد عامين من الانخراط العسكري الروسي في الحرب السورية، يتضاءل أمل روسيا في إمكانية الحصول على أي تنازلات من الغرب في الأزمة الأوكرانية، ولم يتحقق التحالف الاستراتيجي بين بوتين والولايات المتحدة. ورغم ذلك - يرى الكاتب - أن روسيا حققت هدفين بارزين، أولهما إنقاذ نظام بشار الأسد من هزيمة كانت حتمية في حربه ضد ما وصفه الكاتب بـ«التمرد السُني» على حكمه. والهدف الآخر، يتمثل في تقوية موسكو لعلاقاتها مع طهران، حيث ساهمت الأخيرة في نشر ميليشيات شيعية موالية لها للقتال مع نظام بشار، وهذه الميليشيات جاءت من لبنان والعراق وأفغانستان وباكستان من أجل محاربة قوى المعارضة السُنية داخل سوريا. والمساهمة الإيرانية- يقول الكاتب- إنها سمحت لروسيا بإرسال قوات محدودة إلى سوريا، تتمثل في عناصر تابعة للقوات الخاصة، وبعد الأسلحة المدرعة، وحال ذلك دون الانخراط الروسي بقوات كبيرة الحجم. ويلفت الكاتب الانتباه إلى أن الغارات الجوية الروسية ركزت على مجموعات المعارضة السورية المعتدلة، ولم تركز بالدرجة نفسها على عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي. وكانت النتيجة أن الصراع في سوريا تحول إلى اختيارين، إما نظام الأسد أو المتطرفين، وهذا المنطق سمح لموسكو بتسويق تدخلها العسكري لدعم نظام بشار بأنها تؤيد السيادة السورية ضد الفوضى والإرهاب، وأوضحت روسيا أنها تسير على طريق الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال دعم أصدقائها المستبدين ومساعدتهم في قمع الانتفاضات الشعبية بالقوة. وفي الداخل الروسي، سعى «الكريملن» لتسويق سياسته تجاه الحرب في سوريا، بالقول إن موسكو تسعى لهزيمة الإرهاب هناك قبل أن يصل إلى الأراضي الروسية. وحسب تلك الرؤية، فإن روسيا بحاجة إلى منع مواطنيها في آسيا الوسطى الذين انضم بعضهم إلى «داعش»، وسافروا إلى سوريا، من العودة إلى روسيا وتنفيذ عمليات داخلها. وحسب الكاتب، فإن المشاركة العسكرية الروسية في سوريا، جعلت هذه الأخيرة أشبه بمعمل لتجريب أحدث الأسلحة في الترسانة الروسية. كما أن روسيا استخدمت صواريخ «كروز» في تنفيذ هجمات داخل سوريا، وانضمت إلى الولايات المتحدة كونها تملك حصرياً هذا النوع السلاح، وبذلك استعرضت موسكو عضلاتها العسكرية، وأبقت على خسائر بشرية محدودة لقواتها في سوريا (بلغت 40 عسكرياً روسياً فقط)، وهذا يجعل «الكريملن» قادراً على كسب الدعم الشعبي لتدخله في هذه الحرب. «تورونتو ستار» في مقاله المنشور أول أمس بـ «تورونتو ستار» الكندية، وتحت عنوان «إلى أين ينبغي على كندا توجيه جهودها الخارجية»، رأى «روبين سيرز»، وهو خبير استراتيجي لدى «الحزب الديمقراطي الجديد» ثاني أكبر حزب في البرلمان الكندي، أن رئيس الوزراء الكندي «جاستن ترودو» يستحق الثناء، كونه يسعى لإحياء دور بلاده على الصعيد الدولي. والسؤال الذي ينبغي طرحه على «ترودو» في العامين المتبقيين له في سدة الحكم: كيف يمكن توسيع نطاق المكاسب والمزايا التي حققتها كندا؟ الكاتب يشير إلى أن كندا في طريقها نحو تجديد مشاركتها في قوات حفظ السلام الدولية على الأقل في الكونغو، وتفعيل الريادة الكندية في مجال نزع السلاح النووي. لكن لا يبدو أن كندا بصدد قيادة حملة جديدة في السياسة الخارجية، كتلك التي أطلقتها في حظر التجارة في الألماس الدموي أو الألماس المستخرج من مناطق النزاعات أو مثل حملتها في مجال حظر استخدام الألغام الأرضية. ويتساءل الكاتب: ما المجالات التي يتعين على كندا تكثيف جهودها الخارجية، وجذب الاهتمام العالمي، والدفع بأجندة جديدة؟ أولاً: إصلاح الأمم المتحدة، خاصة أن هذه المسألة لم تعد تلقى آذاناً صاغية في مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر، وبمقدور كندا إحياء عملية تفعيل دور المنظمة الدولية، خاصة أن لديها باعاً طويلاً وأدواراً سابقة في تدشين مؤسسات المجتمع المدني في دول أخرى، وفي مشروعات متعددة الأطراف. ثانياً: تستطيع كندا نقل قيمها ومقارباتها الخاصة ببناء مجتمعات منسجمة وتحتوي جميع أطيافها إلى الصعيد العالمي. ثالثاً: تستطيع كندا لعب دور في تخفيف الهوس والجنون في منطقة شمال المحيط الهادي، في إشارة إلى التوترات الناجمة عن سلوك كوريا الشمالية، والذي يتطلب اتفاقيات أمنية دائمة لتحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره في هذه المنطقة. وتستطيع كندا أن تنظم وتعقد اجتماعات ولقاءات بين الأطراف المتنازعة من أجل وضع معايير لبناء الثقة وتهدئة التوتر. «يوميري تشيمبون» في افتتاحيتها أول أمس، وتحت عنوان «يتعين على ترامب كبح لغته التصعيدية عند التعامل مع أزمة كوريا الشمالية»، استنتجت «يوميري تشيمبون» اليابانية أن من المهم حل أزمة كوريا الشمالية النووية والصاروخية عبر الطرق والوسائل الدبلوماسية، ومن خلال تكثيف الضغوط على بيونج يانج، وفرض مزيد من العقوبات عليها. وتحذر الصحيفة من خطر استخدام ألفاظ وعبارات قوية، قد تسفر عن نشوب صراع غير متوقع أو ظهور موقف من الصعب السيطرة عليه أو كبح عواقبه. وحسب الصحيفة، لن تكون ثمة نهاية لتبادل الكلمات الحادة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، فالتلاسن بين الطرفين ظهر الشهر الماضي بوضوح، خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة بعدما هدد الرئيس الأميركي بتدمير كوريا الشمالية تماماً. الصحيفة نوّت إلى الطائرات الحربية الأميركية من طراز «B-1» القادرة على حمل قنابل موجهة يمكن تصويبها نحو مفاصل نظام «كيم إون»، ويصعب على أنظمة الدفاع الجوي الكوري الشمالي رصد هذا النوع من الطائرات التي تنفذ عملياتها بسرعة تفوق سرعة الصوت، وعلى ارتفاعات منخفضة. هذه الطائرات، حلقت بالقرب من كوريا الشمالية، ولم يتم رصدها عبر رادارات بيونج يانج، ولم يصدر أي رد عسكري من كوريا الشمالية ضد هذه الطائرات، أي الجيش الكوري الشمالي غير قادر على رصد القاذفات الأميركية، وتلك كانت رسالة أميركية وجهت من خلالها تحذيراً عسكرياً لبيونج يانج .