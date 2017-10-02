العالم العربي وإعادة هيكلة الحقل الديني تاريخ النشر: الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 استضاف منتدى الفكر العربي، خلال الآونة الأخيرة، النسخة الخامسة من أعمال تحالف عاصفة الفكر (تحالف مَراكز البحوث العربية)، وذلك بعقد ملتقى «التنمية والتعليم والإعلام في مواجهة التطرف» في عمَّان/ الأردن، وبمشاركة نخبة من الشخصيات الفكريَّة والإعلاميَّة والأكاديميَّة، من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية. لقاءات «تحالف عاصفة الفكر» هي لقاءات استراتيجية، والاستراتيجية في جميع مستوياتها معرفة بأنها حساب الأهداف والمفاهيم والموارد ضمن حدود مقبولة للمخاطرة، لخلق نتائج ذات مزايا أفضل مما يمكن أن تكون عليه الأمور لو تُرِكت للمصادقة أو تحت أيدي أطراف أخرى، والاستراتيجية تعرف رسمياً في المنشورات المشتركة للقوات المسلحة الأميركية في الفقرة 1 البند 02 بأنها: «فكرة أو مجموعة أفكار حكيمة من أجل توظيف أدوات القوة الوطنية بطريقة منظمة ومتكاملة، لتحقيق أهداف معينة في مسرح العمليات وأهداف وطنية و/ أو متعددة الجنسيات‏»، وهناك ‬تقريباً ‬سبعة ‬عشر ‬بعداً ‬للاستراتيجية ‬كما ‬يقول ‬«كولن ‬إس. ‬جراي»، ‬وهي: ‬الأشخاص، ‬والمجتمع، ‬والثقافة، ‬والسياسة، ‬والأخلاق، ‬والاقتصاد ‬والإمدادات ‬اللوجستية، ‬والمؤسسة، ‬والإدارة، ‬والمعلومات ‬والاستخبارات، ‬والنظرية ‬الاستراتيجية ‬والعقيدة، ‬والتقانة، ‬والعمليات، ‬والقيادة، ‬والجغرافيا، ‬والاحتكاك/ ‬المصادفة/ ‬التوجس، ‬والخصوم، ‬والزمن. ‬وهذه ‬الأبعاد ‬يجب ‬أن ‬تؤخذ ‬بالحسبان ‬بكليتها، ‬أي ‬باحتساب ‬كل ‬بعد ‬منها ‬فردياً ‬من ‬دون ‬إغفال ‬أي ‬منها. فرؤيتنا الشخصية نحن الخبراء الاستراتيجيون المشاركون في اجتماعات «اتحاد عاصفة الفكر» تتضمن نظرة موضوعية للبيئة الحالية، وتقويماً مسبقاً لنتائج الاستمرارية والتغيير داخل هذه البيئة، بصورة تضمن حلولاً جذرية لمشاكل البلدان والعباد. ولا غرو أن موضوع الإرهاب هو مما يؤرق دولنا كلها، فهدَفَ الملتقى انطلاقاً من دور التعليم والإعلام إلى تعزيز التنمية المستدامة، وإيجاد سبل تجاوز الانعكاسات السلبية لتجزئة الحلول، أو الاعتماد على الحلول المؤقتة، وذلك من خلال أربعة محاور، هي: استراتيجية عربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة التطرف، ودور سياسات التعليم والتنمية البشرية، والتشبيك بين مؤسسات الفكر والإعلام، وخطاب الكراهية ودوره في نشر الفكر المتطرف- أثر وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا كان المستقبل لا يمكن التنبؤ به، فإننا على يقين من أنه يمكن التأثير فيه وتشكيل ملامحه للوصول إلى نتائج أفضل، ومن هنا بعض التوصيات الجادة التي جادت بها قريحة المشاركين، إذ نادينا بضرورة تجديد آليات الخطاب الإعلامي ووظائفه، وتأهيل الكفاءات الإعلامية تأهيلاً يتوافق مع الثورة الإعلامية الجديدة القائمة على استثمار الفضاء التكنولوجي ووسائط التواصل، ليضطلع بدوره التنويري الجديد لمواجهة الخطاب الظلامي المتزمت، وتفعيل القوانين والتشريعات التي تجرِّم الكراهية والعنصرية، وبث الفُرقة والنزاع بين الفئات المجتمعية ذات الصبغة التعدُدية قومياً وإثنياً وطائفياً. ونظراً لما يشكله الدين من أهمية تراثية وفكرية ووجدانية في حياة الإنسان المسلم، فإنَّ تجديد خطابه وتأهيل الدعاة يغدو ضرورة، لإبراز وسطيته واعتداله وإشراك فاعلين جدد قد يعتبرون (أئمة الإنترنت) يعملون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لدعم عمل الأئمة في المساجد ومن يحظون بالشرعية الدينية والمصداقية، كما نادينا بضرورة القيام بحملة للتوعية والتأطير الديني داخل السجون، الذي يشكل حقلاً خصباً لانتشار الأيديولوجيات المتطرفة، وأظن أن جل المطالب تلتقي عند وجوب إعادة هيكلة الشأن الديني في أوطاننا العربية، من قبيل التفكير في كل المؤسسات المعنية بالأمر، وضرورة مواجهة بعض الدعوات كالنزعات السلفية «الجهادية» بمختلف أنواعها، وضرورة الحفاظ على التوازن الروحي المتفتح الذي طبع تاريخنا على مدى أزمنة عديدة. لذلك فكل الدول مطالبة بإعادة هيكلة الحقل الديني، وإعادة الاعتبار للتفكير العمومي كقاطرة لتدبير قضايا التحديث بالبلدان، وذلك بمراجعة العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا المجال لأن تحصين الشأن الديني وتدبيره يعتبر من الدعامات المؤسسة للهويات الوطنية، وهو ما يلزم الدول برسم استراتيجيات دينية وفق منظور شامل.