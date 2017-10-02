أبعد من رخصة قيادة سيارة تاريخ النشر: الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 مثل كثيرين بالملايين، غمرني فرح عميق لقرار المملكة العربية السعودية السماح للمرأة السعودية قيادة السيارة، ليس لأن القرار يهم أهلنا وعمقنا وامتدادنا الطبيعي، بل لأنه قد أعاد حقاً لصاحبه، ظل مُجللاً بالغموض المحيّر على مدى عشرات السنين. كان تغييبه يبعث على شعور لدى المراقب هو مزيج من الحيرة والأسى. إن القرار تاريخيٌ بالمقاييس كافة. هكذا نفهمه نحن الذين نمتهن قراءة الأخبار والأحداث وتلمس آفاقها. أخذ القرار صداه الواسع خليجياً وعربياً، وذلك أمر طبيعي يمكن تفهمه، لكن أن يكون له صداه الواسع على المستوى الدولي فهذا ما يجب التوقف عنده للسؤال لماذا؟ إن السعودية إضافة إلى كونها دولة تحظى بأهمية كبيرة عربياً وإسلامياً، فإن لها مكانتها الاستثنائية في العالم، بل هي تأتي في رأس اهتمام العالم بدليل أن قراراً كهذا يخص الداخل الاجتماعي السعودي، دفع العالم إلى التفاعل معه على نحو إيجابي تعبيراً عن الرضا والتشجيع، الأمر الذي جعل المراقب يفهم أن العالم معنيٌ وفي العمق بما يحدث في الداخل السعودي لما له من انعكاسات شتى على علاقاته بعضها بعضاً وعلى أكثر من مستوى. إن دخول 70 ألف امرأة كل عام إلى سوق العمل السعودي، ليضخ في الدخل العام 90 مليار ريال، أمر له أهميته البالغة لدى الاقتصاديين، خصوصاً إذا ما أضيف إليه مغادرة ما يزيد على مليون سائق خاص أجنبي، مما سيخفض التحويلات المالية الخارجية. هذا كله مفيد ويصب في صالح ربما البنية التحتية الموعودة بالقيام بمواكبة أحداث أكبر وأهم تتضمنها خطة التنمية السعودية.