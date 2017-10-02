أهمية الفوز باستضافة أكبر مؤتمر عالمي للمياه تاريخ النشر: الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 في إضافة جديدة إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها مؤخراً، فازت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة «المؤتمر العالمي لتحلية المياه لعام 2019»، المؤتمر الذي يعدّ الأبرز من نوعه في العالم، كمؤتمر خاص في مجال تحلية المياه، تنظمه «الرابطة العالمية لتحلية المياه»، وتشارك فيه نخبة من القيادات، وكبار المسؤولين والأكاديميين المتخصصين، من مختلف دول العالم، في تأكيد قدرة الدولة على المساهمة في تحقيق الأمن المائي العالمي، وضمان تمتع الأفراد والمجتمعات بمياه آمنة ونقية. ويدلّ فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة هذا الحدث العالمي، الذي سبقه بيوم واحد إعلان الفوز باستضافة المؤتمر الدولي للفضاء في عام 2020، على المكانة والثقة الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تنظيم أبرز وأهم الفعاليات العالمية، ما يجسّد عظيم الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الكبير، الذي سيتزامن مع فعاليات الدورة الـ21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، والمُقام بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، للمؤتمرات العالمية الضخمة، لهو دليل على تبوء الدولة مكانة متقدمة في كل ما يتعلق بمجالات الابتكار والعلوم والتكنولوجيا واستشراف المستقبل، وذلك في تجسيد ناجح لرؤية الإمارات 2021، وأجندتها الوطنية، التي رسّخت موقع الدولة الإقليمي والعالمي في إطلاق مشاريع ومبادرات رائدة في قطاع الطاقة النظيفة، وابتكار تقنيات حديثة عززت من كفاءة قطاع الطاقة، وأسهمت في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، فتحولت إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. لقد أكّدت السياسات والاستراتيجيات التي حددتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاعات الخاصة بالطاقة النظيفة، أن تحلية المياه تعدّ من أهم أولوياتها، وهو ما يشير إليه حجم الكفاءة التي انتهجتها الدولة في هذه المجالات، والتأسيس لمبادرات حيوية في مجال تحلية المياه، سيسهم في تحقيق مؤشر إنتاجية المياه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، واستدامة الموارد المائية، وكفاءة إدارتها واستخداماتها، لما لذلك من انعكاس مباشر على حياة الفرد والمجتمع، وتحقيق للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. ولأن المياه ركن حيوي من أركان الحياة، جاءت المبادرات والبرامج التي تعمل عليها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مركزة على خفض الطلب على المياه الجوفية، وزيادة نسبة المياه المتجددة، واستدامة وإدارة الطلب على المياه، وتنويع مصادر المياه غير التقليدية وزيادة نسبة استخدامها، ما يُبقي الحكومة على أهبة الاستعداد في اتخاذ إجراءات وتدابير في مجال تحلية المياه بكفاءة وريادة ومسؤولية، وهذا ما يؤكده نجاح الدولة في تنفيذ مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية»، الذي يعد الأول والأكبر على مستوى العالم، وقد بدأ منذ عام 2015، بهدف تخفيض استخدام الكهرباء في تحلية المياه بنسبة 40%، ودفع عجلة التنمية في جميع القطاعات الحيوية، وفقاً لسياسات ومعايير الابتكار. إن العمل الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما يتعلق بالطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، والتخفيف من حدة الأضرار البيئية، يأتي في سياق المواءمة والانسجام مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك في رؤية مشتركة مع الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة في تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة، والمسؤولية البيئية، واستخدام التقنيات المبتكرة في تحلية المياه وتطويرها، باعتبار الحصول على المياه النظيفة حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، يجب على الدولة توفيرها كضامن لصحته، وكمقوم من مقومات التنمية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية