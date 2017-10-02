تعزيز الحصانة الفكرية للشباب تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017 لا شك في أن التحدي الأكبر، الذي بات يواجه العديد من الدول العربية والإسلامية في الآونة الأخيرة، يكمن في الفكر المتطرف والهدام، الذي يغذي العنف ويسوغ الإرهاب، ويحرض على العنف والكراهية، وخاصة أن الاستراتيجية التي تتبناها جماعات التطرف وتنظيمات الإرهاب العابرة للحدود تستهدف غسل أدمغة النشء والشباب بأفكار ظلامية تشوه الدين الإسلامي الحنيف، الذي يدعو إلى التسامح والوسطية والاعتدال، لهذا فإن التحصين الفكري لهؤلاء النشء والشباب وتوعيتهم بخطورة الأفكار والأيديولوجيات الهدامة، التي تطرحها جماعات وقوى التطرف، وتفنيد أطروحاتها بات يشكل ضرورة ملحة. وفي هذا السياق، فإن الحلقة الشبابية لطلبة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المبتعثين في الولايات المتحدة الأميركية، التي استضافتها "اللجنة العليا لملتقى عيال زايد" بالتعاون مع "مجلس الإمارات للشباب"، في مدينة لوس أنجلوس الأميركية مؤخراً، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، تنطوي على أهمية كبيرة، لأنها أكدت أهمية التواصل مع طلابنا المبتعثين في الخارج، وضرورة العمل على توعيتهم بخطورة التنظيمات الدينية السياسية، التي تستهدف الدين لتحقيق مصالحها الضيقة، حيث ركزت هذه الحلقة الشبابية على كيفية تفعيل دور الشباب الإماراتي والسعودي المبتعث في نقل صورة مشرفة تليق بسمعة أوطانهم، وفي تحصين أنفسهم من الأفكار الضالة، ودعت أيضاً إلى توحيد الحلول والجهود بين الشباب الإماراتي والسعودي لنشر السمعة الطيبة والتصدي للتطرف، الذي يضر بسمعة الوطن، وكذلك العمل على تفعيل دور الشباب المبتعثين كي يكونوا خير سفراء لبلادهم وهم في الخارج. إن مبادرة الحلقات الشبابية لا تنفصل عن الجهود والمبادرات العديدة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الأعوام القليلة الماضية، وتستهدف من خلالها تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح، باعتبارها حائط الصد الرئيس في مواجهة هذه الجماعات المتطرفة، كمبادرة إنشاء «مجلس حكماء المسلمين»، الذي يستهدف تعزيز ثقافة السلم في المجتمعات المسلمة، وإعطاء الأولوية لنشر ثقافة السلام وبث قيم الوئام إلى الناشئة والشباب، ودعوتهم إلى الانخراط الفعلي في نشر ثقافة السلم في المجتمعات المسلمة. ومبادرة تأسيس المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف «هداية»، الذي يستهدف تنسيق الجهود مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل بناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة التطرف العنيف. ومركز «صواب»، الذي يستهدف التصدي إلى دعاية تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ـ ـ ـ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.