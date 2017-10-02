«إيلون ماسك» يريد المريخ تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017 «استيقظَ وأرادَ المريخ». هذه هي أول عبارة في رواية فيليب ديك الكلاسيكية «نستطيع أن نتذكرها من أجلك»، التي كانت مصدرَ إلهام لأفلام «توتال ريكول» (تذكّرٌ كلي). كنت قد قرأتُ هذه القصة أول مرة ضمن مختارات من جنس الخيال العلمي عندما كنتُ طالباً في المدرسة الثانوية، وأستطيع تذكر الشغف الذي أيقظته في نفسي: فأردتُ المريخ أيضاً. وعلى أي حال، فالبشر كانوا قد مشوا على القمر للتو، والجميع كان يعرف أن المريخ هو التالي. لقد كانت لحظة وصول بشر إلى القمر تتويجاً لمرحلة ميّزها قدرٌ كبير من التفاؤل بشأن ما تستطيع البشرية تحقيقه. فوقتها، كان المهندسُ الزراعي والناشط الإنساني نورمان بورلوغ يعمل على إنقاذ مئات الملايين من الموت جوعاً، وكانت الدارة المتكاملة تبشّر بثورة رقمية، كما أن البراءة المصطنعة لسلسلة «ستار تريك» التلفزيونية الأصلية تعود لتلك السنوات. وكذلك الحال بالنسبة لسلسلة «ذا جيتسونز». وكان الناس مقتنعين حقيقة بأن العلم لا حدود له. ولكن منذ ذلك الوقت، حوّل جنسُنا البشري نظره نحو الداخل، وأصبحت صورتُنا للإمكانية البشرية محدودة وسلبية. إذ أصبحنا نحلم بالوصول إلى النجوم أقل من حلمنا بالفوز بالانتخابات المقبلة، وبالنضج كجنس بشري أقل من نبذ مَن هم مختلفون عنا، وبغدٍ تكنولوجي متطور أقل من مستقبل أسود قاتم يتميز بالصراع من أجل البقاء على قيد الحياة. بيد أن التركيز على إمكانية الوصول إلى أقرب كوكب لنا قد يساعد على تغيير كل ذلك. قد يبدو كل هذا ضرباً من ضروب الخيال. ولكننا ربما نصل إلى المريخ بالفعل. فوكالة الفضاء الأميركية تدفع بالفكرة منذ سنوات، والجدولُ الزمني الحالي للوكالة يشير إلى وضع بشر على الكوكب في الثلاثينيات من القرن الحالي. ومن جانبها، تنوي الصين الوصول إلى هناك أولًا. ولكن ماسك يقول إنه يستطيع أن يتغلب على كل منهما. ------------------- ستيفن كارتر* * كاتب وأكاديمي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»