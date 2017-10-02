غاولاند: «البديل» خارج السلطة والمعارضة معاً! تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017 أعيد انتخاب المستشارة الألمانية ميركل لفترة رابعة بعد أن فاز ائتلافها الحاكم في انتخابات الأسبوع الماضي، لكن الحوارات والاتصالات التي أطلقتها بغية تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، طبعها قدر كبير من الصعوبة والتعقد، إذ حقق حزبها (ومعه وحلفاؤه) أقل نسبة أصوات حصل عليها في أية انتخابات سابقة خلال 70 عاماً الماضية، كما أعلن أحد شريكيها الرئيسيين، وهو «الحزب الاجتماعي الديمقراطي»، رفضه المشاركة في الحكومة، منتقلاً نحو المعارضة بعد أن مني بخسارة كبيرة. ولد المحامي والسياسي ألكسندر غاولاند أثناء الحكم النازي لألمانيا وسنوات الحرب العالمية الثانية، في «كيمنتس» بشرق ألمانيا، لضابط شرطة خدم في مملكة ساكسونيا التي كانت دولة قائمة منذ عام 1806 وشاركت في الحروب النابليونية قبل أن تصبح في عام 1918، عقب هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، جزءاً من جمهورية فايمار. وحين ولد ألكسندر عام 1941 كان والده قد أحيل على التقاعد قبل تسع سنوات من ذلك الوقت، فحرص على إلحاقه بمدرسة «جوته أوبيرشول»، وبعد نيله شهادة الثانوية العامة عام 1959 التحق ألكسندر الابن بكلية «فريدريك إنجلز» للاقتصاد. وما أن أتم دراسته الجامعية في «جمهورية ألمانيا الديمقراطية» حتى هرب منها إلى ألمانيا الغربية، وهناك عاش لبعض الوقت في مخيم للاجئين في برلين. ثم بدأ في عام 1961 دراسة التاريخ والعلوم السياسية والقانون في جامعة ماربورغ. وفي الجامعة أصبح أحد نشطاء الجناح الطلابي لحزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي». وبعد أن تخرج محامياً، قدّم في عام 1970 أطروحة دكتوراه حول «مبدأ الشرعية في ممارسة الولاية منذ مؤتمر فيينا» بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة ماربورغ، تحت إشراف أستاذه «جيرهارد هوفمان». ثم عمل بمكتب الصحافة والإعلام في الحكومة الاتحادية بين عامي 1970 و1972، قبل أن يصبح السكرتير الصحفي في القنصلية العامة الألمانية في أدنبرة بأسكتلندا بين عامي 1974 و1975، ثم مستشاراً لدى المجموعة البرلمانية لحزبي «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» و«الاتحاد المسيحي الاجتماعي لولاية بافاريا» في البوندستاغ. وفي ذلك الوقت أصبح غاولاند، وهو عضو في «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» منذ عام 1973، سكرتيراً خاصاً لرئيس المجموعة البرلمانية «والتر والمان»، والذي سيصبح الراعي المستقبلي لغاولاند. ونظراً للنتائج الجيدة التي حققها «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» في هيسن، إحدى ولايات ألمانيا الستة عشرة وأغناها اقتصادياً، فقد رافق غاولاند راعيه «والمان» إلى فرانكفورت، عاصمة الولاية والعاصمة الاقتصادية لألمانيا ومقر أكبر مطاراتها. ثم بعد تعيين والمان وزيراً اتحادياً للبيئة والسلامة النووية، عام 1986، عاد معه غاولاند إلى بون (عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية آنذاك)، قبل انتقاله معه مجدداً إلى وزارة الداخلية الاتحادية. ولم يلبث غاولاند أن أصبح وزير دولة في مستشارية ولاية هيسن برئاسة والمان. وخلال تنفيذ برنامج «هيس -تورنغن»، وهو برنامج استثماري لإعادة إعمار ألمانيا الشرقية السابقة، قاد غاولاند مجموعة عمل تابعة لمجلس الوزراء. لكنه دأب في السنوات الماضية الأخيرة على انتقاد حزبه، «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» بقيادة ميركل، كما اعتاد على انتقاد حكومتها بشدة، قبل مغادرته الحزب نهائياً في مارس 2013، حيث قال: «تركت الحزب بعد أن حولته ميركل إلى حزب آخر»، مبرراً خروجه بأن المحافظين كلهم قد غادروا الحزب. وشارك غاولاند ضمن مجموعة من الساسة المحافظين، وهم أعضاء سابقون في «الاتحاد المسيحي الديمقراطي»، في تأسيس حزب جديد باسم «البديل من أجل ألمانيا»، في فبراير 2013، رداً على سياسات ميركل الأوروبية خلال أزمة الديون التي عرفتها منطقة اليورو. ولا يعتبر الحزب نفسه مناهضاً لأوروبا وإنما مناهضاً لليورو والسياسات المرتبطة به، لذلك يتم تصنيفهم ضمن اليمين المحافظ وأحياناً ضمن «اليمين المتطرف». وكان المروج الرئيسي لمشروع الحزب هو «بيرند لوك»، الخبير الاقتصادي بجامعة هامبورغ والقيادي السابق في «الاتحاد المسيحي الديمقراطي»، ومعه سيدة الأعمال الحاصلة على دكتوراه في الكيمياء «فراوكه بيتري»، والصحفي السابق «كونراد آدم»، إضافة إلى ألكسندر غاولاند. وبعد أن تمحضت زعامة حزب «البديل من أجل ألمانيا» لبيتري، فقد تعرضت لهزيمة محرجة في أبريل الماضي حين رفض المشاركون في المؤتمر العام للحزب اقتراحها القاضي بالتحول نحو «التيار السائد»، لصالح مزيد من التشدد الشعبوي متمثلاً في منافسها الرئيسي ألكسندر غاولاند. وبدا الانشقاق واضحاً في أركان الحزب خلال مؤتمر النصر الذي عقده الاثنين الماضي عقب إعلان فوزه بـ93 مقعداً من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 709، وبنسبة 13% من أصوات الناخبين، حين أعلنت بيتري أنها لن تنضم إلى الهيئة البرلمانية للحزب رغم فوزها بمقعد في البوندستاغ، وذلك قبل أن تغادر قاعة المؤتمر بشكل مفاجئ، فيما يبدو احتجاجاً على تصريحات غاولاند التي وعد فيها بملاحقة ميركل. ومع غاولاند، وقادة آخرين، تحول التركيز في خطاب الحزب اليمني الناشئ، من المطالبة بالتخلي عن اليورو وسياسات الإنقاذ الأوروبية وإعادة النظر في الاتفاقيات المؤسسة للاتحاد الأوروبي.. إلى مهاجمة القوانين والسياسات الخاصة بالهجرة، والتحذير من «خطر الإسلام» على ألمانيا والثقافة الألمانية. والظاهر أن الحزب لم يكن ليحقق نتائجه الانتخابية الأسبوع الماضي، لولا القرار الذي اتخذته ميركل في عام 2015 بالسماح لملايين اللاجئين بدخول البلاد، مما أوجد منَفذاً أمام الحزب لاستغلال مخاوف أعداد هائلة من الألمان الذين عارضوا ذلك التدفق واستاؤوا من تداعياته الاقتصادية والأمنية والثقافية. ورغم ذلك فالحزب يواجه مشكلات كبيرة ومتنوعة، قد لا تجد لها حلاً في المدى المنظور، وأهمها الحاجة إلى تغيير النظرة إليه داخل ألمانيا وخارجها، عدا عن مشكلة الافتقار إلى الانضباط داخل الحزب، والتي يعزو إليها ألكسندر غاولاند نفسه جميع مشكلات الحزب، قائلاً إنه «حفنة من الفوضويين المصابين بالهياج باستمرار. هناك الكثير من الغباء. أصبحوا مثيرين للشغب». لذلك فإنه رغم هذه النتيجة المفاجئة التي أحرزها حزب «البديل من أجل ألمانيا»، ورغم احتياج ميركل إلى حلفاء لتشكيل حكومتها الجديدة، فإنه لا توجد أمامه أية فرصة للاشتراك في هذه الحكومة، أو لقيادة المعارضة التي سيتزعمها «الحزب الاجتماعي الديمقراطي». محمد ولد المنى